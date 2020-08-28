Впервые традиционный межрегиональный семинар молодых литераторов прошел в режиме онлайн

На прошлой неделе завершилось пятое литературное совещание, в котором приняли участие авторы – поэты и прозаики – из Иркутска, Абакана, Новосибирска, Тюмени, Читы, Бердска, Омска, Берлина, Барнаула. Наш город представляли два литератора – писатель Анатолий Кирилин в качестве одного из руководителей секции «Проза» и поэтесса Александра Вайс, впервые представившая на обсуждение мастеров прозаическую рукопись.

Сужение пространства

Межрегиональный семинар молодых литераторов – долгожданное событие для авторов. Где еще услышишь объективное мнение о рукописи, качественный разбор ошибок и перспективы конкретной работы? К тому же оценку здесь дают не просто старшие товарищи, а настоящие профессионалы, понимающие толк в слове и стиле, обладающие хорошим вкусом и литературным чутьем. Например, в секции «Проза» вместе с Анатолием Кирилиным в роли мастеров выступили известный критик, сильный литературовед Павел Басинский (Москва), молодой, но весьма успешный и известный писатель Андрей Тимофеев (Москва), сильный новосибирский автор Геннадий Прашкевич, который издается во многих странах, и Михаил Щукин, редактор журнала «Сибирские огни». К слову, именно это издание является одним из устроителей литературного совещания – Новосибирская писательская организация провела его после 25-летнего молчания. Теперь поэты и прозаики встречаются ежегодно пять лет подряд и, по оценкам алтайских литераторов, очень успешно.

Организаторы до последнего надеялись, что встреча пройдет в традиционном очном формате, но обстоятельства сложились иначе – из-за ограничительных мер в связи с пандемией пришлось обратиться к видео-конференц-связи.

— Не заметил, что пространство расширилось. На мой взгляд, даже сузилось, – отмечает Анатолий Кирилин. – Так вышло, что я практически ничего не знаю про секцию «Поэзия». Обычно на очных встречах мы совместно подводим итоги, а сейчас все порознь. Я даже в глаза не видел своих друзей, мастеров параллельной секции, не знаю ни участников, ни результатов – ничего. Ощущение тягостное, потому что личное общение, неформальные встречи для меня – важнейшая составляющая таких мероприятий.

Очень барнаульская история

Всего прозаиков, допущенных к участию в литературном семинаре, было десять – скромное количество на огромную зону Сибири и Дальнего Востока. Они прошли очень серьезный отбор. Среди них барнаульский литератор Александра Вайс.

— На обсуждение я отправила страшилки, которые рассказывала своим детям, основанные на местном материале, – рассказывает Александра. – Мы вот живем рядом с усадьбой купца Михайлова, которую снесли, про нее и рассказывала. Еще про смог от пожаров, красное солнце и приходящих в город лис. Мне просто интересно было узнать, может ли такая очень-очень локальная, барнаульская история стать кому-то интересной за пределами города. Мастера сказали, что им содержание понравилось, но вот форма смутила.

Литератор признается, что быть замеченной и попасть в десятку – приятно.

— Но это же значит не то, что ты хорошо пишешь, а то, что ты понравился мастеру, у него есть что тебе сказать, он захотел вступить с тобой в диалог, – поясняет Александра Вайс. – Опыт работы на семинаре полезен. Особенно в плане среды. Писатель, который живет сам по себе, вряд ли кому-то станет интересен и будет публиковаться – как минимум, совещание продуктивно в плане знакомств. Ну и для меня, как для новичка (я никогда не презентовала и не публиковала прозу, только стихи), участие в нем безусловно важно, там объясняют общие вещи, которые вроде как нужно знать, но кто тебе о них расскажет, кто укажет на конкретные косяки? Мне понравилось, как меня разобрали – не придирались, концептуализировали комментарии. Я получила ответы на все свои вопросы, собрала отзывы и была безмерно счастлива.

После семинара Александра Вайс уверилась в себе и планирует воплотить идею в жанре хоррор.

Большие вопросы

В этот раз Анатолия Кирилина по-особенному не удивил ни один из авторов. Было много ученических работ, которые, как выяснилось в ходе обсуждения, стали уже пройденным этапом для авторов – после этого ими уже были написаны и опубликованы более серьезные, зрелые вещи. Зато обсуждение оказалось весьма достойным.

Любопытно, что из детальной беседы о конкретной рукописи вырастали целые дискуссии на широкие темы. Так, во время обсуждения рассказов Натальи Коротковой (Бердск), которая в следующем году отправится на аналогичный Всероссийский семинар в Химки, пришли к разговору о деревенской литературе вообще и ее месте в мировой и советской литературе.

— Наталья написала в очень традиционном стиле – ровно, гладко, хорошо. Но это вчерашний день. Современная деревня другая, – поясняет Кирилин. – Так рассуждая, мы подошли к тому, что в настоящее время в литературе в принципе не хватает сегодняшнего героя, который, безусловно, есть в жизни. Кстати, на это уже не в первый раз сетует Михаил Щукин, через чьи руки проходит много рукописей. Такой общий вывод. Если лично мое впечатление, то показалось, что много рефлексирующих фигур, есть попытки приспособить новое, актуальное искусство – то есть ищут молодые, ищут.

По итогам совещания наиболее перспективные участники были рекомендованы к приему в Союз писателей России, а также получили направление на Всероссийское совещание молодых литераторов в Химках — 2021, которое проводит Совет молодых литераторов Союза писателей России. Лучшие работы совещания будут приняты к публикации в журналах «Сибирские огни», «Огни Кузбасса» и др.