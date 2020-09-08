4 сентября состоялось выездное совещание по вопросу организации горячего питания в школе № 1

В нем приняли участие представители Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, городского комитета по образованию, Общественной палаты Барнаула, Совета женщин, комбината школьного питания «Глобус», родители.

С началом учебного года в Барнауле более 37 тысяч учеников с 1 по 4-й класс начали получать бесплатное горячее питание. К слову, раньше за школьные обеды родители платили в среднем 50-60 руб. в день, сейчас – ничего. Но в первые дни учебы в комбинат школьного питания «Глобус» поступили сотни звонков от недовольных мам и пап. В числе самых распространенных вопросов: почему детей первой и второй смен кормят по-разному, а в утреннем рационе отсутствует мясо?

Чтобы разобраться в ситуации более детально, комитет по образованию организовал выезд специалистов Роспотребнадзора и родителей в школу № 1.

— В первой смене дети получают завтрак, а во второй – полноценный обед, – объясняет Евгений Скурлатов, генеральный директор АОО «КШП «Глобус». – Наша главная цель – научить детей питаться правильно. Многие привыкли есть на завтрак более тяжелые и сытные продукты. Мне на днях звонила женщина, которая поинтересовалась, почему шницель утром не даем. Родители, это же завтрак! И еще: год только начался, и меню может меняться. Сейчас мы активно мониторим, какие блюда больше нравятся детям, принимаем все предложения от руководителей образовательных организаций и родителей.

По словам Андрея Муля, председателя комитета по образованию, на организацию бесплатного питания до конца 2020 года выделено 144 млн руб., из них 3 млн – доля бюджета города.

Согласно меню, на завтрак в этот день ребятам школы № 1, как, впрочем, и остальным барнаульским младшеклассникам, приготовили тушеные овощи с хлебом и горячий напиток. К слову, узнать, чем будут кормить вашего ребенка в тот или иной день в школе, может любой родитель – на сайтах школ публикуется меню на две недели вперед. Причем при его составлении учитываются возрастная категория учащихся и сезонность.

— Меню составляется с учетом норм питания, исходя из потребности ребенка в белках, жирах, углеводах и энергии, – подчеркивает Елена Боброва, начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. – Есть и определенные требования к наполнению. Так, завтрак предполагает горячее блюдо и горячий напиток, в обед более расширенный рацион питания: первое и второе блюдо, закуска и напиток.

Не стоит забывать, что еда для детей должна быть здоровой и сбалансированной. Меню комбинаты школьного питания разрабатывают на основе рекомендаций федерального Института отраслевого питания. Завтрак должен содержать в среднем 500 килокалорий – треть суточного калоража для детей 7-11 лет.

— Завтрак должен быть легким, обед же больше сытным, – продолжает специалист. – При этом под запретом жареное, пироги, пиццы, пельмени. Дети питаются в школе так же, как и дома. Мало кто из них рано утром ест супы, котлеты, поэтому на завтрак решено кормить именно кашами. Это должен быть сбалансированный рацион, обеспечивающий физиологическое развитие молодого организма.

Пётр Фризен, заместитель председателя Общественной палаты города Барнаула, остался доволен увиденным.

— Качество блюд очень хорошее, – отметил он, попробовав школьный завтрак. – Главное, это здоровое питание. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они подходили к своим оценкам более взвешенно.

А Жанна Михайлина, заместитель председателя городской родительской общественности, призвала мам и пап к конструктивному диалогу:

— Мы, родители, всегда возмущались, когда с нас брали деньги. Теперь кормят бесплатно, и все равно возмущаемся. Не надо шуметь. Бесплатные завтраки – подарок для наших детей. Особенно это оценили семьи, которые раньше по каким-то причинам не могли позволить себе оплачивать питание. А если возникают вопросы, то всегда можно обратиться к специалистам. Попросите показать столовую, попробуйте порции сами. Поймите, любой вопрос можно решить на месте, это более продуктивно, чем писать гневные комментарии в социальных сетях.

6,5 млн руб. дополнительно, по решению главы города Вячеслава Франка, выделено на оплату услуги сервировки столов для детей, раньше эта услуга оплачивалась родителями.