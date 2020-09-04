Как политолог Михаил Рябов стал профессионалом ЖКХ

Муниципальный служащий Михаил Рябов всегда хотел работать с людьми, и его желание сбылось: на протяжении пяти лет он работает с жителями Октябрьского, Центрального и Ленинского районов, пройдя путь от ведущего специалиста до заместителя начальника управления коммунального хозяйства.

Работать на результат

— Непосредственно с коммуналкой я столкнулся в Октябрьском районе, куда пришел работать после вуза ведущим специалистом организационно-контрольного управления, – рассказал Михаил Викторович. – В мои обязанности входила работа с общественными организациями и органами территориального общественного самоуправления. Через несколько месяцев стало понятно, что жителей в первую очередь интересуют вопросы жилищно-коммунальной сферы, и мне приходилось практически ежедневно обращаться в управление коммунального хозяйства района за помощью.

В 2017 году появилась вакансия главного специалиста в управлении коммунального хозяйства Центрального района, это было и повышение по службе, и новое направление работы. Михаила Рябова предупредили, что начальник там – человек требовательный, который сам знает многое и этого же требует от подчиненных.

— С первых дней работы стало понятно, что мой руководитель Сергей Павлович Бовкун – профессионал своего дела. Я ничего не знал о жилищном фонде, он знал все, поэтому из нас получился хороший тандем. Записывал за ним в блокнот, что такое точка росы, как должен работать элеваторный узел, как проходит подготовка к отопительному сезону, из каких конструктивных элементов состоит кровля многоквартирного дома и многое другое. Он ходил со мной на крыши домов, в подвалы, на дороги, все показывал и рассказывал, рисовал схему теплоснабжения многоквартирного дома, объяснял, как работает канализация и отопление, – вспоминает Михаил Викторович. – За два года я узнал и про сосульки на крышах, и про лед на дворовых проездах, и про организацию общих собраний собственников жилья. Разобрался в благоустройстве дворовых территорий: что такое уклон асфальта, где должен стоять поребрик, какой марки асфальт нужно положить, как отвести воду со двора, куда поставить детские площадки, какие зоны безопасности нужно у них соблюдать.

По мнению Рябова, в коммунальной сфере многое изменилось в положительную сторону.

— Да, обращений много, но мы же решаем проблемы, – говорит Михаил Викторович. – И люди видят новую кровлю, тротуар, которого не было много лет, ровную дорогу. Они отзываются, говорят спасибо, пишут обращения в администрацию с благодарностью. Для меня же важно, чтобы была обратная связь, был ощутимый результат. Я бы не смог работать там, где пишут только бумаги, где не знаешь, повлияют они на чью-то жизнь или это просто текст ради текста.

Пусть не много, но важно

— В Ленинском районе работаю второй год, и здесь я также попал в команду с высоким уровнем профессионализма, – рассказывает Михаил Рябов. – Мы не сидим в кабинетах, реально помогаем и людям, и предпринимателям. Например, на ул. Попова, 7, долгое время было заброшенное здание. Нашелся предприниматель, который его выкупил, восстановил, и теперь там будет мебельный цех. Ему нужно было газифицировать здание для производственных нужд. Месяц назад мы открыли ордер на производство земляных работ для подрядной организации, и сегодня газ в здании уже есть. Это реальный результат, который можно увидеть.

Направление, которое курирует Рябов в Ленинском районе, – это текущий ремонт дорог и тротуаров, улиц индивидуальной застройки, покос травы, открытие и закрытие ордеров на восстановление благоустройства после производства земляных работ, ликвидация несанкционированных свалок. А еще он вместе с коллегами очищает от объявлений столбы и остановочные павильоны, ходит в рейды.

План текущего ремонта дорог и тротуаров в районе продумывается тщательно. Сотрудники администрации обходят улицы и переулки, мониторят обращения граждан, собирают предложения от органов территориального общественного самоуправления. Потом эти три рабочие карты накладываются друг на друга, появляется реестр работ на следующий год в точках, которые совпадают в трех планах.

— Для нас важно то, что решаются проблемы, которые не решалась несколько лет. В частности, небольшая ул. Малая Попова, по которой мы получали не одну жалобу в год на состояние асфальтового покрытия, – говорит Михаил Рябов. – В этом году ее сделали. Дорога на ул. Германа Титова от ДК моторостроителей в сторону улицы 12-й Западной попала в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь практически нет жилых зданий, но большое количество предприятий, для которых тоже важно, чтобы подъездные пути к их территориям были в хорошем техническом состоянии. Этот участок дороги был в абсолютно плачевном виде, и хочется верить, что после завершения работ район перейдет на новый этап развития. Наконец-то решился вопрос с движением транспорта через переезд на пересечении ул. Островского и Антона Петрова, который автомобили теперь не объезжают, а проезжают напрямую. Было множество обращений по состоянию пешеходного перехода через ул. Антона Петрова в районе дома № 196. Теперь жители проходят к трамвайной остановке по тротуару, а не через газон и в обход стоящих на парковке автомобилей.

Важно, чтобы все, что мы обещали людям, выполнялось. Пусть не сразу, а поэтапно, но дороги и тротуары становятся ровными, удобными, комфортными и для людей, и для автомобилистов.

368 обращений граждан поступило в 2020 году в управление коммунального хозяйства, это почти 50% от общего количества обращений в администрацию Ленинского района.