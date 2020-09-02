Атакующий футбол и море голов: яркий старт краевого футбольного чемпионата

В субботу стартовал чемпионат Алтайской краевой федерации футбола. Это первые соревнования, проходящие в регионе после коронавирусного перерыва. Несмотря на отсутствие болельщиков, участники турнира в первом туре выдали настоящую атакующую феерию.

Опыт и молодость

Краевой футбольный чемпионат ждали долго, с нетерпением – все-таки уже лето закончилось. В итоге в оргкомитете решили турнир все же провести, но в усеченном варианте, в один круг, чтобы успеть до морозов, и изменив название – теперь это не чемпионат края, а чемпионат Алтайской краевой федерации футбола. По сравнению с прошлым годом состав участников изменился, в этом году заявились восемь команд: два «Полимера», основной и молодежный составы, молодежка «Динамо», «Алтай», новичок чемпионата «Темп», рубцовское «Торпедо», кытмановский «Урожай» и горно-алтайский «Спартак».

Любители футбола уже поняли, что коронавирусная пауза и отсутствие болельщиков на трибунах на качестве футбола не сказались. Взять ту же Лигу чемпионов – что ни матч, то зрелище с акцентом на атаку и градом голов. Краевой чемпионат оказался под стать, особенно постарались фавориты турнира «Темп» и «Полимер», сошедшиеся в очном противостоянии уже в первом туре.

«Полимер» — опытнейшая команда, многократный чемпион Барнаула, постоянный участник первенств ЛФК. «Темп» — дерзкий новичок, коллектив, созданный только в феврале, но уже ставящий серьезные цели. Задача на этот год – победа в краевом чемпионате. План на будущее – заявка в ЛФК. Глобальная же цель – профессиональный футбол. Вообще же, как рассказал перед сезоном директор ФК «Темп» Олег Киушкин, учредитель команды Александр Бродников мечтает о победе в Кубке России – вот так, ни много ни мало.

Вообще, о «Темпе» мы уже рассказывали не так давно. Молодая команда создана из лучших футболистов, выступающих в зимнем турнире «Лига Бро». Тренирует коллектив Иван Старков, в свои лучшие годы игравший в «Локомотиве», в роли дядек-наставников – Александр Яркин, Григорий Дорошенко, Андрей Марков. Пока команда еще только начинает свой путь, руководители пусть и с осторожностью говорят об амбициях, однако не скрывают, что изучают опыт частных команд, успешно играющих на профессиональном уровне, того же тольяттинского «Акрона» и «Краснодара». Кстати, с владельцем «Краснодара» у руководителей «Темпа» намечалась встреча, но помешал коронавирус. Пока же в «Темпе» даже на любительском уровне стараются работать по профессиональным методикам. Например, Старков в основе работы ориентируется на европейскую модель – тренировки непродолжительные, но интенсивные. Перед каждой вывешивается план занятия, и каждый игрок знает, каким будет следующее упражнение, где ему нужно быть и что выполнять. Организована трансляция домашних матчей, что особенно актуально сейчас, ведь доступ на трибуны для болельщиков пока закрыт. Для журналистов клуб сделал аккредитацию на чемпионат – формальность, но тем не менее. Ну а игроки, хоть и не получают зарплату, могут рассчитывать на финансовое поощрение в случае побед. Кстати, бюджет «Темпа» на год – чуть более 1,2 млн рублей.

За пять минут

В общем, в первом туре «Темпу» необходимо было доказать, что все выданные команде авансы и озвученные планы – не пустой звук. Однако поначалу игра проходила с преимуществом «Полимера» – видимо, сказался опыт одних и волнение других. «Полимер» и открыл счет в середине тайма – их форварда Евгения Бескишкина сбили в штрафной, он сам и реализовал пенальти. Спустя шесть минут «Темп» отыгрался усилиями Руслана Леонова, а перед перерывом новобранцы вышли вперед. На этот раз Леонов выступил ассистентом, точно выложив мяч под удар Султану Аминову.

Дебют второго тайма вновь остался за «Полимером», который сумел сравнять счет: первый удар Михаила Максимова голкипер «Темпа» Антон Трубин отразил, но Максимов первым успел на добивание, опередив защитников – 2:2.

Довольно долго заметных событий на поле не происходило, но, как оказалось, все самое интересное команды оставили на закуску. За пять минут, как известно, можно сделать очень много, в том числе и забить три гола на двоих. На 85-й минуте «Темп» получил право на пенальти, который реализовал Евгений Цвык. «Полимер» пошел на штурм, но в добавленное время пропустил контратаку, которую начал вратарь «Темпа», точно вынесший мяч на забытого у чужой штрафной Максима Беликова. Тот в касание перебросил вратаря гостей. И это, как оказалось, был не финал. В ответной атаке «Полимера» Виктор Кузькин шикарнейшим ударом в дальнюю девятку сократил разрыв до минимума, но времени у команды предпринять что-то еще и уйти от поражения не хватило.

Остальные матчи тура прошли за пределами Барнаула и получились не менее яркими. Так, «Спартак» и «Динамо-М» разошлись миром – 2:2, такой же результат зафиксирован в матче «Урожая» и «Алтая». Рубцовское «Торпедо» со счетом 3:0 разгромило полимеровскую молодежь.

Следующий тур чемпионата Алтайской краевой федерации футбола пройдет 5 сентября, три матча пройдут в Барнауле. «Динамо-М» сыграет с основой «Полимера», а «Темп» – с молодежной командой, «Алтай» примет «Торпедо», а «Спартак» – «Урожай».

18 голов было забито в первом туре чемпионата краевой федерации футбола, в среднем – 4,5 мяча за игру.