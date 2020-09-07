Краевая онкологическая поликлиника отмечает юбилей

Диагностика, лечение и помощь в преодолении болезни – в онкополиклинику «Надежда» приходят от 450 до 650 пациентов в смену. Рак – не приговор, и в этом здесь словом и делом убеждают каждого пациента.

«Надежда» открылась в Барнауле 10 лет назад. Построенная по федеральной онкологической программе, новая, с иголочки поликлиника представляла собой резкий контраст с возможностями прежней амбулаторно-поликлинической службы онкодиспансера. Современное здание, лучшее диагностическое и лечебное оборудование европейского уровня, участие врачей в образовательных программах – все это стало залогом того, что от болезни, некогда считавшейся приговором, с каждым годом будет излечиваться все больше людей. Для онкологии, где борьба идет за каждую человеческую жизнь, это важный результат.

«Зеленый коридор»

Знакомство пациентов с «Надеждой» начинается с регистратуры.

— С 2018 года мы вступили в бережливое производство и улучшили работу регистратуры, проработали логистику помещений. Создали электронный лист ожидания. Иначе говоря, мы сделали «зеленый коридор» для тех, кто не может попасть к нам на прием, будь то первичный или диспансерный пациент, – отмечает заведующая медучреждением Татьяна Синкина.

Подобное удалось реализовать благодаря перераспределению нагрузки регистраторов. Сегодня в поликлинике работают два кабинета регистратуры, каждый из которых выполняет свою важную функцию. В одном работа ведется в классическом формате – осуществляется запись по телефону состоящих на диспансерном учете пациентов и прием тех, кто пришел впервые по направлению участковых поликлиник и других медицинских организаций. Во втором кабинете формируют лист ожидания. Здесь помогают пациентам переписаться на более удобное время, работают по записи с медорганизациями региона.

— Барнаульцы и жители региона приходят к нам по направлению из поликлиник по месту жительства. Наша онкополиклиника рассчитана на 450 обращений, но по факту мы принимаем до 650 человек, – отмечает Татьяна Владимировна.

Распознать врага

Большая часть успеха в лечении – правильная диагностика.

Житель Барнаула Иван сегодня пришел на прием, чтобы понять, опасен ли участок пигментации, появившийся неожиданно на спине. Заболевания кожи – одна из популярных проблем, с которой приходят к онкологу. В год таких обращений порядка восьми тысяч.

Онколог Ирина Николаенко берет в руки дерматоскоп – он представляет собой небольшую трубочку с подсветкой. Осмотр занимает несколько минут.

— Визуально больше склоняюсь к тому, что пигментация доброкачественная, – сообщает врач. – Проведем еще одно исследование – биопсию, для более точного диагноза. Исследование взятой клеточки нам даст окончательный ответ, что это – доброкачественное пигментное образование или опасная меланома.

Результаты биопсии поднимаются в цитологическую лабораторию на седьмой этаж онкоцентра.

— В год у нас проходит около 100 тысяч цитологических исследований, — рассказывает врач клинической лаборатории Татьяна Москвина. – Мы исследуем опухоли различных локализаций. В год ставим диагноз злокачественного новообразования в шести тысячах случаев.

Какие они, раковые клетки? На мониторе врача-цитолога Вадима Илинского они страшные, объемные, фиолетовые.

— У пациента рак предстательной железы. Это метастазы, которые проросли в костную ткань, – объясняет доктор.

Морфологическая и молекулярная диагностика позволяют выявлять не только заболевание на ранней стадии, но и предрасположенность к раку. Кроме этого, исследовав крошечные клеточки опухоли, врач-цитолог с уверенностью скажет о локализации рака, ведь опухолевые клетки могут быть метастазами, а само злокачественное новообразование в это время может таиться в совершенно другом участке организма, пока еще не вызывающем беспокойства у пациента.

Отвести боль

Нередко онкологические заболевания сопровождаются сильными болями. Врач-онколог, главный внештатный специалист Минздрава Алтайского края по паллиативной помощи Виктор Павлишинец помогает пациентам избавиться от этой проблемы.

— Пациенты, у которых удалось на раннем этапе устранить боль, легче переносят лечение, у них дольше период без рецидивов и, соответственно, продолжительность жизни, – отмечает Виктор Михайлович.

Независимо от того, откуда пациент приехал, имеет ли он льготу федеральную или региональную, он вправе получить так называемую паллиативную помощь. Это дает возможность выписать пациенту любой обезболивающий препарат, который ему необходим.

— Все необходимые медикаменты, которые есть в обороте в Алтайском крае, у нас имеются. Пока болит – пациент будет получать эту помощь, – подчеркнул эксперт.

Жительница Барнаула Наталья Гурович много лет назад уже пережила онкологию. Женщина рассказывает:

— Мне очень помогли тогда врачи онкологической поликлиники. Сегодня я вновь пришла за помощью. Доктора те же, добрые, большие профессионалы. А клиника теперь совершенно иная – современная, хорошо укомплектованная. Здесь лечат еще и стены, смотрите, как красиво. Уверена, что мне здесь вновь помогут. И всех, услышавших впервые серьезный диагноз, призываю не паниковать, а слушать врачей и идти к победе.

За прошедшие 10 лет выявлять онкологические патологии на ранних стадиях стали чаще. Этот показатель вырос с 54% в 2010 году до 60% в 2019-м, пятилетняя выживаемость после поставленного диагноза увеличилась с 53% до 57%, а летальность в течение первого года после постановки диагноза сократилась с 29,9% до 23,2%.