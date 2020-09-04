Сантехник Бедрин – мастер на все руки

Дома управляющей компании «ТСЖ «Уют-62» Октябрьского района Барнаула получили паспорта готовности к отопительному сезону еще в июле. По мнению руководства компании, во многом это заслуга слесаря-сантехника предприятия Александра Бедрина.

С Александром мы встретились в его рабочем кабинете – слесарке на первом этаже огромного 12-подъездного дома на ул. Северо-Западной, куда меня привел инженер управляющей организации Михаил Бартенев. Слесарь колдовал над какой-то хитрой сантехнической железкой. Как рассказал руководитель, все, что требуется для ремонта из того, что только можно сделать руками в условиях мастерской – нарезать резьбу, починить кран, вентиль и так далее – слесарь делает сам. На попечении Александра три дома. Это 25 подъездов, более 900 квартир, десятки километров инженерных коммуникаций. Даже просто чтобы проверить сгонки (резьбовые соединения труб), нужен не один день работы. На каждый подъезд идет порядка 18 стояков.

Без ложной скромности

— Летом Александр после модернизации бойлерной заменил на всех 25 элеваторных узлах сопла на новые размеры. На каждом 12 болтов с гайками, которые нужно открутить, поменять сопла, зачистить, поставить прокладки, закрутить, проверить. На каждый узел в среднем час работы, если они в нормальном состоянии, – хвалит сантехника инженер.

— Они у меня всегда в нормальном состоянии, – без ложной скромности говорит мастер.

Кроме верстака и стеллажей с инструментом, в слесарке стол, два стареньких, но уютных дивана и даже душ. Случается, что на одном из диванчиков слесарю и ночевать приходится. К счастью, это случается не часто. В основном когда происходит авария на магистральных или внутриквартальных теплосетях или водопроводе. Слесарь тогда ждет, пока устранят неисправность, контролирует, чтобы тепло или вода пошли в квартиры, а когда убедится, что все в порядке и можно ехать домой, тут уже новый рабочий день начинается.

Про ведро с ключами

У Александра всегда с собой тревожный чемоданчик, в котором инструмент и расходники на случай практически любой неисправности. И небольшая связка ключей, где, кроме домофонного, пара явно самодельных. Заметив мой интерес, инженер поясняет:

— Это чтобы ведро ключей с собой не носить. Я когда пришел сюда, дома еще обслуживало ЖЭУ. Как-то в одной из квартир случилась авария и нужно было в подвале перекрыть воду. Приходит слесарь, причем, что уж скрывать, дело прошлое, не совсем в адекватном состоянии. Вывалил ведро ключей на ступеньку перед дверью и не может найти нужный. Жильцы нервничают. Вода – это такая штука, что за пять минут может с девятого этажа до первого протечь. Ну, думаю, это не дело. На одном из заводов нашел умельца, он изготовил нам замки и эти ключи. У меня тоже такие. С ними мы попадем в любой подвал наших домов, на любой чердак.

Слава впереди бежит

Жители домов Александра уже хорошо знают как добросовестного человека и отличного специалиста. И не только сами приглашают устранить неполадки сантехники в своей квартире, но и другим советуют: «Вы нашего Сашу позовите». Бывает, на машине везут его, как скорую помощь, к своим родственникам или знакомым на другой конец города, потому что знают: если Александр сделал, можно забыть про проблему. Так что слава о сантехнике Бедрине впереди его бежит.

А ведь Александр никогда и не думал об этой работе, и попал в слесари-сантехники даже не случайно, а вопреки. В свое время после ПТУ он получил специальность «мастер сельхозработ». Трудился в селе, освоил газоэлектросварку, но на рубеже веков работы и денег на селе становилось все меньше, а родственник, работавший в Барнауле в ЖЭУ, сказал, что им нужны слесари и сварщики.

— Слесарное дело я не знал, устроился сварщиком. Но когда начал работать, выяснилось, что сварщиком я оказался слабым. Я же самоучка. Пришлось все-таки переходить в слесари-сантехники, – смеется Александр.

Про пэтэушное образование

В управляющую компанию «Уют-62» пришел восемь лет назад.

— Первые два-три года, конечно, Саше досталось, – рассказывает Михаил Бартенев. – Раньше сантехнику, хоть он разгильдяй из разгильдяев, слова плохого сказать нельзя было. Чуть что, бросал на стол ключи и увольнялся. Переходил через улицу и устраивался в другое ЖЭУ. Выгоняли оттуда – еще куда-нибудь устраивался. Поэтому понятно, какое хозяйство они после себя оставляли. Это сейчас люди за работу держатся. Вот почему Саша стал мастером на все руки? Да потому, что он пэтэушник. Раньше глупые люди смеялись над пэтэушным образованием, а зря. ПТУ давало базовые рабочие навыки. Систему профессионального образования практически разрушили, и сейчас человека, который может что-то хорошо делать руками, уже трудно найти. А Саша – вот он. Легко освоил новую профессию, потому что базовые навыки уже были.

В начале августа в Барнауле подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Конкурсная комиссия в составе представителей комитета жилищно-коммунального хозяйства города, членов Общественной палаты Барнаула оценила санитарное состояние, благоустройство и озеленение дворовых территорий, содержание общего имущества на конкурсных объектах. В конкурсе на звание «Лучший слесарь-сантехник» первое место занял Александр Бедрин (ТСЖ «Уют-62»).