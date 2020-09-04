Что делать, если вы попали в ДТП в условиях пандемии?

В масках и по предварительной записи – при соблюдении таких условий сегодня владельцы авто могут оформить случившиеся дорожно-транспортные происшествия в ГИБДД. В некоторых случаях можно сэкономить время и обойтись без визита в инспекцию. Главное при этом знать свои права и не бояться европротокола.

Польза пандемии

Звук тормозов, удар – новое дорожно-транспортное происшествие. В Барнауле такие дорожные неприятности случаются до 70 раз на день. Причем в статистику ГИБДД попадают лишь те из них, при которых погибли или получили ранения люди. Таких ДТП за семь месяцев текущего года на дорогах Барнаула случилось чуть менее пятисот.

По словам начальника отдела пропаганды ГИБДД МВД РФ по Барнаулу Геннадия Кузнецова, в январе-июле дорожная ситуация в краевой столице складывалась лучше, чем в предыдущие годы.

— По сравнению с 2019-м произошло снижение аварийности на 18,5%. Значительно – с 22 до 8 человек – сократилось количество погибших, на 16% стало меньше травмированных людей.

Одна из причин позитивных перемен – в регионе и Барнауле работает федеральная программа «Безопасные и качественные дороги».

— Улучшается качество дорожных условий: появляются новые светофорные объекты, пешеходные переходы, островки безопасности, и, соответственно, уменьшается количество ДТП, – констатирует Геннадий Кузнецов.

На такой хороший статистический итог первой половины года также не могли не оказать влияние и ограничения, введенные в связи с пандемией, когда жители региона сократили количество поездок и больше времени проводили дома.

В случае ДТП необходимо звонить по одному из многоканальных телефонов: 102, 112 (при наличии пострадавших) или в дежурную часть ГИБДД: 39-35-55, 39-10-90.

Обойтись без рулетки

Нажми на тормоз – увидишь результат. В прошлую среду этот самый результат для моей семьи был так себе: мы и житель Мамонтовского района тесно повстречались на кольце Малахова – Юрина. Не успели заглушить мотор и выставить знак аварийной остановки, как перед нами, как гриб после дождя, вырос специалист аваркома, готовый за полторы тысячи рублей составить схему с места ДТП.

— Я отсюда и не отъезжаю, во-он под тем деревцем в теньке стою. Часто тут бьются, – признался аваркомовец.

Испугавшись неведомой бумаги, а также возможных неприятных последствий от ее неправильного заполнения, мы согласились на предложение человека в красной спецодежде, нетерпеливо помахивающего рулеткой. Пять минут – и деньги были обменяны на заветный листочек со схематичными закорючками.

А могли бы и обойтись без его участия, закон позволяет это сделать при ДТП между двумя транспортными средствами при отсутствии погибших и раненых, а также при небольшой сумме ущерба. Как рассказывает Геннадий Кузнецов, в составлении схемы нет ничего сложного. Никто не требует от участников неприятных дорожных событий шедевров изобразительного искусства, достаточно незатейливого рисунка. При составлении необходимо использовать шариковую ручку синего цвета. Схема с места ДТП составляется на специальном бланке, но можно ее сделать и на обычном белом листе, соответственно его озаглавив. Вверху пишем дату, время и место происшествия, ниже на рисунке отображается участок дороги, полосность и подписываются наименования граничащих улиц. Обязательно ведется привязка к адресу близлежащего дома. Он вносится на чертеж также схематично. Правильно будет отметить и другие стационарные объекты: островки безопасности, светофоры, дорожные знаки. Важно также отразить местоположение транспортных средств и указать их направление движения, а также, пронумеровав технику цифрами «1» и «2», ниже подписать марку и название авто. И не забудьте сделать фотографии, из которых было бы видно местоположение транспортных средств после ДТП, их расположение, повреждения авто и отпавшие конструктивные элементы в том положении, в котором они оказались после столкновения.

Нужна ли при составлении схемы рулетка, как у аваркомовца в красном?

— Я бы порекомендовал обойтись без нее. Пока вы будете ходить по проезжей части с рулеткой, может произойти еще одно ДТП, на этот раз более опасное, – отмечает Геннадий Кузнецов.

Кто прав, кто виноват?

В нашем случае спор разрешился в ГИБДД, на 10-й Западной, 5. Приехать в ГИБДД пришлось дважды: в первый раз в 7.00 утра, чтобы занять место в очереди для записи. Сама запись начинается в 7.30. Второй раз – на следующий день, теперь уже без очереди, в указанное для приема время. Помимо 10-й Западной, 5, ДТП можно оформить на Правобережном тракте, 28, на месте стационарного поста ГИБДД.

Если никто из участников движения не ранен, ДТП произошло между двумя автомобилями, у обоих водителей есть действующее ОСАГО, сумма материального ущерба пострадавшего составляет не более 100 тыс. руб. и участники аварии не имеют разногласий по виновности, то водители могут зарегистрировать случившееся с помощью специалистов аваркома или по европротоколу, заполнив необходимые документы самостоятельно.

В этом случае, вслед за составленной схемой, необходимо заполнить «Извещение о дорожно-транспортном происшествии».

На лицевой стороне расположены две колонки, которые должны быть заполнены водителями по отдельности. После указания всех значимых обстоятельств, один экземпляр остается у виновника, другой у пострадавшей стороны. При этом не является важным, кому достанется оригинал, а кому копия – каждый из них обладает равной юридической силой.

После, не оттягивая по времени, необходимо обратиться в страховую компанию для получения компенсации.