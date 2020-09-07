Почему отопительный сезон в Барнауле начинается раньше, чем город получает паспорт готовности к его прохождению?

Подготовка к отопительному сезону длится не один месяц и подразумевает фундаментальный комплекс работ. О том, что делается для получения паспорта готовности и какие программы помогают развиваться городскому хозяйству, рассказал в интервью «Вечернему Барнаулу» Александр Кощеев, председатель комитета по энергоресурсам и газификации.

— Александр Владимирович, как, по вашей оценке, движется процесс подготовки города к отопительному сезону?

— Стабильно и по графику, если в двух словах. Если отдельно рассматривать каждое направление, то положительных показателей мы достигли по подготовке жилого фонда. На сегодняшний день акты готовности получили без малого 85% многоквартирных домов, в прошлом году на эту дату мы имели 80%. Сразу скажу, что не все дома получат паспорт готовности – есть управляющие компании-двоечники, которые пренебрегают рекомендациями по подготовке жилья. Но с ними работают комитет ЖКХ и жилищная инспекция, накладывая крупные штрафные санкции. В социальных объектах уже завершена необходимая подготовка теплосетей и оборудования. Традиционно наибольший комплекс работ ведется предприятиями сферы жизнеобеспечения – водоканалом, теплоснабжающими и электросетевыми организациями.

Инвестиции в будущее

— Сколько средств направлено в этом году на подготовку городского хозяйства?

— Планируется 2,2 млрд руб., при этом большую часть инвестиций – 1,3 млрд – обеспечила Сибирская генерирующая компания в рамках концессионного соглашения, ремонтной кампании и мероприятий по реализации схемы теплоснабжения. На эти средства будет заменено более 50 участков теплосетей общей протяженностью около 32 км. Не первый год энергетики работают на перекладке наиболее изношенных участков на улицах Попова и Северо-Западной: здесь проходят крупные тепловые артерии, аварийное повреждение которых в зимнее время может повлечь отключение потребителей от тепла и горячего водоснабжения в нескольких жилых кварталах. Благодаря системной работе по обновлению теплосетевого хозяйства количество повреждений после испытаний на прочность снизилось на 16% – это очень достойный показатель. 596 млн руб. в этом году вложил Барнаульский водоканал в общую копилку ремонтов города, электросетевые компании – 266 млн руб. 110 млн – из бюджета города. Основной особенностью этого года является направление бюджетных средств на ремонт бесхозных сетей в тепловых кооперативах.

— Объемы и финансирование ремонтов на водопроводных и тепловых сетях за последние несколько лет объективно увеличились, это заметили все горожане. Можно говорить, что заключенная между администрацией города и ресурсовиками концессия оправдала себя?

— Пока рано подводить какие-то итоги, поскольку Сибирская генерирующая компания реализует это соглашение только четвертый год, а с момента заключения договора между администрацией и водоканалом по пригородным территориям не прошло даже одного года. Тем не менее главный посыл отмечу: концессия позволяет делать то, на что мы несколько десятилетий не могли найти должного финансирования из бюджета города – вести реконструкцию хозяйства. СГК взяла на себя обязательства не только по замене магистральных и внутриквартальных трубопроводов, но и занялась восстановлением линий циркуляции горячего водоснабжения. В этом году, можно сказать, реанимируют шесть участков протяженностью 4,7 км. Это вернет в десятки многоквартирных домов качественную горячую воду и нормативную температуру. Не менее важным является замещение действующих угольных котельных газовыми. До конца года СГК переключит угольную котельную на ул. Короленко, которая отапливает детский сад. В следующем году построит новые газовые котельные на ул. Чкалова и ул. Пушкина. Бюджетных возможностей на столь скорое решение вопроса, увы, не хватило бы. Благодаря инвестпрограмме водоканала в ближайшие годы, надеюсь, значительно улучшится качество услуги по водоснабжению в пригороде.

Паспорт готовности – как Конституция

— Вопрос, который интересует многих барнаульцев: почему город получает паспорт готовности в лучшем случае через месяц после начала отопительного сезона?

— Таков федеральный порядок, утвержденный Министерством энергетики. Хотя, соглашусь, это не очень логично. Ростехнадзор установил график приемки – с 15 сентября до 15 ноября, и мы этого изменить не можем.

— Получение городом паспорта готовности – это все-таки вопрос престижа власти или гарантия безаварийного прохождения отопительного сезона?

— Это основная обязанность муниципалитета, и наш глава города всецело понимает уровень ответственности за эту подготовку. А вообще, в нашей работе меньше всего политики. То, что делают инженеры своими руками, не может сделать никто другой. Пожалуй, единственный политический момент в энергетике – это контроль за соблюдением сроков работ и последующим благоустройством со стороны депутатского корпуса Барнаульской городской Думы и городской общественности.

85% домов Барнаула получили паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону.