80 лет назад в Железнодорожном районе Барнаула начала застраиваться новая улица, которой присвоили название Телефонная из-за ее близости к телефонной станции

За несколько десятилетий окраинная улочка изменилась до неузнаваемости, но по-прежнему остается родной и любимой своими жителями.

Телефонную улицу можно назвать молодой, ей всего 80, что в сравнении с купеческими особняками, располагающимися в историческом центре Барнаула – детский возраст. Здесь гармонично соседствуют статные многоэтажки и уютные частные домики с баней во дворе. Именно такой мы сейчас знаем ул. Телефонную. Но какой она была в 1940 году, когда здесь начали строить первые дома, помнят только старожилы. А их здесь, как оказалось, довольно много.

Как было

Мы в гостях у Зои Ильиничны Сливкиной, председателя уличного комитета, за чашкой чая с тортом. 1 сентября ей исполнилось 75 лет, поэтому себя она по праву считает старожилом ул. Телефонной, ведь здесь родилась, выросла и продолжает жить.

— Я всю жизнь прожила в родительском доме на Телефонной, 21. Папа начал его строить в июле 1940 года, – говорит Зоя Сливкина, председатель уличного комитета. – Было восемь детей в семье, и мы жили на 30 квадратных метрах. Дом был каркасно-насыпным, как у всех соседей. В каждой комнате по печке: на кухне – большая русская, в спальне – круглая железная. По-другому никак не согреться было. В 1950 году папа устроился в «Стройгаз», ему дали разрешение на строительство нового дома на этом же участке. По тем временам мы сделали царские хоромы: кирпичный дом в 76 квадратов, да еще и с хозпостройками!

Зоя Ильинична, подводя меня к берегу Пивоварки, что в нескольких сотнях метров от ее дома, вспоминает, какое большое хозяйство держала семья в послевоенные годы – коровы, свиньи, курицы.

— Большинство наших соседей, как и папа, работали в «Стройгазе». А предприятие своим работникам выделяло землю на заливных лугах под покос, и, помню, мои старшие братья и сестры перевозили по Оби и Пивоварке на лодках эти стога. Так все соседи заготавливали корма на зиму для скота. Вы бы видели, какие стада коров в те годы по улице ходили! Сейчас уже, конечно, такое представить невозможно.

Как стало

Спустя некоторое время к нашему разговору присоединяется Нина Черненко, председатель Совета ТОС Матросовского микрорайона. Мы листаем страницы фотоальбома, на которых запечатлены черно-белые кадры 80-летней давности.

— Улица была в три раза меньше нынешних ее размеров: начиналась от берега Пивоварки и заканчивалась на ул. Юрина. Здесь располагался исключительно частный сектор, причем дома на нечетной стороне приезжие сами себе строили, а участок от реки до ул. Гущина по четной стороне был обнесен проволокой, за которой трудились пленные японцы, – рассказывает Нина Семёновна. – И лишь в 1962 году построили первый многоквартирный дом. Для нас, коренных земледельцев, как мы себя называем, это было из ряда вон. Пришлось и уклад жизни менять. Я и сама теперь живу в многоэтажке, привыкла.

— А я вот не смогла, – сетует юбилярша. – Когда замуж вышла, переехала к мужу в квартиру, но не пожилось там – после смерти мамы вернулись с супругом в родительский дом. Душно на этаже жить, да и соседи тут добрее. Сегодня солнце только встало, а у меня уже соседка-лезгинка на пороге: яблок принесла, две решетки яиц и курицу мясистую в честь моего дня рождения зарубила. Всей улицей юбилей праздновать будем!

— А что ж будет, когда придет время праздновать юбилей улицы? – спрашиваю я у женщин.

— У нас большая программа запланирована. Если разрешат проводить массовые праздники в период пандемии, мы соберемся на улице и будем чествовать старожилов улицы, всех юбиляров и «семейные кланы», у кого тут по 10-15 родственников живут. Ну и стол, конечно, накроем.

Телефонная улица – одна из тех, что выросла посреди поля и превратилась стараниями неравнодушных жителей из окраинного тупика в осевую улицу Матросовского микрорайона.

— Раньше, когда нашу улицу называли селом неасфальтированным за пасущийся на обочинах дороги скот, мне становилось обидно. А сейчас могу лишь вспомнить рекламный слоган какого-то современного жилого комплекса «В центре города, вдали от суеты» – это про нашу улицу: родную, любимую, тихую и комфортную.

Благодаря инициативе и ответственности жителей в микрорайоне появилось централизованное газоснабжение, и на ул. Телефонной не осталось ни одного дома, куда не пришло бы голубое топливо. Совместная работа с администрацией города и Железнодорожного района позволила провести капитальный ремонт асфальтового покрытия, которое верой и правдой служит уже много лет. Стараниями отца и сына Кузнецовых в зоне отдыха появилась безопасная и функциональная, при этом самодельная детская площадка. Двоюродные братья Зои Сливкиной своими силами сделали контейнерную площадку для мусора, а сама председатель уличного комитета каждый год облагораживает эту территорию. К слову, в своем огороде она выращивает более тысячи корней цветочной рассады для благоустройства улиц Железнодорожного района.