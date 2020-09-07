В Барнауле проходит XXII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль

Впервые торжественное открытие одного из главных светских мероприятий года на Алтае состоялось не на красной дорожке, а в стенах библиотеки им. В.Я. Шишкова.

Перед нравственным выбором

Как мы уже писали, несмотря на то, что Шукшинский кинофестиваль перенесен на осень, далеко от дня рождения нашего земляка, он напрямую связан с его именем, с его взглядами на творчество, с его жизненными принципами. Не случайно девизом фестиваля вот уже который год служит шукшинская цитата: «Нравственность есть правда», ею принято руководствоваться при отборе фильмов, при распределении наград.

— Открывая фестиваль, важно помнить, что в центре шукшинского внимания всегда был человек со всеми его нравственными метаниями, его непростым выбором – поступить по совести или из практических соображений, – поздравила с открытием кинофорума министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. – Герои Василия Макаровича, как правило, неспокойные люди, которые всегда заряжены стремлением к чуду, к правде, одержимы какой-нибудь важной идеей вроде спасения мира. Поэтому все фильмы фестиваля – особые, они отражают шукшинский дух, попадают в шукшинскую тематику.

Не случайно в фестивальную программу всякий раз попадают фильмы, созданные без расчета на коммерческий успех. Ведь у такого кино совсем другая задача – заставить задуматься, ответить на важные вопросы, оказаться вместе с героями перед нравственным выбором и по-своему разрешить для себя исход.

И действительно, афиша фестиваля включает в себя разножанровое кино, представляющее практически все направления в отечественном кинематографе. Высоко оценил фестивальную подборку и председатель жюри XXII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ, генеральный директор продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин.

— В этом году на суд жюри и зрителей представлено восемь игровых фильмов, – отметил Михаил Германович по видеосвязи. – Фильмов непростых, заставляющих думать. Очень надеюсь, что мнение жюри совпадет с мнением зрителей и в числе победителей мы увидим самых достойных.

Здесь же на церемонии открытия публике был представлен и главный приз фестиваля – миниатюра знаменитой «царицы ваз», созданная из ревневской яшмы. Она будет вручена на закрытии фестиваля обладателю Гран-при. Тогда же будут названы имена победителей в номинациях за лучший сценарий, мужскую, женскую роль, режиссерскую, операторскую, продюсерскую работу. Кроме того, фестивальные фильмы будут отмечены специальным дипломом Молодежного центра кинематографистов Алтая, а также специальным призом Губернатора Алтайского края.

Живые показы

Несмотря на то что открытие фестиваля проходило не столь широко и торжественно, как раньше, все же следить за происходящим в стенах Шишковки жители Алтайского края могли по телевизору – в библиотеке была организована настоящая телестудия, благодаря чему все желающие могли видеть церемонию на телеканалах «Катунь 24» и «ОТР». Кстати, ведущими этого праздника стали Валентина Казанина и Андрей Богданов – артисты театра и кино, с которыми барнаульские зрители уже знакомы: в начале года эта пара посещала наш город со спектаклем «Варшавская мелодия». И хотя эти актеры приехали к нам из Санкт-Петербурга, Валентина Казанина (она известна по ролям в таких кинолентах, как «Великолепная пятерка», «Нежные листья, ядовитые корни», «Условный мент», в производстве киноленты «Вертинский», «Огниво») на самом деле – уроженка села Сростки, родины Шукшина.

— Все мое детство прошло под знаком Василия Макаровича, – поделилась актриса в одном из своих интервью нашей газете. – Нам много про него рассказывали, про то, как он из села уехал поступать во ВГИК, с какими людьми там учился. Многие его рассказы я знала наизусть, смотрела все его фильмы. И, конечно же, хотела пойти той же дорогой. Причем в моей жизни кумиров никогда не было. Но мне, как и Шукшину, очень уж хотелось вырваться из села в большой город. Признаться, раньше, когда жила здесь, думала, что не буду скучать после отъезда. Как же я заблуждалась! Очень скучаю по тишине, по воздуху, по родительскому дому.

Напомним, кинофестиваль, несмотря на пандемию, проходит в офлайн-формате. Живые показы демонстрируются на трех открытых барнаульских площадках – в парке «Барнаульская крепость», Парке спорта Алексея Смертина и Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Правда, в связи с действующими ограничениями количество мест на просмотры фильмов ограничено – не более 50 человек (по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить на каждой площадке перед началом показов).

В числе почетных гостей XXII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля – Михаил Кулунаков, режиссер ленты «Изгородь», получившей в прошлом году приз за лучший игровой короткометражный фильм. Тогда его кинолента опередила 15 других финалистов конкурса короткометражек (всего отборочная комиссия отсмотрела более 130 картин).