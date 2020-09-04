В «Сказке» поставили спектакль о взрослении и проблемах самоопределения

К новому сезону в театре кукол подготовили очередную премьеру – спектакль «Все мыши любят сыр», поставленный по пьесе венгерского драматурга Дюла Урбана, автора знаменитого «Голубого щенка». И хотя в программке обозначен возрастной ценз «6+», эта постановка рассчитана не только на детей, но и на взрослых.

Спектакль в спектакле

В театральной среде эта пьеса хорошо известна. За нее брались и питерский ТЮЗ имени Брянцева, и Московский театр кукол, а также театры Таганрога, Иванова, Перми. Ее популярность объясняется не только некой общностью с шекспировской историей о Ромео и Джульетте, но и остротой поднятых вопросов, касающихся взаимоотношений отцов и детей, проблем взросления ребенка и его права на самоопределение.

Облик этих персонажей родом из 1990-х годов. Они были придуманы художницей Алевтиной Торик, которая в ту пору была студенткой Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Вот этими рисунками и заинтересовался режиссер Пётр Васильев – лауреат театральной премии «Золотая маска», лауреат и дипломант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Это стало поводом ближе познакомиться с пьесой и предложить этот материал для постановки разным театрам страны.

— Так совпало, что барнаульский театр кукол давно мечтал видеть эту пьесу в своем репертуаре, – пояснил режиссер. – И мы принялись за работу. Изначально мы видели постановку некоей пародией на мюзикл – немного подрихтовав диалоги, нам пришлось увеличить число песен (в исходном тексте их две), которые специально для нашего спектакля написал композитор Пётр Макаров.

В этом спектакле задействованы планшетные куклы, с которыми актеры работают в условиях черного кабинета – то есть придают им движение не из-за ширмы, а из темного пространства, в котором не видно, что куклой управляет человек. Однако, помимо кукол, на сцене присутствуют и люди. Они участники совершенно другого, параллельного действа, благодаря которому происходящее на сцене становится спектаклем в спектакле. Точнее, кино в кино. Ведь речь идет о съемках фильма с участием мышей-актеров (не случайно над сценой можно увидеть надпись Maus Film). То есть действие, которое разворачивается на сцене среди мышей, – результат режиссерского видения (роль режиссера исполняет Юрий Антипенков). Каждый поворот сюжета случается под звучную команду: «Свет! Камера! Мотор! Начали!». Причем здесь, по эту сторону экрана, тоже разыгрываются нешуточные страсти с участием девушки с хлопушкой (Нина Позднякова) и оператора (Пётр Кобзев). И переключение с игры на жизнь и обратно – очень виртуозно сотканная сюжетная канва.

Сырная история

Сюжет снимаемого кино сравним со страстями, царящими между семьями Монтекки и Капулетти из шекспировской драмы. Суть в том, что на одной сыроварне поселились две семьи, принадлежащих к двум кланам мышей – серым и белым. Однако их дети не поддерживают вражду взрослых. Белая мышка Фружи и серый мышонок Шома не представляют жизни друг без друга. Набравшись смелости, они обращаются за помощью к Великому Коту-Магу. В итоге все участники конфликта, наконец, поняли, что внешние, социальные, профессиональные различия, которые все привыкли считать важными, вовсе не так важны, ведь у этих семей так много общего.

По словам режиссера, происходящие разногласия можно представить проблемой-проблемой, а можно повернуть так, что эта проблема покажется надуманной, не стоящей больших волнений. К тому же посмеяться над происходящим – значит победить все тревоги. А это уж куда лучше, чем зацикливаться на одном.

Особое внимание хотелось бы уделить сценическому оформлению спектакля – постоянно трансформирующемуся пространству, переносящему зрителей то в дома враждующих семей, то на чердак, прямо в лапы Кота-Мага, который оказался вовсе не котом. Разумеется, везде здесь царит сыр (сыроварня все-таки). Из него сделан сценический подиум – место встреч и распрей, а также мебель, месяц на небе и планеты. С белизной сыра даже сравнивается красота возлюбленной – мышки из белого клана. А в итоге сыр становится и объединяющим началом. Ведь постепенно оказывается совсем не важно, что история разворачивается среди таких разных семей, которые, как выяснилось, одинаково боятся кошек и так любят сыр!

В общем, музыкальный, талантливо скроенный спектакль, выводящий все хитросплетения к доброму финалу, безусловно, достоин внимания публики самых разных возрастов. Да и театр кукол «Сказка» постепенно приучил барнаульского зрителя к тому, что и детские постановки могут стать интересными для взрослых.

Спектакль «Все мыши любят сыр» поставлен благодаря федеральному проекту «Театры – детям». В рамках данного проекта выделяются субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.