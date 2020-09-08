Ветеран рассказал о своей трудной, но наполненной событиями жизни

В гостях у барнаульского ветерана Великой Отечественной войны и участника боев с японскими милитаристами Ивана Козылбашева побывали представители депутатского корпуса и власти. Ветерана поздравили с годовщиной окончания Второй мировой войны, вручили подарки и поблагодарили за ратный труд, за десятилетия работы на благо Барнаула и страны в мирное время.

Голодное детство

Иван Козылбашев родился 9 января 1926 года в Шелаболихе. Детство было голодное: родители вступили в колхоз, а дед и бабушка наотрез отказались. Тогда их раскулачили, а родителей Ивана как детей раскулаченных исключили из колхоза, забрав приведенную на общий двор скотину.

— В шесть лет меня мама отправила кусочки хлеба просить. И люди, хоть и сами впроголодь жили, давали. Нас у матери четверо было. Вот так мы и ходили побираться. Потом полегче стало, но отца накануне войны призвали на военную подготовку. Как оказалось, навсегда. В 1942-м на него пришла похоронка.

Когда отца забрали, Иван остался в семье за старшего. С лошадьми управляться умел. Стал возить лес.

— Мы жили в бараке на лесопункте. Работать начинали рано. В шестом часу утра уже запрягали лошадей и только часов в 11 ночи отдавали их конюху. Приезжаешь в лес, завтракаешь — и до ночи ни крохи во рту, некогда. Домой ходили только в баню и белье поменять. В субботу отработаешь до ночи и бежишь домой. От участка, где я работал, до дома было 15 километров. Помылся, белье поменял, а спать уже и некогда, пора обратно бежать. Опаздывать нельзя. Выходных никаких и в помине не было. Война. Все для фронта. О том, что началась война, я узнал утром, когда пришел на работу.

Война с Японией

— В армию призвали 23 ноября 1943 года, мне еще и 18 не исполнилось, и отправили нас на Восток, на границу с Маньчжурией, где было неспокойно. Весной 1945 года сообщили о Победе. Думал, что все, начнется мирная жизнь. Но началась другая война – с Японией. И мы пошли навстречу японцу. Климат там, в Монголии, даже для нас, сибиряков, непривычный. Днем жара, ночью морозы. Дошли до Хингана. Горы вроде и невысокие, но мы поднимались на перевал четверо суток. Кони не идут, скользко. А мы, да еще верблюды, все-таки поднялись. И еще три дня спускались с перевала. Голодные.

Потом были бои с японцами. В одном из таких боев Иван Васильевич был тяжело контужен.

— Я был вторым номером у пулеметчика. Должен был вовремя подавать ему патронные коробки для перезарядки пулемета. В окопе стояли почти вплотную. Потом то ли снаряд прилетел, то ли бомба, но очнулся я уже в госпитале. Живой, но совершенно глухой и разговаривать не мог. Пулеметчик потом рассказал, что меня завалило землей. А его вообще не задело и даже не контузило. Так вот на войне бывает. Он меня откопал и передал санитарам. Если бы не он, так и остался бы я там. В госпитале меня подлечили и, когда приехали командиры набирать в свои соединения выздоровевших бойцов, меня выписали. Офицер дает команду, а я не слышу. Мужики рядом в строю меня в бок толкают, вижу, куда строй поворачивается, туда и я поворачиваюсь. Командир, старший лейтенант, заметил, что я команды не четко выполняю, подошел, спрашивает что-то, а я не слышу. И язык не слушается. Ему объяснили, что я контуженный. Он хотел меня снова в госпиталь вернуть, а там не принимают назад, все документы на выписку уже оформлены. В части назначили меня, глухого и почти немого, в караульную службу. Разводящим. Веду смену на посты, часовые по уставу окликают: «Стой, кто идет?», я не слышу, а бойцы из смены вместо меня отзываются и пароль говорят. Так и служил. Четыре года ко мне слух и речь возвращались.

За бой, за труд

Семь лет пришлось служить сибиряку в армии. Домой вернулся только в 1950 году. Женился, родились дети, а школы в деревне не было. Родственник посоветовал переехать в Барнаул. В 1959 году семья Козылбашевых перебралась в город. Иван Васильевич устроился работать наладчиком тяжелых прессов на моторный завод. От завода получил квартиру и трудился здесь до 1988 года, больше 28 лет. Воспитали с супругой семерых детей, внуков. Только правнуков у ветерана уже 18.

В свои 94 года ветеран бодр и подтянут. В честь прихода гостей надел костюм с боевыми и гражданскими наградами.