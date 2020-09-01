В художественном музее открылась выставка «Свет и воздух»

В художественном музее открылась выставка «Свет и воздух», где можно увидеть работы московской художницы Валентины Диффинэ-Кристи – яркой представительницы импрессионистической школы. Ее картины находятся в собраниях Третьяковской галереи, Музея русского импрессионизма. Одну из ее работ приобрел и Государственный художественный музей Алтайского края.

«Духовный импрессионизм»

Эта выставка курсирует по стране благодаря Живописному фонду Валентины Диффинэ-Кристи. В этом витиеватом маршруте Барнаул стал 44-м городом, принявшим работы художницы (к нам они прибыли из Комсомольска-на-Амуре, после чего направятся в Елабугу).

Дело в том, что в последние годы жизни (а умерла она в 2010 году в возрасте 92 лет) Валентина Михайловна отошла от искусства, а потому ученики и последователи сделали все возможное, чтобы ее необычные работы не были преданы забвению.

— Диффинэ-Кристи получила прекрасное художественное образование, – пояснила куратор выставки Наталья Царёва. – За ее плечами Московское художественное училище памяти 1905 года, Московский художественный институт им. В.И. Сурикова, где она училась в мастерской известного русского художника-импрессиониста Сергея Герасимова. Здесь Валентина Михайловна и познакомилась со своим будущим мужем – талантливым художником французского происхождения Евгением Диффинэ, с которым они стали единомышленниками не только в жизни, но и в искусстве. И хотя этот союз длился недолго (Евгений Диффинэ умер от тифа в Самарканде во время эвакуации в возрасте 28 лет), Валентина Михайловна продолжила творческие поиски, начатые вместе с мужем, и со временем превратилась в самобытного художника, выработавшего свой индивидуальный стиль, который впоследствии искусствоведы прозвали «духовным импрессионизмом».

Несмотря на то, что в советское время импрессионизм был не в чести – этот стиль не позволял поднимать острые социальные вопросы, описывать героические подвиги народа – Валентина Диффинэ-Кристи осталась ему верна. И даже сумела создать серию портретов рабочих, в которых она попыталась изобразить скорее, не труженика, а человека (на выставке можно увидеть портреты фрезеровщика, слесаря).

— Даже в легких набросках художница передает внутренний мир героев, их характер, движения души, – комментирует Наталья Степановна. – На всех ее полотнах – будь то портреты, натюрморты или пейзажи – видно, насколько мастер великолепно владеет композицией, насколько живо передает форму. Да и манера ее письма особенная, не похожая ни на кого. Мы словно наблюдаем вибрирующую, звучащую живопись. Художница владеет невероятным чувством цвета, в каждой работе она словно отыскивает цветовой камертон.

Окно в мир

Кстати, на выставке представлены работы разных периодов в творчестве Валентины Диффинэ-Кристи. Есть здесь невероятные натюрморты, на которых предметы узнаваемы и находятся друг с другом в тесной взаимосвязи, а есть работы, где художница намеренно отошла от детальной прорисовки контуров, полагая, что границы изображаемого определяются лишь сочетанием красочных пятен. Не случайно в своих последних работах мастер использовала фактически одни белила, лишь изредка добавляя к ним другие краски. Этот этап рисования «белого на белом» стал одним из ярких вех в творчестве художницы.

И действительно, поначалу такие работы кажутся неким белым пятном, и лишь вглядевшись, начинаешь различать на них пейзажи или натюрморты, наполненные жизнью, воздухом. И если работы импрессионистов принято рассматривать на расстоянии, то картины Валентины Диффинэ-Кристи хочется разглядывать вблизи – настолько интересен каждый мазок мастера, его движение и насыщенность.

Что интересно, свои работы художница намеренно оформляла в простенькие рамы. Благодаря им внимание зрителя не отвлекается на обрамление, а сами полотна воспринимаются как окно в мир.

— Наш музей приобрел небольшую работу Диффинэ-Кристи, выполненную на картоне, с незамысловатым названием «Весна. Два куста», – говорит искусствовед. – Мы решили, что без этого направления в импрессионизме искусство XX века в нашей коллекции смотрелось бы неполным. В нашем новом музее, где мы хотели бы представить художников-импрессионистов в отдельном зале, это полотно будет находиться в постоянной экспозиции.

Выставку «Свет и воздух» (6+) можно увидеть по адресу: ул. М. Горького, 16, до 27 сентября.