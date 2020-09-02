Первый звонок нового учебного года прозвенел для 83 752 барнаульских школьников

Вчера, в первый день сентября, в 86 школах Барнаула состоялись торжественные линейки для первоклассников и выпускников. Поздравить учащихся школы № 55 пришли глава города Вячеслав Франк и председатель комитета по образованию города Барнаула Андрей Муль.

Пока до общего построения есть время, родители вносят последние штрихи в образ своих первоклашек. Одни бантики поправляют, другие стягивают с детей накинутые кофты.

— Уважаемые родители, понимаю, волнуетесь, волнуйтесь вон там, в сторонке, нам нужно настраиваться на выход, – настойчиво просит молодой педагог. И обращается ко мне с улыбкой: – У нас так каждый год, мы привыкли.

Мамам не до сторонних разговоров – сколько нервов в последнее время потрачено. Тетради, учебники, форма, ранец – все с нуля приходилось собирать. Среди таких легко вычислить опытных, для кого первый класс – пройденный этап. Говорят шутливо: «На первом ребенке тренировались, а со вторым проще». Хотя они очевидно спокойнее, телефоны для фиксации момента все равно достают и вместе с другими спешат рядом с шагающим на линейку классом.

У пап задача другая: большинство с ранцами на плечах. Это в детстве они могли отказаться носить девчачью сумку, а теперь некуда деваться – и с сердечками таскают, и розовые, и с Барби.

— Модный? – хвастается портфелем один перед другим. – Наша бабушка сегодня пошутила, что это я в первый класс иду. Так и есть – буду с Сашкой заново учиться буквы писать да два и два складывать.

Мария Григорьевна на всю эту суету смотрит с теплотой и весь день наготове держит бумажные платочки.

— Чувствительная стала, – кивает на них женщина. – Годы. У меня тут внук – последний год учиться осталось. И когда только успел? Кажется, вот только таким же малышком был, а теперь посмотрите: настоящий мужчина уже.

В этом году Марии Григорьевне, как и другим родственникам, пришлось издалека наблюдать за линейкой – детей впустили внутрь огражденной спортивной площадки, а взрослых попросили остаться за ней. С поздравительным словом ко всем присутствующим на линейке обратился Вячеслав Франк. Он отметил, что родители доверяют школе самое дорогое, на учителях лежит ответственность не только за их образование, но и за воспитание, формирование зрелых, сильных личностей.

Татьяна Миронова, директор школы № 55, подчеркнула, что здесь собрались ее друзья. Старые и новые, с которыми их ждет совместный долгий, но увлекательный путь в страну знаний.

— Без дружбы процесс воспитания будет очень сложным, – подчеркивает руководитель. – Первое сентября – лучший праздник, ведь у каждого человека со школой связаны самые теплые воспоминания. Да, всякое бывает, но с годами плохое, печальное забывается, а хорошее – наставники, друзья – остается на долгие годы, если не на всю жизнь.

Прошлый год и учителям, и ученикам дался тяжело. Заканчивать его пришлось в сложном, не обкатанном формате. При этом качество образования удалось удержать на прежнем уровне – 11 выпускников окончили школу медалистами. Татьяна Миронова надеется, что новый набор перешагнет эту планку.

— Я сегодня вижу много знакомых лиц – люди ведут к нам и второго, и третьего ребенка. Значит, у нас есть взаимопонимание, уважение, – считает директор. – Школа у нас № 55. Мы говорим: отличница. И дети у нас такие же. Если не отличаются в учебе, то обязательно проявляют себя лучшим образом в творчестве – замечательно рисуют, танцуют, поют. У нас, пожалуй, нет тех, кто не занимался бы дополнительно в каком-либо кружке.

Главное пожелание, которое вчера звучало в школах от родителей, учителей и самих школьников – сохранение традиционного, очного обучения. Ради этого они согласны терпеть неудобства в виде масок и смещенного времени уроков.