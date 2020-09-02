В рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда» на пустыре в центре микрорайона «Западный» Октябрьского района появилась современная разновозрастная детская площадка

Между улицами Горно-Алтайской и Чеглецова, на месте, которое жители именуют «Центр», этим летом многолюдно: сюда приходят мамы с малышами поиграть в песочке, прибегают и подростки, для которых установили скалодром.

— Восемь лет назад я возглавила Совет ТОС Западного микрорайона, – рассказывает Людмила Гостевская. – Вот тогда и взялась за благоустройство этого места. Здесь начали проводить дворовые праздники, на спонсорские средства установили деревянную сцену, на которой выступают артисты, да и местная детвора любит поиграть.

Потом появились лавочки, а живущие рядом горожане просили еще обновить детскую площадку.

— Нам хотелось такое игровое оборудование установить, которое было бы интересно и маленьким ребятишкам, и тем, кто постарше, – продолжает председатель. – Почти три года ушло на переговоры с жителями шести рядом стоящих пятиэтажек. Кто-то с легкостью соглашался на участие в программе по «Комфортной городской среде», которая подразумевает софинансирование, а кого-то пришлось уговаривать. Теперь результат радует всех, а сделали мы это вместе: жители, сотрудники управляющих компаний, общедомовые председатели, специалисты администрации Октябрьского района и городского комитета ЖКХ, не остался в стороне и депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Ильиных. Команда у нас большая и работаем мы все вместе, а у меня одной ничего бы не получилось.

Весь комплекс состоит из девяти объектов – это горки для малышей, качели, песочный дворик и другое. Ольга Лейман, гуляя с дочкой Миланой, не нарадуется:

— Я голосовала за благоустройство, из окна наблюдали за установкой и теперь каждый день приходим сюда играть, – рассказывает молодая мама. – Дочь называет это место «Красная горка». Видите самый большой аттракцион? У него крыша красная, отсюда и название. Здесь продумано все до мелочей, по периметру есть ограждение, а сами лазалки установлены так, что подростки занимаются в одной части площадки, а малыши – в другой.

Не пустует и скалодром.

— Часто сюда с мальчишками приходим, здесь и подтянуться на турнике можно, и полазать, – говорит пятиклассник Никита Денисов.

— А я в футбол люблю играть, вот бы стадион здесь появился, – мечтательно говорит Артём Пашинян.

Людмила Борисовна с улыбкой кивает головой — знаем мы ваши мечты и уже работаем над их воплощением.

— Посмотрите, на этом месте еще год назад были погреба. Часть из них брошены, часть завалились, одним словом, мы их убрали этой весной, освободив еще одну площадку, – делится новыми планами общественник.

Председатель ТОС строит новые планы по благоустройству, и в ближайшее время обратится за помощью к жителям.

— Поищем спонсоров, а вдруг кто-то и поможет, ведь мы для детей стараемся, – замечает женщина. – Сегодня многие, объявив войну УК, сидят в квартирах и ругают всех и вся, а нет чтобы выйти во двор и начать самим что-то делать: посадить цветы, выполоть траву, убрать бумажку с площадки. Это в силах каждого! Не менее важно умение слушать и слышать собеседника. И все получится, как у нас.

На территории Октябрьского района по программе «Комфортная городская среда» в этом году будет благоустроено 15 дворовых площадок. На всех будет выполнен обязательный минимум работ: асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, лавочек и освещения на подъездах, который полностью оплачивается за счет программы. Если собственники некоторых домов пожелали дополнить ремонт еще и устройством парковочных мест, а также обновить детские и контейнерные площадки, то в этом случае ремонт идет на условиях софинансирования.

Евгения Коновалова, главный специалист управления коммунального хозяйства администрации Октябрьского района: «Почти все площадки уже привели в порядок, на трех сейчас ведутся работы. Темп взят хороший, к подрядной организации «Индустрия» претензий нет, поэтому все завершим в срок».