Барнаульские пассажироперевозчики просят повысить стоимость проезда

В администрации города состоялось заседание координационного совета по ценообразованию, в ходе которого члены совещания обсудили необходимость и возможности увеличения стоимости проезда. Окончательного решения по тарифным планам и цене поездок пока не принято, через две недели состоится еще одна встреча перевозчиков с представителями администрации и общественности.

От пассажироперевозчиков прозвучало предложение поднять цену билета на три рубля при оплате разовой поездки банковской картой или наличными. Обоснование целесообразности повышения стоимости проезда на протяжении многих лет остается прежним. По словам директора МУП «Горэлектротранс» Николая Петряшина, основной статьей расходов является зарплата водителей и кондукторов, которую необходимо индексировать согласно трехстороннему соглашению минимум на 10%. Остальную прибыль «съедают» увеличивающиеся цены на ГСМ, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Также в этом году добавились затраты пассажироперевозчиков на передачу данных о фискализации проезда, которые нужно покрывать из каких-то резервов. Аргументы Николая Петряшина поддержали его коллеги-автобусники Роман Арапов и Сергей Гриднев.

— Мы не просим устанавливать московские цены на проезд в Барнауле, поскольку понимаем, что это невозможно. Но настаиваем на том, чтобы его стоимость ежегодно индексировалась хотя бы на уровень инфляции – при таком подходе мы сможем продолжать платить нормальную зарплату своим работникам, – отметил Сергей Гриднев.

Анализ экономической обоснованности, проведенный специалистами городского комитета по инвестиционной деятельности, подтвердил, что увеличение стоимости проезда по транспортным картам на 1 руб., по электронному кошельку на 1,5 руб., по разовым поездкам на 3 руб., является приемлемым.

При том, что члены заседания, казалось бы, сошлись во мнении о целесообразности увеличения тарифов на проезд в городском транспорте до 26 руб. для ГЭТ и автобусов большой вместимости и 28 руб. для автобусов малой вместимости, окончательного решения о принятии новых цен принято не было.

— С одой стороны, тарифы на проезд не пересматривались уже более полутора лет, а расходы пассажироперевозчиков на содержание и обслуживание транспорта выросли, – отметила Мария Кулагина, заместитель главы администрации города по экономической политике. – С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что к повышению тарифов нужно подходить взвешенно и осторожно, так как этот вопрос затрагивает огромную часть жителей нашего города — это и пенсионеры, и школьники, и студенты, и работающие. В период пандемии, когда многие потеряли работу, такое решение может быть непопулярно. Я считаю, что вопрос этот требует очень серьезной проработки. Нужно найти баланс интересов трех сторон: пассажироперевозящих предприятий, бюджета города и граждан, особенно льготных категорий.