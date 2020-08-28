Сотрудники милиции, которые боролись в военные годы с экономическими преступлениями, внесли свой вклад в Победу

В годы войны в Барнауле, как и в других городах страны, на фоне трудовых подвигов случались, к сожалению, кражи и подделка продовольственных карточек, грабежи, спекуляция, мошенничество. В первую очередь тяжесть борьбы с экономическими преступлениями легла на плечи сотрудников специализированной службы по борьбе с хищениями социалистической собственности, более известной как ОБХСС.

Руководили действиями отдела БХСС Алтайского края в военное время опытные оперативники: Михаил Пузырёв (в 1938-1943 годах) и Иван Хлебников (в 1943-1947 годах). Работать приходилось в усеченном составе, поскольку часть сотрудников ушли на фронт.

К высшей мере

В условиях войны государство ввело распределение товаров по карточкам, и они немедленно стали объектом пристального внимания преступников. Махинации с карточками составляли до 10 процентов всех дел, законченных органами милиции по линии БХСС в 1941-1944 годах.

— Для предупреждения хищений и злоупотреблений сотрудники ОБХСС взяли под контроль все типографии, где печатались карточки, карточные и контрольно-учетные бюро, торговые организации и аппараты, ведающие выдачей карточек в домоуправлениях, – рассказывает помощник начальника Управления Росгвардии по Алтайскому краю Владимир Антропов. – Совместно с общественностью милиционеры проводили внезапные проверки, наведывались на склады и базы, выясняли, есть ли там продовольственные товары. Проверяли наличие продовольственных карточек в бюро, состояние их хранения. В ходе этих действий выявляли излишки и недостачи, а ви новных привлекали к ответственности.

В то время подразделение БХСС, боровшееся с фальшивками, возглавил опытный сотрудник Матвей Мишин, который позже, в 1957-1962 годах, стал начальником краевого Управления вневедомственной охраны. За дело руководитель взялся решительно. Были в этой борьбе и крупные успехи.

Так, на протяжении нескольких лет на территории Казахстана, Узбекистана, Башкирии, Алтайского края и Челябинской области орудовала разветвленная преступная группа. Гастролируя по городам, преступники получали по поддельным облигациям деньги из сберкасс. Их общий навар составил около 300 тыс. руб. в 42 городах страны. При столь обширном межрегиональном размахе деятельности, выследили и поймали гастролеров с поличным именно алтайские органы БХСС. В канун 1942 года Алтайский краевой суд приговорил 10 членов этой преступной группы к расстрелу, еще семь – к лишению свободы от 5 до 10 лет.

Масштаб деятельности «карточных» воров и мошенников хорошо иллюстрирует еще один случай из криминальных сводок военных лет. В 1944 году сотрудники ОБХСС задержали восемь человек, причастных к краже из помещения карточного бюро Железнодорожного района. По похищенным карточкам преступники могли получить 76 тонн хлеба, 2,5 тонны сахара, 7 тонн мяса и рыбы, 140 килограммов чая. Напомним, что в годы войны все это были остродефицитные товары. Талонов в городе было больше, чем хлеба. Дефицит составил 968 килограммов.

Не разбазаривать

Впрочем, карточные махинации были далеко не единственной проблемой. В приказе Народного комиссариата юстиции от 18 января 1942 года «О мерах борьбы с хищениями, разбазариванием и порчей зерна, овощей и других сельскохозяйственных продуктов» подчеркивалась особая опасность подобного рода преступлений в условиях войны, поскольку они приводят к уменьшению ресурсов государства. В 1943 году за разбазаривание промтоваров сотрудники ОБХСС арестовали председателя Логовского сельпо Барнаульского района. В ходе расследования вскрылась преступная деятельность группы работников нескольких сельпо и межрайбазы Крайпотребсоюза, которые похитили товаров в общей сложности на 932,5 тыс. руб.

25 сентября 1942 года государственный комитет обороны принял постановление «О мероприятиях по борьбе с мешочничеством на железнодорожном и водном транспорте», которое нацеливало сотрудников милиции на выявление спекулянтов, скупавших продукты в сельской местности и продававших их в городах по завышенным ценам.

На вокзалах и пристанях создавали оперативные отряды и заслоны. Где только работники ОБХСС совместно с перронными контролерами, ревизорами и поездными бригадами ни находили дефицитные товары, запрятанные изобретательными перекупщиками. Тайники устраивали в топках, угольных тендерах, водяных баках. Конечно, часть из этого добра все равно довозили через все кордоны до городов, где его пытались сбыть населению. Поэтому в общежитиях, гостиницах, ресторанах, чайных, на базарах, пораженных хищениями и спекуляцией, активно действовала внедренная туда агентура.

Результаты не заставили себя ждать. В 1942 году алтайские сотрудники ОБХСС разоблачили преступную группу, члены которой скупали ткани в Новосибирске и обменивали их в Алтайском крае на продукты и табак. Стоимость метра ткани у спекулянтов достигала 300-400 руб., то есть превышала среднемесячную заработную плату.

Попалась в сети ОБХСС и группа спекулянтов-валютчиков, скупавших золотые изделия и золотые деньги царской чеканки в разных городах и сдававших в приемный пункт «Главзолота» в Барнауле. По полученным за сданное золото именным расчетным книжкам участники группы выкупали в магазине «Золотопромснаба» дефицитные продукты и промтовары и продавали по спекулятивным ценам.

В 1944 году раскрываемость грабежей составила 86%, квалифицированных краж – 89%, других видов краж – 96%, скотокрадства – 98%, мошенничеств – 100%. В 1945 году орденом Красного Знамени был награжден Михаил Пузырёв, орденом Красной Звезды – Иван Хлебников, медалями «За боевые заслуги» – Алексей Феоктистов, Матвей Мишин и еще семь оперативников ОБХСС.