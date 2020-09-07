Ольга Трухина отдала муниципальной службе 17 лет

Пройдя путь от специалиста городского комитета по образованию до заместителя главы администрации Железнодорожного района. За годы работы она сумела реализовать десяток проектов в сфере охраны прав детства, молодежной политики и организации досуга пожилым людям.

Школьные будни

На муниципальную службу Ольга Геннадьевна пришла по приглашению тогдашнего председателя комитета по образованию Бориса Черниченко из школы № 60, где отработала девять лет – сначала учителем биологии и химии, потом заместителем директора по научно-методической работе. О своем педагогическом прошлом Ольга Трухина вспоминает с теплотой и ностальгией:

— Всех прогульщиков искали у меня на уроках и находили.

— Может, потому что вы увлекательно преподносили материал? – интересуюсь я.

— Не мне судить. Но количество костей у человека и валентность водорода они знали наизусть, – смеется Ольга Геннадьевна. – Интересное тогда было время, столько проектов реализовывали! Чего стоит одна только модель поликультурной школы, которую мы осуществили вместе с Владимиром Ивановичем Матисом… В создании разноуровневых тестов по биологии для оценки знаний школьников я принимала непосредственное участие. В школу иногда прихожу в гости, она была и остается большой частью моей жизни, которая мне очень дорога.

Третейский судья

В комитете по образованию Ольга Трухина отработала три года, курируя одно из сложных направлений – лицензирование образовательных организаций. Работы было много, поскольку приходилось взаимодействовать и с детскими садами, и школами, и учреждениями дополнительного образования. С переходом в районную администрацию забот прибавилось. Ольга Геннадьевна занимается вопросами развития предпринимательства и потребительского рынка, организацией различных мероприятий, взаимодействует со всеми структурами от больниц до военкомата. Но требующей самого пристального внимания считает работу по защите прав несовершеннолетних.

— Заниматься вопросами внутрисемейных отношений очень сложно психологически, – признается собеседница. – Приходится вдаваться в частную жизнь людей, часто решать вопросы целесообразности пребывания детей в кровных семьях, если это опасно для их жизни и здоровья. Когда семья находится в глубоком кризисе, ей помочь, увы, практически невозможно. Поэтому мы стараемся работать с семьями на ранних этапах социального неблагополучия. В этом случае они еще имеют внутренние резервы и способны вернуться в нормальное состояние. Достаточно помочь родителям с работой, оказать психологическую поддержку, организовать детям досуг – глядишь, ситуация выправляется.

Помочь каждому

Моя собеседница вспоминает, как около 10 лет назад при поддержке Национального фонда защиты детей от жестокого обращения в городе появилась первая социальная гостиная на базе школы № 41. Для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, было создано пространство, где им помогали сделать уроки, проводили развивающие занятия, организовывали досуг. Здесь родители могли оставить на день детей, пока сами трудятся, и быть уверенными, что их чадо накормлено и обучено.

Благодаря этому проекту 64% семей, находящихся «на грани», были сохранены.

Работа по ранней профилактике социального сиротства и сегодня продолжается в районе, около 40% семей выходят из сложных жизненных обстоятельств и не возвращаются к прежней жизни.

Непросто работать с ветеранами, особенно участниками Великой Отечественной войны. Их, по словам Ольги Трухиной, в районе осталось всего 32 человека.

— Троих проводили в последний путь уже после нынешнего Дня Победы. Достойнейшие люди! Очень горжусь, что имела возможность с ними часто встречаться и из первых уст узнавать о подвиге наших солдат и непростой послевоенной жизни, – добавила Ольга Геннадьевна. – Сейчас реализуются программы помощи ветеранам войны, и без внимания не остается ни один представитель поколения победителей.

При непосредственном участии Ольги Трухиной были разработаны проекты «Ранняя профилактика социального сиротства», «Социальная гостиная», «Дворовый тренер», «Игры в каждый двор», «Молодежный Арбат», а также создавался городской Совет отцов.