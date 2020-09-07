В Барнауле обсудили реализацию нацпроектов

3 сентября прошло заседание президиума Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и национальным проектам. Его провел глава региона Виктор Томенко. Заседание было посвящено итогам реализации на территории края нацпроектов «Образование», «Наука» и «Культура» за семь месяцев текущего года.

Как сообщил официальный сайт региона, о реализации национального проекта «Образование» в Алтайском крае Губернатору доложил министр образования и науки Максим Костенко. Он рассказал о семи региональных проектах в рамках национального. Источник финансирования у них смешанный. На 2020 год запланировано 1073 млн руб.: из федерального бюджета – 1062,3 млн руб., из краевого – 10,7 млн руб. В рамках региональных проектов в этом году в регионе появятся 42 центра «Точки роста» – это кабинеты с выбором необходимого оборудования, их материально-техническая база будет соответствовать задачам по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. Все они откроются в сельской местности и малых городах. В Барнауле появятся две школы на 550 мест каждая. Школы края получают новое компьютерное и цифровое оборудование для внедрения цифровой образовательной среды.

Региональный проект «Социальная активность» нацпроекта «Образование» предполагает увеличение численности обучающихся, вовлеченных в общественные объединения на базе образовательных организаций. Перед Алтайским краем стоит задача довести эту численность до 61,5 тыс. человек. По итогам первого полугодия данный показатель составляет 59 тыс. обучающихся. Об этом членам президиума сообщила начальник управления молодежной политики Екатерина Четошникова. Кроме того, по ее словам, ведется работа по увеличению доли молодежи, вовлеченной в творческую деятельность, до 33% к концу 2020 года, на 1 августа в рамках творческих мероприятий в онлайн-режиме вовлечен 31% молодежи. Продолжается развитие клубного студенческого движения. В рамках реализации проекта предполагается увеличение численности граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, до 111,5 тыс. в 2020 году. В настоящее время таких людей в крае 109 тыс.

Максим Костенко рассказал о реализации национального проекта «Наука» в регионе. Сегодня в состав научно-образовательного комплекса Алтайского края входят два института Сибирского отделения Российской академии наук, Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий, региональный научно-образовательный центр «Алтай», девять образовательных организаций высшего образования. Бийск носит звание наукограда. При Губернаторе Алтайского края работает координационный совет по науке и высшему образованию. Сформирован наблюдательный совет НОЦ «Алтай». До конца 2020 года планируется открыть научный центр Российской академии образования на базе Алтайского института развития образования имени Адриана Топорова, реализовать соглашения с Российским фондом фундаментальных исследований, содействовать реализации программы развития наукограда Бийска.

Результаты семи месяцев 2020 года по реализации нацпроекта «Культура» озвучила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. По ее словам, на текущий год запланировано создание двух модельных библиотек за счет средств федерального бюджета – в Барнауле и Новоалтайске. На приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств региона в нынешнем году из федерального и краевого бюджетов выделено 53,1 млн руб. (освоено 52,8 млн руб., это 99%). В школы края поступили рояли, пианино, народные, духовые и ударные инструменты, звуковое и световое оборудование, кресла в концертные залы, проекторы и ноутбуки, учебно-методические пособия и многое другое.

Губернатор Виктор Томенко заострил внимание членов президиума на том, что работа по реализации национальных проектов предполагает взаимодействие не только в рамках одного министерства, но и привлечение сторонних экспертов.

— Проектная деятельность подразумевает концентрацию круга людей, объединенных в команду, вовлечение специалистов, не только напрямую вам подчиненных, но и опосредованно делегированных из других органов власти или вообще находящихся за пределами административных полномочий, то есть людей от общественности и так далее. Я хочу вас призвать обращать на это внимание, – подчеркнул Губернатор.

В рамках нацпроекта «Образование» в Барнауле откроются две школы на 550 мест каждая.