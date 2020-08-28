В Барнауле проводят медицинскую реабилитацию пациентов, перенесших коронавирус

На базе Алтайского врачебно-физкультурного диспансера стартовал проект по проведению медицинской реабилитации больных после перенесенной пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Благодаря современным телемедицинским технологиям пациенты могут в онлайн-режиме получать помощь медицинских работников.

Просторный зал для занятий ЛФК на первом этаже физкультурного диспансера сегодня выполняет важную функцию. Пожалуй, впервые в истории занятия лечебной физкультурой здесь проводятся не очно, а в режиме онлайн. За компьютером врач высшей категории Елена Воранкова. Через несколько минут к программе подключится очередная группа пациентов, переболевших пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Вместе с инструктором они будут выполнять лечебную дыхательную гимнастику.

— С июля этого года по инициативе регионального Минздрава наше учреждение одним из первых в стране присоединилось к интерактивной платформе дистанционной реабилитации пациентов, переболевших COVID-19 с различными осложнениями. Программа создана одной из московских компаний совместно с Национальным медицинским исследовательским центром реабилитации и курортологии Минздрава Российской Федерации, – поясняет Елена Ивановна.

Цель проводимых мероприятий – быстрое восстановление и минимизация рисков осложнения у пациентов, которые ушли из стационара на амбулаторное лечение.

— Мы стремимся снизить или предотвратить возможные плановые повторные госпитализации этих людей, – рассказывает эксперт.

В течение месяца программа проходила апробацию. В числе первых пациентов – спортсмены Алтайского края, переболевшие новой коронавирусной инфекцией. Их восстановление прошло хорошо, и методику реабилитации начали реализовывать на территории региона более масштабно.

Управляйте собой!

Необходимость реабилитации зависит от степени тяжести перенесенного заболевания. Если человек переболел коронавирусом в легкой форме или бессимптомно, то реабилитация не требуется. Но, к сожалению, часть пациентов переносит заболевание в тяжелой форме, которая сопровождается поражением легких. В таком случае, конечно, без нее не обойтись.

— Пневмония – это очень большая нагрузка для организма. После болезни человек ослабевает не только физически, но и психологически. Самому браться за комплекс упражнений дома – невероятно сложно. Мы учимся делать это сообща, – рассказывает Елена Ивановна.

Физические упражнения в нашей жизни очень важны, а их действие многогранно. Очень полезно для организма так называемое диафрагмальное дыхание.

— Оно правильное, включает тканевое дыхание, правильный газообмен, нормализует кровообращение. Его выполнять можно сидя, стоя, лежа. При вдохе наш живот надувается, выдохнули – сдувается, – поясняет эксперт.

Человек сам может управлять собственным дыханием.

— Мы с вами можем четко контролировать его фазы. Можем изменить как вдох, так и выдох, их продолжительность. Мы можем задержать дыхание. Этому и учит лечебная физкультура, – сообщает врач. – К примеру, придав человеку определенное исходное положение (в зависимости от того, в каком сегменте легкого происходил воспалительный процесс), мы, создав определенное дренажное положение, можем способствовать отведению мокроты из легкого. Использование звуковой гимнастики поможет убрать бронхоспазм. Кроме того, от физических упражнений человек становится более активным и у него поднимается настроение.

И раз, и два

На часах в зале ЛФК 10.00. Занятие началось. На мониторе компьютера появляются два квадратика – со своих компьютеров к нам подключились жительницы Барнаула Анна и Анастасия.

— Все готовы? Сегодня программа наших занятий более интенсивная и будет включать большее количество повторов. Меряем пульс. Начали, – бодрым голосом начинает декламировать Елена Ивановна. – Лежим на спине, руки вдоль туловища. Одновременно – сгибание и разгибание кистей и стоп. Число повторений – десять.

И девушки принимаются за комплекс упражнений. На мониторе появляется третий квадратик: проецируется, как на кушетке, неподалеку от доктора, демонстрирует идеальное выполнение каждого упражнения инструктор по лечебной физкультуре диспансера. А Елена Ивановна смотрит за тем, насколько правильно гимнастику выполняют девушки.

Помимо онлайн-занятий, пациенты могут выполнять упражнения и самостоятельно. На платформе, в зависимости от состояния пациента, сформировано несколько комплексов. Кроме этого в программе есть пять видеороликов, рассказывающих о разных этапах восстановления после болезни, в том числе правильном сбалансированном питании.

Для того чтобы стать участником онлайн-программы по реабилитации, пациенты, переболевшие пневмонией, вызванной COVID-19, должны иметь выписку из стационара или направление от врача поликлиники с инструкцией по подключению к онлайн-платформе. Необходимо также наличие компьютера или мобильного телефона с подключенным Интернетом.