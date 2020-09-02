Чем опасно средство индивидуальной мобильности

Последние несколько дней вновь были омрачены происшествиями на барнаульских дорогах с участием детей на самокатах.

Самокатчики

25 августа в 15.10 двенадцатилетняя девочка из Барнаула катилась на самокате по ул. Шукшина. У дома № 5 она попыталась переехать дорогу по нерегулируемому переходу. В этот момент к зебре подъезжал водитель на «Тойоте-Королле». Мужчина не успел затормозить и сбил внезапно возникшую на дороге самокатчицу. С травмами ребенка увезли в больницу. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Буквально днем раньше на ул. Попова, у дома № 208а, одиннадцатилетний мальчик также попытался пересечь дорогу по переходу на самокате. И вновь его появление стало сюрпризом для водителя. С серьезными травмами мальчика госпитализировали в больницу.

— Нетрудно заметить, что сейчас Барнаул переживает волну увлечения самокатами, – говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула Геннадий Кузнецов. – Дети гурьбой носятся на них по улицам, переезжают дороги. И ДТП с их участием тоже не редкость. На сегодняшний день в городе пострадали примерно два десятка детей, катавшихся на самокатах. Технически они относятся к категории пешеходов, поскольку по закону самокат – это не транспортное средство, а средство индивидуальной мобильности или спортивное снаряжение. По проезжей части на них передвигаться нельзя, но обычно на дорогах самокатов и не видно. А ДТП происходят при переезде через дорогу, чаще всего на нерегулируемых переходах или во дворах.

Где водятся СИМы

Отдельная тема – передвижение по городу так называемых СИМов, или средств индивидуальной мобильности. В эту категорию условно объединили электросамокаты, электроскейты, моноколеса, гироскутеры, сигвеи. Пока в России не разработаны требования правил дорожного движения для СИМов. Есть разговоры, что в 2021 году, возможно, примут изменения в ПДД, где четко пропишут, где и как можно на них передвигаться. А пока этого не произошло, нужно просто держаться тротуаров, не выезжать на проезжую часть.

— Людям, передвигающимся на СИМах, можно лишь дать совет: при пересечении дороги ведите себя точно так же, как пешеход. Остановитесь, убедитесь, что водители видят вас и пропускают, – советует Геннадий Кузнецов. – Сойдите с электросамоката или другого устройства для передвижения и перейдите дорогу пешком. Зачастую этого не делают не только дети, но и взрослые. Стоит напомнить, что такие устройства передвигаются быстрее пешехода, и если вы неожиданно появитесь на дороге, то водитель вряд ли успеет остановиться.

Конечно, это не оправдание для водителя — он в любом случае должен снижать скорость перед переходом. Но и пешеход тоже должен предоставить водителю возможность пропустить его.

Не для дорог

Госавтоинспекция обращает особое внимание на использование самокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес.

— СИМы предназначены для личного активного отдыха вне проезжей части дорог, – уверен Геннадий Кузнецов. – Поэтому необходимо определить места для их использования. Это могут быть закрытые площадки, стадионы, парки, то есть места, куда ограничен въезд транспорта. Также необходимо обратить внимание на следующие моменты: кататься нужно, не создавая помех другим людям, во время движения не пользоваться мобильными телефонами или другими гаджетами, сохранять безопасную скорость, останавливаться плавно и аккуратно, соблюдать безопасную дистанцию во избежание столкновений и несчастных случаев.

Геннадий Кузнецов: «Родители, покупая самокат, объясните ребенку, как правильно им пользоваться, где можно на нем кататься. Соблюдение несложных правил поможет сохранить жизнь и здоровье».