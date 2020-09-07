Барнаульцы приняли участие в акции «Диктант Победы»

3 сентября 16 тысяч жителей Алтайского края сели за парты, чтобы пройти тестирование на знание событий Великой Отечественной войны. Эта акция приурочена к 75-летнему юбилею Победы в самой кровопролитной в истории нашей страны войне.

О Победе знают все!

Диктант должен был состояться накануне 9 мая, однако его из-за пандемии коронавируса сдвинули почти на четыре месяца. В связи с эпидобстановкой проходил он преимущественно в онлайн-формате, ставшем в последнее время для всех привычным. Поэтому в регистрации участников больших сложностей не возникало: достаточно было зайти на сайт диктантпобеды.рф или установить аналогичное приложение для смартфонов.

До старта диктанта, который начался ровно в 18 часов, ко всем его участникам со сцены Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе обратился Сергей Нарышкин, глава Российского исторического общества.

— 2020 год проходит под знаком празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, – отметил в своей речи Сергей Нарышкин. – Сегодняшний диктант – это не соревнование и не конкурс на лучшее знание фактов, это уникальная возможность вместе с сотнями тысяч неравнодушных людей почувствовать свою сопричастность к наследию Победы. Сегодня в этом зале находятся фронтовики, которым я хочу выразить благодарность и сказать, что мы склоняем головы перед их мужеством и героизмом.

Сделай сам

Всероссийский тест на знание истории Великой Отечественной войны в Алтайском крае проходил по большей части в режиме онлайн, но работали и две очные площадки – в Парламентском центре Алтайского края и краевой библиотеке имени Шишкова. Здесь, соблюдая все меры безопасности, собрались депутаты краевого Законодательного Собрания и Барнаульской городской Думы, представители общественности и волонтеры.

— Сегодня мы с вами делаем очень значимое дело – в очередной раз обращаемся к памяти о Великой Отечественной и вспоминаем людей, благодаря которым в нашей истории появилась Победа. Фронтовикам, партизанам и тем, кто работал в тылу, все мы обязаны жизнью и свободой своего народа, – подчеркнул спикер АКЗС Александр Романенко.

Через пару минут организаторы раздали информационные листы с бланком для внесения ответов и сами тесты.

— На выполнение заданий отводится 45 минут, – сообщают организаторы диктанта. – Запрещено пользоваться средствами связи, фотоаппаратурой, справочными материалами, разговаривать между собой и пересаживаться. В случае нарушений анкета участника аннулируется.

Участниками виртуального тестирования в этом году стали 1,5 млн человек из 75 зарубежных стран, включая Корею, Монголию, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Индонезию, Бангладеш, Иран, Ливан, Афганистан, Палестину, Шри-Ланку.

Знаем, но не всё

Условия проведения тестирования по своей жесткости напомнили мне 2007 год, когда я, выпускница школы, сдавала ЕГЭ по истории. Только тогда знания были свежи, а спустя 13 лет некоторые факты уже подзабылись. И если имя маршала, который командовал Парадом Победы в 1945 году, знает практически каждый россиянин, то малую родину писателя Виктора Астафьева назвать сходу не получится.

В этом году изменился сам формат исторического теста, организаторы усложнили задания. Вместо 20 вопросов участники диктанта отвечали на 25, новые пять вопросов связаны с территорией того федерального округа России, где проводится «Диктант Победы». Именно этот блок вопросов у большинства участников вызвал наибольшие затруднения. В моем варианте теста был вопрос о городе, уроженцем которого является изображенный на фото летчик-ас Александр Покрышкин. Я наугад указала Новосибирск, а теперь знаю – родом Александр Иванович из Томской губернии. Открытием для меня стала некая республика нашего округа, которая в 1944 году вошла в состав РСФСР, а до этого была независимым государством. Речь шла о Тыве: здесь я заработала 1 балл в копилку правильных ответов.

— Большая часть вопросов, касающаяся фронтов, операций и годов, не составила для меня проблем, – поделился своими впечатлениями после диктанта Сергей Струченко, заместитель председателя Барнаульской городской Думы. – Это общеизвестные исторические события – нужно только вспомнить, логически подумать, и все встает на свои места. Но так называемый региональный блок вобрал в себя факты, о которых я даже не слышал. А между тем, это очень интересные истории. Например, в 1941 году в Томск была эвакуирована Севастопольская художественная школа, о чем я даже не подозревал. Чтобы знать этот факт наверняка, нужно быть или художником, или посетить Томск. Приду домой, сяду читать книги, в которых рассказывается о развитии городов Сибири в годы войны. И думаю, что региональную тематику по войне нужно внедрять в школьную программу.

Акция «Диктант Победы» организована по инициативе партии «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и общественным движением «Волонтеры Победы».