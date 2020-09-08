В реализации плана нацпроекта «БКАД» на территории Барнаула появились новые объекты

К основному перечню объектов, которые ремонтируют в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», добавились еще два. На ремонт стратегически важных участков из бюджета выделено более 189 млн руб.

4 сентября определился подрядчик на ремонт участка Павловского тракта от ул. Трактовой до путепровода через железнодорожные пути, а уже на следующий день здесь кипела работа. Тракторы, экскаваторы и бульдозеры формируют новую обочину дороги и откосы, примыкающие к ней, в направлении въезда в город. На почти полуторакилометровом участке к 15 ноября должна появиться типовая двухполосная дорога вместо нынешней «полторашки». На производство работ у рабочих ПСК «Индустрия» есть всего два месяца, а потому на самый трудоемкий процесс – земляные работы – сейчас брошены все силы.

— Самая хлопотная часть – это отсыпка новой полосы, поэтому наши ребята будут здесь трудиться ежедневно и допоздна, – рассказывает главный инженер предприятия Андрей Багдасарян. – Чтобы максимально быстро справиться с грунтовыми работами, мы перебросили сюда технику с нашего ключевого объекта – ул. Попова, там подавляющая часть ремонта завершена и тяжелая техника уже не требуется. На Павловском тракте, наоборот, нужно много машин и минимум людей: машинисты и пара мастеров, которые будут руководить процессом отгрузки грунта и завозом необходимого строительного материала.

После того как будущая полоса движения будет сформирована и доведена до нужного уровня, несколько бригад рабочих начнут фрезерование старого слоя покрытия на существующей полосе. Вишенкой на торте, конечно же, станет свежий двухслойный асфальтобетон.

— Знаем, что осень за окном, холодно и слякотно. Обещаем, в дождь новый асфальт укладывать не будем, – отшучиваются рабочие на участке. – Вы ж наши лица сейчас сфотографируете и на всеобщее обозрение выставите, а нам зачем дурная слава? По правилам сделаем, пусть лучше благодарят!

Пока на Павловском тракте идут работы, движение транспорта здесь затруднено. Справедливости ради надо отметить, что и до начала расширения дорога не была просторной. От КП ГАИ до моста было, по сути, полторы полосы для одного потока и полторы – для другого. Чтобы обогнать впереди идущий автомобиль, приходилось выезжать на встречку, что с учетом высокой интенсивности движения здесь нередко приводило к крупным авариям. В этом году движение для одного потока сделают двухполосным, а в перспективе расширят дорогу на выезд из города.

Второй объект, получивший право быть отремонтированным в этом году, – подъезд к спортивной школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. Константина Костенко. Асфальтирование здесь начнется после определения победителя тендера на выполнение этих работ. Ориентировочно произойдет это на следующей неделе. Изначально планировалось включить эту дорогу в план работ по нацпроекту на 2021 год, но региональный Минтранс принял решение о выделении дополнительных средств. В этом году у дорожников есть время до 15 ноября. В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи заверили, что два месяца – более чем достаточный срок для проведения дорожных работ, тем более, что опыт у барнаульских строителей хороший, да и погода обещает быть благосклонной.

41,9 млн руб. – стоимость реконструкции подъезда к гребному каналу; 147,1 млн руб. – стоимость реконструкции участка Павловского тракта.