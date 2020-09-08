В РФ продолжают поддерживать проекты по развитию внутреннего и въездного туризма

Как сообщает Алтайтурцентр, сейчас действуют сразу две госпрограммы, ориентированные на финансовую поддержку турбизнеса. В рамках одной из них – «Экономическое развитие и инновационная экономика» – допсредства выделяет Правительство РФ в сторону Ростуризма. В общей сложности 1,2 млрд руб. из резервного фонда Правительства на конкурсной основе получат 400 общественных и предпринимательских инициатив россиян в сфере туризма. Размер поддержки проектов-победителей определит конкурсная комиссия, сумма гранта не может превышать 3 млн руб.

Так, в сфере экотуризма это могут быть проекты некапитальных средств размещения – современных кемпингов, автокемпингов и модульных отелей, позволяющих комфортно и недорого отдыхать на природе. Гранты планируют предоставить также на создание доступной среды на объектах размещения, туристического показа и пляжах для туристов с ограниченными возможностями здоровья; на разработку мобильных путеводителей, новых туристских маршрутов и благоустройство существующих (включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха и т. д.), покупку оборудования для туристских информационных центров, – сообщает russiatourism.ru.

Этот конкурс объявят в течение текущего месяца, а вот заявки на субсидии по сельскому туризму в нашем крае уже принимают. Это предусматривает программа «Развитие туризма в Алтайском крае». Срок подачи заявлений ограничивается 31 октября 2020 года.

За счет выделенных средств предприниматели смогут возместить часть затрат на строительство, реконструкцию, обустройство сельских гостевых домов, строительство и реконструкцию расположенных на территории хозяйственных и бытовых построек, включая работы, связанные с подведением газа, воды, устройством канализации и электросетей. Размер выплат не может быть выше 350 тыс. руб. и более 80% документально подтвержденных затрат.

Максимальная сумма софинансирования может достигать 70% от заявленной в стартапе стоимости. Одно из условий поощрения проекта – его оригинальность, инновационность предлагаемых подходов к организации деятельности.