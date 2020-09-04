Не теряйся: собираясь в лес за грибами, зарядите телефон и наденьте яркую одежду

С наступлением осенней поры любители тихой охоты тянутся в лес за грибами. Что стоит делать, чтобы не заблудиться и вернуться домой невредимым, рассказали сотрудники МЧС.

Уснул под деревом

25 августа на пульт Единой диспетчерской службы поступило сообщение : в районе поселка Мохнатушка потерялся 71-летний мужчина.

— Разбившись по группам и работая цепочкой в зоне видимости, спасатели, полиция и волонтеры из числа родственников обследовали каждый куст, – рассказал спасатель первого класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В.В. Зюкова Сергей Аборнев. – Поиск продолжался до полуночи, а с рассветом возобновился. Позже с нами связались сотрудники полиции, сказав, что пропавший найден, жив-здоров.

Оказалось, что дедушка заблудился, а когда стало совсем темно, прилег возле дерева и уснул. Телефоном он не пользуется, поэтому связаться с кем-то из родных не мог.

Двумя неделями ранее в районе Черницкого кладбища заблудилась 71-летняя женщина. Потерявшаяся позвонила сама, обозначила место, где находится, по номеру, указанному на электроопоре, к которой она вышла. Тут же на поиск была направлена группа спасателей, которые работают в тесном взаимодействии с полицией, лесниками и волонтерами поисковой группы «Лиза Алерт».

— На момент прибытия полиции возле названной электроопоры найдены были лишь следы пребывания человека, – продолжает Сергей Аборнев. – В тот день шел дождь, поэтому следы с земли смывало, что затрудняло работу кинологическим расчетам полиции. Спасательным же собакам осадки не особо мешают, ведь они научены конкретно по запаху искать людей, а дождь усиливает запах.

Восемь часов велся поиск в лесной чаще, а потом пришло известие, что потерявшаяся сама нашла выход и находится у сестры. Стоит отметить, что поисковики «Лизы Алерт» осуществляют поиск как «на земле», так и уточняют возможное местонахождение у родственников и друзей.

— Обращаюсь ко всем людям, отправляющимся в лес: если вы точно знаете, что вас ищут, оставайтесь на месте, но если вы нашли дорогу самостоятельно, то дайте знать об этом поисковым службам, ведь в это время их работа может понадобиться кому-то еще, – подчеркивает спасатель. – К примеру, в тот день в поиске были задействованы 32 человека и семь единиц техники.

Свисток на шею

Основных причин, в результате которых люди теряются в лесу, несколько. Среди них незнание района, неумение ориентироваться в лесу по местным признакам, отсутствие карты и компаса, плохое зрение и слух. Большинство потерявшихся – это люди в возрасте. Бывает, что увлекаются тихой охотой, забывают обо всем на свете, а в результате объявляется тревога.

— По статистике нашего отряда, больше половины смертельных случаев происходит именно в природной среде, – говорит Андрей Мамаев, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае. – Причем их знакомые обычно говорят: «Они знают этот лес как свои пять пальцев!». А лес не терпит самонадеянности, через пять минут громкого крика садится голос, сотовой связи нет, а возможность передвигаться у человека пропадает к четвертым суткам, и это начало гибели.

Поэтому, отправляясь по грибы, обязательно возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон, используйте GPS-трекеры и средства экстренной связи. Периодически проверяйте наличие связи и не углубляйтесь в чащу. Если поняли, что потерялись, то вызывайте помощь, но экономьте заряд аккумулятора.

Не забудьте взять с собой небольшой запас еды, воды, теплую одежду, походную аптечку и лекарства, которые вы постоянно принимаете. Не выпускайте из поля зрения детей. Хорошо, если ребенок будет иметь при себе свисток, чтобы подать сигнал, если вдруг он все же потеряет вас из виду. Непременно предупредите родственников или соседей о том, что идете в лес, куда именно и когда планируете вернуться.

Потерялся? Не паникуй

— Проведите беседу с пожилыми родственниками, расскажите им о правилах безопасности и о том, что никакие грибы и ягоды не стоят того, чтобы рисковать жизнью, – дополняет Сергей Аборнев.

Ну а если вы все-таки заблудились, остановитесь, оглядитесь по сторонам и попробуйте вспомнить, откуда пришли. Прислушайтесь, не слышно ли криков: различные звуки помогают выйти к людям (работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд). Если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку, идите вдоль этих объектов, они обязательно приведут к людям.

— Если удалось сделать звонок в Единую службу спасения, то непременно оставайтесь на месте, разведите костер, по дыму найти человека гораздо легче, – подчеркивает Аборнев. – А еще подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

Когда приходится самостоятельно искать тропинку, то постарайтесь оставлять по дороге «зарубки»: надломленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани. Они помогут и вам, и тем, кто вас ищет. Двигаться в темное время не рекомендуется, так как можно получить травму.

В экстремальных ситуациях необходимо обращаться к спасателям по телефонам: 112 или 101. Своевременные сообщения о происшествии позволяют завершить поиски заблудившихся в кратчайшие сроки.