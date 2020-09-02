Барнаульским ТОС рассказали о взаимодействии общественности и контролирующих органов в реализации нацпроектов

В понедельник, 31 августа, в рамках реализации краевого гранта «Антикоррупционная пропаганда и информирование граждан» в помещении ТОС «Народный» прошла встреча председателей ТОС Ленинского района с руководителем исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергеем Войтюком.

Разговор шел о реализации национальных проектов в Барнауле и участии общественности в этом процессе. Сергей Войтюк рассказал об электронных ресурсах, разработанных ОНФ для контроля за национальными проектами. В первую очередь это платформа «Дорожная инспекция ОНФ: карта убитых дорог».

— Барнаул на протяжении последних нескольких лет входит в топ-рейтинг городов страны, где максимально совпадает мнение общественности по перечню дорог, подлежащих ремонту, с теми, которые фактически ремонтируются, – рассказал Сергей Анатольевич. – Участие общественности в процессе контроля за нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» неоспоримо с самого начала его реализации. Сейчас акцент платформы сдвинут на локальное направление: устранение дефектов после коммунальных перекопов дорожной инфраструктуры. Любой активный житель Барнаула может войти в приложение и оставить фотографию некачественно восстановленного дорожного покрытия – этот участок будет взят на контроль.

Сергей Войтюк продемонстрировал собственные разработки контролеров ОНФ – это так называемые злюкометр и колобашка, с помощью которых общественники замеряют выбоины, а также просадку люков инженерных коммуникаций. Еще одним направлением общественного контроля может стать реализация нацпроектов «Комфортная городская среда» и «За честные закупки». С сентября 2020 года органы ТОС могут участвовать в контроле за качеством бесплатного питания школьников начальных классов, для чего активистам предлагается активно взаимодействовать с родительской общественностью.

— К бесплатному горячему питанию нужно относиться весьма аккуратно, поскольку не все родители приучили детей к культуре правильного питания. Если ребенок привык питаться чипсами или пиццей, он вряд ли сразу оценит, вкусно ли приготовлен борщ или котлеты в школьной столовой, – подчеркнул Сергей Войтюк. – Здесь нужно отключать эмоции и руководствоваться мнением профессионалов в сфере питания.

Начальник организационно-контрольного управления Ленинского района Александра Костарева отметила важность контроля со стороны ТОС за реализацией нацпроекта «Комфортная городская среда». В этом году в районе благоустройство производится на 12 придомовых территориях, и в части проектов общественность участвует еще на стадии планировки.

— Председатель ТОС «Островский» Татьяна Чемоданова входит в городскую комиссию по определению участников нацпроекта «Комфортная городская среда», – отметила Александра Владимировна. – Инженер по образованию, она очень подробно объясняет активистам домовых комитетов, что нужно делать, чтобы попасть в нацпроект, разбирает основные ошибки при составлении заявок.

Поделились своим мнением о влиянии общественного контроля на качество реализации нацпроекта «Комфортная городская среда» и некоторые председатели ТОС. Например, председатель Совета ТОС «Гущинский» Анна Кныш рассказала о проблеме, возникшей при асфальтировании внутридворовой территории по адресу: ул. Кавалерийская, 1. Здесь при формировании проекта не была учтена высота подъездных дверей, в результате чего пришлось подключаться управляющей организации, а подрядчику корректировать свои планы. Сергей Войтюк пообещал совместно с городскими депутатами проконтролировать полное завершение работ, чтобы во дворе не осталось недоделок.

В рамках реализации краевой подпрограммы «Противодействие коррупции в Алтайском крае» активисты двух ТОС, «Народный» и «Горский», разработали и изготовили листовки и брошюры с основными понятиями коррупции, контактными телефонами доверия.