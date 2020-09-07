Благодаря комплексному подходу к содержанию дома обычная пятиэтажка стала украшением микрорайона

Восьмиподъездный жилой дом № 26 на ул. Попова заметно отличается от соседних зданий. «Одежда» у него нарядная, двухцветная, подъездные двери выкрашены одинаково, над козырьками установлены фонари освещения. Аккуратные вместительные лавочки и урны, ровный внутридворовый проезд с рядком автомобилей.

У второго подъезда на лавочках сидят старушки, которые охотно рассказали, как все вместе наводят порядок.

— В доме я живу лет 45, со времени, когда нас расселили из бараков завода «Трансмаш», – рассказала Валентина Афанасьевна Криворученко. – Кто только наш дом не обслуживал, а толку не было. Крыша бежала, двери в подъезд все разбиты, про дорогу вообще сказать нечего, кроме ругани. Когда мы создали ТСЖ, понемногу стали наводить порядок. Начали с кровли, разобрались с подвалом и коммуникациями, утеплили и обшили фасад, отмостка у нас хорошая. А в этом году расширили внутридворовый подъезд. Это, по-моему, за счет какой-то большой программы. Мы, можно сказать, нашли консенсус, и автомобилистам хорошо стало, и деткам будет новая игровая площадка. А что шуметь будут, пускай, я всю жизнь отработала в детском садике, для меня ребячий смех – это как глоток свежего воздуха.

В палисадниках возле дома пока не везде цветники, но первый подъезд уже щеголяет газонной травой и крохотным саженцем елочки, огороженной от будущих зимних снегопадов.

— Цветами я занимаюсь давно, – поделилась хозяйка цветника Галина Герасименко. – Все сорта многолетников с дачи перетаскала на этот участок. Да ладно бы прижились и глаз радовали, у нас ведь все новое так просто не дается. То вырвут, то сломают, то дети за мячом залезут и помнут. Опять же, желающих помочь не особенно много. Но раз взялась, нужно делать, нашла помощников. Цвести наш участок начинает уже в конце мая, в течение лета подтягиваются разные многолетники. Решили газонную траву потихоньку приживлять, пока участками, но уже сейчас смотрится красиво. За полив отвечает Валентина Литоренко, которая договорилась с сантехником, чтобы подключил шланг в подвале. Жильцы, к слову, нисколько по этому поводу не возражали.

Стоит отметить, что возле дома нет старых тополей и кленов, у каждого подъезда уже окрепли молодые яблоньки. Жильцы дома планируют каждый год подсаживать еще и кустарники.

Галина Клочихина, председатель ТСЖ дома № 26 на ул. Попова, человек активный. Бегать с документами и что-то пробивать – дело для нее привычное.

— Не могу сказать, что ни с кем не ругаюсь, – с улыбкой говорит Галина Моисеевна. – Текущее содержание жилья у нас составляет 10 руб. с квадратного метра, этих денег явно не хватает, чтобы сделать все то, что хотят жители. Но мы над этим работаем, думаю, что смогу убедить собственников поднять оплату. На все пока рук не хватает. Хотели посадить кустарник вдоль будущей детской площадки, время уже позволяет, но ждем, когда поставят ограду, чтобы саженцы не повредить. Очень рады, что в этом году попали в нацпроект «Комфортная городская среда», много удалось сделать для двора. Сделали бы и больше, если бы соседние дома присоединились, площадка-то одна, все ребятишки к нам ходят играть. Жильцы нашего дома уже понимают, что если мы просим что-то сделать, то это нужно для всех. Под лежачий камень вода не течет, всем известно.

Общая сумма проекта по благоустройству придомовой территории на ул. Попова, 26, составила более 5,8 млн руб., в том числе по дополнительному перечню работ – более полутора миллионов. Заасфальтировано 1560 кв. м внутридворового проезда, уложено 300 кв. м тротуара, установлено 8 светильников наружного освещения, по 12 штук скамеек и урн. В середине сентября начнется монтаж 94 пог. м оградки детской и 79 пог. м спортивных площадок, до конца месяца будет смонтировано их оборудование.