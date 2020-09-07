В Барнауле проходит XXII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль

Сентябрь 07 16:02 2020

Впервые торжественное открытие одного из главных светских мероприятий года на Алтае состоялось не на красной дорожке, а в стенах библиотеки им. В.Я. Шишкова.

Фото Натальи Катренко

Перед нравственным выбором

Как мы уже писали, несмотря на то, что Шукшинский кинофестиваль перенесен на осень, далеко от дня рождения нашего земляка, он напрямую связан с его именем, с его взглядами на творчество, с его жизненными принципами. Не случайно девизом фестиваля вот уже который год служит шукшинская цитата: «Нравственность есть правда», ею принято руководствоваться при отборе фильмов, при распределении наград.

— Открывая фестиваль, важно помнить, что в центре шукшинского внимания всегда был человек со всеми его нравственными метаниями, его непростым выбором – поступить по совести или из практических соображений, – поздравила с открытием кинофорума министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. – Герои Василия Макаровича, как правило, неспокойные люди, которые всегда заряжены стремлением к чуду, к правде, одержимы какой-нибудь важной идеей вроде спасения мира. Поэтому все фильмы фестиваля – особые, они отражают шукшинский дух, попадают в шукшинскую тематику.

Не случайно в фестивальную программу всякий раз попадают фильмы, созданные без расчета на коммерческий успех. Ведь у такого кино совсем другая задача – заставить задуматься, ответить на важные вопросы, оказаться вместе с героями перед нравственным выбором и по-своему разрешить для себя исход.

И действительно, афиша фестиваля включает в себя разножанровое кино, представляющее практически все направления в отечественном кинематографе. Высоко оценил фестивальную подборку и председатель жюри XXII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ, генеральный директор продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин.

— В этом году на суд жюри и зрителей представлено восемь игровых фильмов, – отметил Михаил Германович по видеосвязи. – Фильмов непростых, заставляющих думать. Очень надеюсь, что мнение жюри совпадет с мнением зрителей и в числе победителей мы увидим самых достойных.

Здесь же на церемонии открытия публике был представлен и главный приз фестиваля – миниатюра знаменитой «царицы ваз», созданная из ревневской яшмы. Она будет вручена на закрытии фестиваля обладателю Гран-при. Тогда же будут названы имена победителей в номинациях за лучший сценарий, мужскую, женскую роль, режиссерскую, операторскую, продюсерскую работу. Кроме того, фестивальные фильмы будут отмечены специальным дипломом Молодежного центра кинематографистов Алтая, а также специальным призом Губернатора Алтайского края.

Живые показы

Несмотря на то что открытие фестиваля проходило не столь широко и торжественно, как раньше, все же следить за происходящим в стенах Шишковки жители Алтайского края могли по телевизору – в библиотеке была организована настоящая телестудия, благодаря чему все желающие могли видеть церемонию на телеканалах «Катунь 24» и «ОТР». Кстати, ведущими этого праздника стали Валентина Казанина и Андрей Богданов – артисты театра и кино, с которыми барнаульские зрители уже знакомы: в начале года эта пара посещала наш город со спектаклем «Варшавская мелодия». И хотя эти актеры приехали к нам из Санкт-Петербурга, Валентина Казанина (она известна по ролям в таких кинолентах, как «Великолепная пятерка», «Нежные листья, ядовитые корни», «Условный мент», в производстве киноленты «Вертинский», «Огниво») на самом деле – уроженка села Сростки, родины Шукшина.

— Все мое детство прошло под знаком Василия Макаровича, – поделилась актриса в одном из своих интервью нашей газете. – Нам много про него рассказывали, про то, как он из села уехал поступать во ВГИК, с какими людьми там учился. Многие его рассказы я знала наизусть, смотрела все его фильмы. И, конечно же, хотела пойти той же дорогой. Причем в моей жизни кумиров никогда не было. Но мне, как и Шукшину, очень уж хотелось вырваться из села в большой город. Признаться, раньше, когда жила здесь, думала, что не буду скучать после отъезда. Как же я заблуждалась! Очень скучаю по тишине, по воздуху, по родительскому дому.

Напомним, кинофестиваль, несмотря на пандемию, проходит в офлайн-формате. Живые показы демонстрируются на трех открытых барнаульских площадках – в парке «Барнаульская крепость», Парке спорта Алексея Смертина и Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Правда, в связи с действующими ограничениями количество мест на просмотры фильмов ограничено – не более 50 человек (по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить на каждой площадке перед началом показов).

В числе почетных гостей XXII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля – Михаил Кулунаков, режиссер ленты «Изгородь», получившей в прошлом году приз за лучший игровой короткометражный фильм. Тогда его кинолента опередила 15 других финалистов конкурса короткометражек (всего отборочная комиссия отсмотрела более 130 картин).