4 сентября на заседании Барнаульской городской Думы утверждены кандидаты на присвоение звания «Почетный гражданин города Барнаула»

Городские депутаты одобрили к 290-летнему юбилею краевой столицы награждение памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула» главврача роддома № 2 Людмилу Ананьину, главврача горбольницы № 5 Ирину Вильгельм, директора лицея № 112 Геннадия Гаврина, директора гимназии № 40 Александра Овсиевского и директора Барнаульского зоопарка Сергея Писарева.

С докладом выступил заместитель главы администрации Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев.

— Впервые звание «Почетный гражданин города Барнаула» было присвоено в 1968 году летчику-космонавту Герману Титову и строителю Никифору Ярыгину. С 1968 по 2016 год звания были удостоены 38 человек. С 2017 по 2019 год ходатайства о присвоении звания не рассматривались. В юбилейный для краевой столицы год были высказаны предложения в отношении десяти человек, комиссия по наградам администрации Барнаула поддержала ходатайства по двум персоналиям – Виктору Герману, председателю правления ООО «Алтайский завод прецизионных изделий», и Нодару Шония, генеральному директору ООО «Селф».

Обе кандидатуры накануне были поддержаны членами Общественной палаты города Барнаула, депутаты поддержали их тоже единогласно.

На заседании были рассмотрены изменения в бюджет города на 2020 год, в который внесли коррективы пандемия коронавируса и меры поддержки бизнеса, с этим связанные. В целом сокращение объема налоговых и неналоговых поступлений прогнозируется в объеме 397 млн руб. На 881 млн руб. увеличены межбюджетные трансферты, соответственно, увеличены расходы на реализацию приоритетных проектов по автомобильным дорогам, демографии, городской среде, на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, создание новых мест и капитальный ремонт учреждений образования, строительство школы в микрорайоне «Спутник».

— Мы увеличиваем расходы городского бюджета дополнительно на 25 млн руб., – отметила председатель БГД Галина Буевич. – Эти средства необходимы для достройки детского сада в квартале 2006а. Данный социальный объект ждут жители Индустриального района, и необходимо как можно быстрее его достроить и запустить.

Напомним, что в свое время детский сад в квартале 2006а начал строить новосибирский подрядчик. В результате его недобросовестности администрация города была вынуждена досрочно расторгнуть контракт. По итогам составления новой проектно-сметной документации выяснилось, что часть материалов за это время подорожала, как подорожал и сам проект детского сада.

Для отдельной категории барнаульцев принято решение о предоставлении компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это касается населения, проживающего в п. Новомихайловка Индустриального района, поселках Центральный, Черницк, Ягодное, Мохнатушка, Бельмесёво и селе Лебяжье (ул. Опытная Станция) Центрального района в связи с концессионным соглашением с Барнаульским водоканалом. С 1 июля жители данных территорий (собственники жилого помещения — квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома либо наниматели жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, проживающие на территории города Барнаула) получили право на получение компенсации.

Теперь по инициативе депутатов партии «Единая Россия» компенсацию жители пригородных поселков смогут получать и за полив, если для этих нужд у них установлен отдельный счетчик. Число таких барнаульцев составляет 190 человек.

Общий объем доходов бюджета города в 2020 году составит 14 967,5 млн руб., общий объем расходов – 15 652,8 млн руб., дефицит бюджета – 685,3 млн руб.