На стадионе «Динамо» идут работы по укреплению легкоатлетического покрытия

В рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» на барнаульском стадионе «Динамо» в этом году уложили легкоатлетические дорожки. Однако они оказались неполноценными – на них можно было тренироваться и соревноваться только любителям без специализированной обуви. Чтобы объект полностью выполнял все свои функции, дорожки было решено укрепить, чем сейчас и занимается новосибирская компания «Альбион-С».

Будто маляры

Легкоатлетические дорожки пришли в Барнаул единым комплектом с искусственным футбольным полем, которое прошлой осенью уложили на стадионе «Трансмаш». Дорожки же решили стелить на «Динамо», все-таки главный стадион края, а покрытие для представителей королевы спорта здесь изрядно поизносилось. Работы начали прошлой осенью, зима поставила их на паузу, а весной дело возобновилось. И еще до окончания монтажа стало понятно, что они любительского уровня, профессионалам тренироваться и выступать на таких нельзя. Вины принимающий стороны и монтажников в этом нет – как говорится, получили то, что дали. Но чтобы стадион был полноценным, в краевом Минспорте приняли решение покрытие укрепить и довести до профессионального уровня.

Конкурс на проведение работ выиграла новосибирская компания «Альбион-С». Специализируется она на производстве резинового покрытия для спортивных и детских площадок, стадионов. К работам на стадионе «Динамо» мастера приступили 27 августа.

Процесс со стороны выглядит как покраска. Специалисты при помощи мудреного агрегата метр за метром двигаются по дорожкам и обрабатывают их специальным покрытием. Ограждения и кромка поля надежно закрыты защитным материалом, сами рабочие в спецкостюмах, из-под которых градом стекает пот – под 30 градусов на улице все-таки. Хотя для покрытия такая погода идеальная.

Время для всех

Руководитель подрядной организации Олег Косточкин сравнивает процесс с опрыскиванием одеколоном – только состав другой и пахнет гораздо хуже.

— На дорожки спреем наносится состав из резиновой крошки и полиуретанового клея. Нужно нанести три слоя такого покрытия, два уже выполнены, приступили к заключительному, – рассказал он.

На всю площадь, а это около 2,5 тыс. кв. м, потребовалось 2 т резиновой крошки и 2,5 т связующего компонента. По графику все работы должны завершиться к 17 сентября, если не будет природных катаклизмов. После этого на дорожки нанесут разметку, и почти сразу ими можно будет пользоваться. Подрядчик дает пятилетнюю гарантию на работу, но при этом отмечает, что при аккуратной эксплуатации она продержится и больший срок.

— Не надо загонять сюда тяжелую технику, чистить снег снегоуборщиком, бегать в обуви с шипами более 10 мм, – рекомендует Олег Косточкин. – Лед для катка заливать можно, но такой толщины, чтобы лезвие не повредило покрытие.

Как рассказал министр спорта Алтайского края, после завершения работ руководство стадиона составит расписание занятий таким образом, чтобы в нем нашлось время не только для представителей спортобщества «Динамо», но и для воспитанников спортшкол и вообще всех любителей здорового образа жизни.

40 млн руб. – стоимость покрытия футбольного поля с дорожками в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» (из них 1 процент, или 400 тыс. руб. – доля софинансирования краевого бюджета). Бронирование обошлось еще в 3 млн руб.