Самая современная школа введена в эксплуатацию в краевом центре

Список барнаульских школ пополнился еще одной новостройкой по адресу: ул. Взлётная, 85. Новый учебный год здесь начнет более 1000 учеников.

Белые банты, большие букеты и радостные лица малышей – сегодня они за ручку с родителями впервые идут в школу, оставив позади детство и вступив на новую ступень своей жизни. Напомним, в этом году из-за ограничительных мер торжественные линейки в школах проводятся только для 1, 9 и 11-х классов.

— Да я уже умею читать, писать, считать до 100, и сестра тоже, – рассказывает Катя Насонова, она вместе с сестрой Лизой поступила в 1 «А» новой 136-й школы. – В «А» учатся одни отличники, вот и мы за пятерками в школу идем.

— А еще там научат все знать и уметь, с учителем уже познакомились, только имя ее не запомнила пока, – дополняет сестренка. – А вот дорогу до самой школы выучим легко, потому что живем совсем рядышком.

— Мне кажется, что девчонки не могут осознать того, как им повезло, – говорит Пётр Насонов, отец двойняшек. – В садик мы ходили через двор, а теперь и школа рядом с домом, даже дорогу переходить не нужно. Я очень благодарен властям за такой подарок жителям нашего микрорайона.

Вместе с родителями на открытие новой школы пришли Вячеслав Франк, глава города Барнаула, Наталья Кувшинова, депутат Государственной Думы, Лариса Терновая, заместитель министра образования и науки Алтайского края, Андрей Муль, председатель комитета по образованию города. Под аплодисменты педагогов, детей и родителей Вячеслав Франк передал символический ключ от дома знаний директору учреждения Александру Шнайдеру.

— В Барнауле 1 сентября за парты сядет почти 84 тыс. учеников, – отметил Вячеслав Генрихович. – Особо волнующим этот день является для первоклассников. Уверен, что внимание и забота педагогов, современные условия, созданные в школах, помогут ребятам достичь успехов в учебе. Слова благодарности в этот день хочется выразить педагогам. Мы в непростое время заканчивали учебный год и в непростое – начинаем, поэтому от вашего профессионализма, опыта и мудрости зависят достижения детей, их вера в себя и умение добиваться поставленных целей.

После трогательного прочтения первоклассниками стихотворений для ребят прозвучал первый школьный звонок, после которого ученики разошлись по классам знакомиться со своими учителями.

— Мы полностью готовы к учебе, – рассказывает Александр Шнайдер, директор школы № 136. – 42 учебных кабинета, в каждом современная интерактивная доска, новейшее оборудование для кабинетов математики, физики, химии, географии. Безопасное покрытие в спортивном зале и весь необходимый инвентарь, комплекты для технологии, просторная столовая и актовый зал, рассчитанный на 200 мест. Но главное – это кадры. У нас нет свободных вакансий, а штат подобрался весьма квалифицированный. Вместе с опытными педагогами, пришедшими из других образовательных учреждений, к нам пришли 11 молодых специалистов, каждый из них индивидуален и амбициозен.

Всего в новую школу пойдет более 1200 детей. Директор признается, школа оснащена современными комплектами робототехники для отработки профессиональных навыков сразу по трем направлениям: механике, программированию и теории управления. Более того, учащимся уже в рамках начального и среднего образования представится возможность решать реальные практические задачи. Мастерские оборудованы как классическим оборудованием, так и суперсовременным: к ним можно отнести станок 3D-моделирования, включающий в себя полный спектр – разработку, сканирование и печать. Впечатляет и спортивное ядро, где школьники смогут играть в баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон, есть и поле для мини-футбола.

325,1 млн руб. составила общая стоимость работ по строительству и оснащению школы № 136.