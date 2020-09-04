Более 250 человек стали участниками первого в городе экскурсионного флешмоба

«Экскурсионный флешмоб» – инициатива омичей. Эту акцию они опробовали три года назад и постепенно начали вовлекать в нее соседние регионы. Алтайский край решил к ним присоединиться только в этом году и сразу предложил жителям более 20 экскурсий в один день, охвативших гораздо больше объектов.

Не разорваться

Поскольку в регионе продолжают действовать определенные ограничения, экскурсионные группы, маршрут большинства из которых исключал нахождение в закрытом пространстве, предполагали небольшой состав. Всего несколько десятков человек при обязательном наличии гигиенической маски. Предварительно желающим предстояло записаться – гиды были готовы работать только с людьми из списка.

— Сегодня с ума посходили? Что за ажиотаж? – окликает меня молодая пара в районе Старого базара. – Там ходят, тут ходят. И все толпами! Праздник, что ли, какой?

Можно сказать и так. Когда еще столько экскурсоводов одномоментно – ровно в полдень – выведут на улицы столько людей? Участники признаются: определиться с выбором маршрута было непросто. Говорят, если бы экскурсии стартовали хотя бы с часовым интервалом, можно было б успеть в разные точки. А тут не разорвешься же.

Устроителям тоже пришлось поломать голову. Особенно музеям. В их практике проведение экскурсий – обычное дело. Но поскольку флешмоб – явление в Барнауле новое, хотелось выбрать что-то особенное.

— Свою роль сыграли и текущие ограничения – на улице их соблюдать проще, – комментирует заведующий отделом экспозиционно-выставочной работы ГМИЛИКА Алексей Онофрейчук. Он рассказывал об истории улицы Льва Толстого. – Кроме того, нас заранее ограничили по количеству участников, мы под них продумывали варианты.

Юбилярша

Маршрут и объекты просветительской прогулки Алексею хорошо знакомы – неоднократно приходилось знакомить с ними гостей музея. В эту субботу ему пришлось коротко, чтобы уложиться в отведенное время, рассказывать о самых интересных зданиях, в том числе и о несохранившихся, посвящать в историю самой ул. Льва Толстого. К слову, в этом году она тоже юбилярша – 110 лет назад ее переименовали из Большой Тобольской.

Безусловно, часть фактов экскурсантам была знакома. Например, первое имя улицы – Ряпосовская. Но оказалось новостью, что с таким именем она располагалась вовсе не здесь, где сейчас.

— Сегодня у историков не вызывает сомнений, что она была названа по имени одного из ее обитателей (это была нормальная практика для городов Сибирской губернии в середине и второй половине XVIII века), – убеждает слушателей сотрудник музея. – Среди демидовских мастеровых был человек с похожей фамилией – в документах он числится как Иван Емельянович Репосов, плотник. Тогда улица тянулась всего версту на месте, где теперь разбит парк Центрального района. Сегодня она повторяет то же самое направление, беря начало от Оби и заканчиваясь перед оградой парка, поэтому мы можем с уверенностью говорить о связи этих двух улиц.

Чтобы закрепилось

Не секрет, что когда-то улица была торговой. Притом земля здесь считалась лакомым кусочком, доступным лишь особо успешным промышленникам и купцам. Большая часть торговых точек начала ХХ века сохранилась между проспектами Ленина и Социалистическим, но кое-что осталось и с другой стороны.

— Здание, где временно располагается Государственный художественный музей Алтайского края, фактически стоит на ул. Максима Горького, но хорошо видно отсюда, – рассказывает Алексей Онофрейчук, стараясь не загружать спутников историческими тонкостями и закрепить в их сознании устойчивую ассоциацию с памятником архитектуры. – Это стиль классицизма с элементами эклектики. Построен в конце XIX — начале ХХ веков. Интересная архитектурная особенность – выход на балкон на втором этаже. Он заложен кирпичом.

Одна из вариаций объяснения факта – легенда о двух братьях. Якобы оба влюбились в француженку-горничную и один из-за этого убил другого. Потом дух убиенного стал навещать дом именно через этот вход. Чтобы не испытывать ужас вновь и вновь, вход приказали заложить.

— Но есть и более реалистичная трактовка, – предлагает альтернативу Алексей. – Здание сильно пострадало во время пожара в 1917 году. Вероятно, не подлежала восстановлению одна из башенок, которая тогда располагалась справа и имела точно такой же балкон, как левая. А у этой сгорела дверь и восстановить ее не было возможности.

Надо укоренить

Рассказывал специалист ГМИЛИКА о картинной галерее «Кармин», бывшем здании Барнаульской просветительской семинарии, открытой на ул. Льва Толстого, 18, в 1913 году (оно, кстати, официально не признано памятником архитектуры, поэтому люди, которые в нем проживают, вносят конструктивные изменения на свой вкус – ставят современные двери, пластиковые окна, прикрепляют на фасад круглые спутниковые антенны). Кроме того, речь заходила о колокольне Богородице-Одигитриевской церкви и первой частной электростанции одного из купеческой династии Суховых. Их уничтожил пожар, но фотографии, сопровождавшие экскурсию, сохранили облик зданий.

— Я – коренная жительница Барнаула, но вот об исчезнувшей церкви не слышала никогда, – признается заместитель председателя Совета ветеранов Ленинского района Вера Турецкая. – Второй факт, меня поразивший, – существование арки, которая сохранила выцарапанные на кирпиче надписи арестантов – фамилии и даты их рождения или ареста. Странно, что нет соответствующей таблички, было бы полезно – если мы-то, люди за 50, не знаем, то молодежь и подавно.

Вера Петровна уверена, что практику бесплатных экскурсий нужно сделать постоянной в городе – тогда жители станут интересоваться родным городом.

Организатором «Экскурсионного флешмоба» в нашем регионе стал Алтайтурцентр. Партнерами выступили Алтайский государственный краеведческий музей, АлтГТУ, АКДЭЦ, Белокурихинский городской музей, городская библиотека № 1, ГМИЛИКА, гостиница «Центральная», Дом меда, Музей шоколадного мастерства, парк культуры и отдыха «Центральный», Барнаульский станкостроительный завод, художественный салон-галерея «Турина гора».