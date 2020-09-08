Спектакль Молодежного театра Алтая Wonder boy примет участие во Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин»

Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге. Тем самым постановка Максима Соколова еще больше обрастет фестивальной историей. Завтра, 9 сентября, творческая делегация МТА отправится в Северную столицу.

Действительно, с момента премьеры в 2018 году Wonder boy стал настоящим событием в театральной жизни не только Барнаула. Им сразу же заинтересовались организаторы нескольких фестивалей: МТА показывал его в Кемерове на Международном конкурсе-фестивале «Кузбасс-fest: театр здесь!», а также в Москве на первом в стране форуме-фестивале социального и инклюзивного театра «Особый взгляд». Кроме того, экспертный совет «Золотой маски» включил этот спектакль в фестивальный лонг-лист – список, состоящий из 110 самых заметных работ сезона 2018-2019 годов, а в марте постановка была представлена в рамках внеконкурсной программы «Золотой маски» – «Детский Weekend».

Что касается «Арлекина», то этот фестиваль считается самым крупным и представительным российским конкурсом детских спектаклей (достаточно сказать, что начиная с 2004 года на нем было представлено 244 спектакля 144 театров страны). К тому же «Арлекин» – единственная театральная премия, подразумевающая как творческое, так и материальное стимулирование сферы детского театра.

Он должен был состояться еще весной, однако из-за пандемии организаторы были вынуждены перенести его на осень. Спектакль барнаульского театра попал в фестивальную афишу не случайно: в этом году программа «Арлекина» максимально обращена к подросткам, а спектакль Wonder boy как раз считается ярким высказыванием, обращенным к этой непростой публике.

Вообще, для питерского режиссера Максима Соколова спектакль на алтайской сцене – далеко не первый опыт постановки, предназначенной для тинейджеров. В 2016 году на барнаульской сцене шел его спектакль «Пираньи. Дневник двенадцатилетнего», поставленный в Архангельском молодежном театре имени Виктора Панова (эта постановка принимала участие во II Всероссийском молодежном театральном фестивале имени Валерия Золотухина). Еще одна работа молодого режиссера «Скеллиг» по одноименному роману британского писателя Дэвида Алмонда была высоко оценена в рамках внеконкурсной программы «Золотой маски — 2018» под названием «Детский Weekend». Как признается режиссер, подростки – не просто целевая аудитория его спектаклей, это прежде всего люди, с которыми Максиму Соколову интересно взаимодействовать, общаться.

Помимо спектакля Wonder boy, Максим Соколов поставил на сцене МТА пластическую драму «Бойцовский клуб» по роману Чака Паланика.

Конкурсную программу фестиваля «Арлекин» составили работы, отобранные экспертным советом из 140 спектаклей российских театров и признанные лучшими среди спектаклей для детей, поставленных в течение прошлого театрального сезона (2018-2019 годов).