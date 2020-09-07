13 сентября пройдут довыборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание по одномандатному округу № 26

В них примет участие часть жителей Октябрьского района, для которых будут работать 27 участковых избирательных комиссий (УИК). В соответствии с положениями регионального законодательства в Алтайском крае со 2 по 12 сентября началось досрочное голосование, а в помещении одной из УИК прошли плановые антитеррористические учения.

Легенда

3 сентября в здании ДК «Октябрьский» на базе УИК № 214 провели тренировку по обеспечению безопасности избирательного участка во время голосования. В ней участвовали члены УИК, сотрудники полиции, в роли наблюдателя и избирателей согласились поучаствовать члены горизбиркома. Цель тренировки – отработка алгоритма действий на случай чрезвычайной ситуации. Подобные тренировки проходят в период каждой избирательной кампании.

15.00. В здание УИК заходит избиратель, которому на входе обрабатывают руки дезинфицирующим средством, измеряют температуру и выдают индивидуальный пакет с маской, перчатками и ручкой. Девушка-избиратель подходит к столу с нужной буквой алфавита, ее просят остановиться у линии разметки и показать члену УИК паспорт в открытом виде, на несколько секунд опустить маску, чтобы свериться с фотографией в документе. После того как девушка расписывается в списке избирателей, она получает бюллетень, идет в кабину для голосования, делает отметку в бюллетене и упаковывает его в конверт для досрочного голосования. На выходе из помещения девушка присаживается, чтобы снять перчатки и сложить документы в сумку, тогда и обнаруживает под скамейкой коробку. Она тут же сообщает комиссии о находке.

Председатель УИК № 214 Алла Бондаренко доводит до сведения дежурного сотрудника полиции и членов вышестоящей комиссии, в данном случае территориальной, сложившуюся ситуацию. При этом все находящиеся в этот момент в помещении УИК остаются на местах и ждут решения оперативного штаба полиции. При получении решения штаба об эвакуации УИК все ее восемь членов действуют очень оперативно.

— Уважаемые члены комиссии и наблюдатели, просим соблюдать спокойствие и не пользоваться мобильной связью и гаджетами, – говорит Алла Владимировна. – Поскольку сегодня мы работаем в режиме досрочного голосования, члены комиссии берут с собой переносной ящик- «сейф» с бланками заявлений о досрочном голосовании, непрозрачными конвертами для их упаковки, бюллетенями, списками избирателей, печатью комиссии и иными документами. Весь состав комиссии перемещается в специально оборудованный автобус, который находится в 50 метрах от здания УИК, и продолжает работать.

На все действия по эвакуации комиссия затратила не более пяти минут.

Четкая работа

Дальнейшие события разворачиваются уже без участия членов УИК, которые спокойно продолжают работать в автобусе с избирателями. Первыми к зданию ДК подъезжают сотрудники патрульно-постовой службы. Они перекрывают вход в здание и выход из него, дежурный полицейский при этом уточняет детали у избирателя, обнаружившего коробку. Девушка является важным свидетелем, ей предстоит давать показания следственно-оперативной группе, которая подъезжает буквально через пять минут. В целях безопасности сотрудники полиции ненавязчиво просят прохожих отойти подальше от здания.

Следующим приезжает автомобиль кинологической службы, его слышно издалека благодаря включенной сирене. Кинолог надевает бронежилет и шлем, которые, к слову, весят больше 15 кг, и со служебной собакой входит в помещение. Как бы ни было жалко тяжелодышащего от жары «нюхача», отвлекать его нельзя. Напарники работают молча, кинолог шепотом отдает команды псу, который усердно обнюхивает место вокруг скамейки, саму коробку.

— Напарнику год и десять месяцев, зовут Игл, порода бельгийская овчарка, – рассказывает сотрудник Центра кинологической службы Евгений Шанченко. – Он работает только по взрывчатке, уже опытный. Я сейчас доложу, что взрывоопасных веществ не обнаружено, дальше будет действовать оперативно-следственная группа.

После того как кинолог подготовил акт, члены УИК возвращаются в здание Дома культуры. В общей сложности непосредственная отработка угрозы теракта заняла меньше 30 минут.

По словам сотрудника полиции, коробку изымет оперативно-следственная группа.

— Учения прошли в хорошем темпе, все действия как со стороны членов УИК, так и сотрудников полиции выполнены слаженно и четко в соответствии с установленными алгоритмами, – пояснил полицейский. – К тренировкам мы относимся со всей серьезностью, отрабатываем координацию действий не только своих сотрудников, но и взаимодействие с гражданскими людьми. Недопонимания в таких вопросах быть не должно.

Со 2 по 12 сентября в Барнауле проходит досрочное голосование по довыборам в АКЗС по одномандатному округу № 26, в котором принимают участие жители Октябрьского района.