В краевой театр драмы из Москвы едет режиссер Алексей Шавлов

В краевой театр драмы из Москвы едет режиссер Алексей Шавлов – автор будущего спектакля «Ревизор», премьера которого ожидается уже в октябре.

Сцена алтайской драмы хорошо знакома Алексею Шавлову. Здесь он несколько лет назад ставил свой спектакль-эскиз «Бесы» в рамках творческой лаборатории по произведениям Достоевского, а в прошлом году удивил публику яркой эксцентричной постановкой «Идеальный муж» по комедии Оскара Уайльда. Теперь же Алексей Шавлов берется за вечно актуальную гоголевскую комедию, пережившую бесчисленное количество режиссерских трактовок.

Приступить к работам над материалом режиссер должен был гораздо раньше. Вмешалась пандемия. Однако художнику-постановщику «Ревизора» Алексею Вотякову удалось побывать в театре еще в июле и выполнить основную часть работы над внешним обустройством спектакля.

— «Ревизора» я ставлю впервые, если не считать несостоявшуюся попытку постановки этого спектакля в Новосибирске, – пояснил Алексей Вотяков. – Хотя с Гоголем у меня успели сложиться хорошие отношения. Несколько раз я участвовал в постановке «Женитьбы», ставил «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Коляску». Что касается «Ревизора», то этот материал пережил множество прочтений. И хотя в этой пьесе на первый план выходит мощный социальный контекст, все же в ней есть немало зашифрованных посланий, которые было бы интересно в тексте поискать. Эти подтексты мы решили отразить и в сценографии, и в костюмах.

Как рассказал художник-постановщик, в оформлении было решено уйти от осовременивания материала. Это своего рода игра в XIX век – то есть на сцене воспроизводится представление постановочной команды о XIX веке.

— У нас нет задачи попасть в эпоху, – комментирует Алексей Вотяков. – Нам важно уделить внимание острым характерам, которыми наводнена пьеса, и выбрать для этого острую форму, к которой режиссер склонен. Вообще, Алексей Шавлов тяготеет к фарсовым вещам, это мы могли наблюдать в «Идеальном муже».

Напомним, Алексей Шавлов – выпускник мастерской профессора Сергея Женовача РУТИ-ГИТИСа и магистратуры школы-студии МХАТ, режиссер театра «Студия.project» (Москва).

Количество постановок по «Ревизору» в мире не счесть. В нашей стране каждая эпоха находила в этой пьесе свое отражение. Насколько смелыми были театральные деятели, настолько острыми получались спектакли, в которых выделялся то водевильно-фарсовый, то социальный аспект.