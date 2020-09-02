В Москве завершился всероссийский турнир по гребле со сложным названием «Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Постригая и Дьяченко»

В соревнованиях приняли участие 17 представителей Алтайского края, в общей сложности они завоевали девять наград.

Традиционный турнир «Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Постригая и Дьяченко», проходивший в юбилейный, 20-й, раз, отличается широкой программой – здесь и семейные старты, и смешанные гонки, и заезды сапсерферов. И с первых же испытаний представители Алтайского края начали собирать медали.

В финале дисциплины «Отцы и сыновья 14+» победу одержал старший тренер сборной Алтайского края по гребле на байдарках и каноэ Александр Сухой с сыном Александром, в упорнейшей борьбе на финише опередив экипаж Александра и Андрея Агеевых со своими детьми – тех самых организаторов турнира. Также Александр Сухой-старший на байдарке-двойке на дистанции 200 метров среди мужчин 35−54 лет в паре с самарцем Владимиром Шабалкиным занял третье место.

Ангелина Рябицкая в паре с Ульяной Лисиной из Подмосковья стала победительницей соревнований юниорок до 19 лет на байдарке-двойке на дистанции 200 метров. Пятыми в этом же финале финишировал экипаж представительниц СШОР имени Костенко в составе Кристины Коноваловой и Анны Толстихиной.

Алтайские каноистки Анастасия Лухнёва и София Штиль заняли второе место в двойке на 200 м в возрастной категории юниорок до 19 лет, пропустив вперед экипаж из Самарской области.

Квартет наших каноистов (юниоры до 19 лет Никита Абросимов, Кирилл Андреев, Никита Кислоокий, Сергей Кудышев) на полукилометровой дистанции был вторым после четверки из Тверской области.

Екатерина Базнер в составе сборной байдарки-четверки вместе с представительницами Рязанской, Московской областей и Приморского края в возрастной категории девушек до 17 лет заняла второе место. Первым в этом заезде был экипаж из Подмосковья.

Во второй день соревнований представители нашего региона трижды поднимались на пьедестал. Сначала Ангелина Рябицкая в тандеме с Даниилом Максимовым из Московской области стала второй в дисциплине байдарка-двойка микст, возраст до 19 лет. Затем старший тренер сборной Алтайского края Александр Сухой выиграл вместе с москвичкой Ольгой Меркуловой на этой же дистанции в возрастной группе 35-54. А в одном из последних финалов дня Андрей Крайтор победил в излюбленном спринте в соревнованиях SUP-бордистов.