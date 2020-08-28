Новые ранцы с набором канцелярии для школы до конца этой недели получат 200 первоклассников из малообеспеченных семей

Во вторник, 25 августа, на территории Комплексного центра социального обслуживания населения города Барнаула состоялось игровое мероприятие «Здравствуй, школа!».

Полный набор

Ежегодно в преддверии учебного года в рамках благотворительной акции «Соберем детей в школу» в краевой столице проходит большой праздник, на который приглашают первоклассников из многодетных и малообеспеченных семей. Вместе с теплыми пожеланиями хорошей учебы ребята получают в подарок от городской администрации канцелярские наборы и рюкзаки. Этот год не стал исключением, правда, праздник из-за ограничительных мер пришлось проводить в усеченном порядке.

— Сегодня мы пригласили сюда десять будущих первоклассников, – рассказывает Ольга Ишутина, председатель комитета по социальной поддержке населения администрации города Барнаула. – Сотрудники Комплексного центра приготовили небольшую игровую программу для ребятишек, в рамках которой каждый из них получит школьный рюкзак с набором канцелярских принадлежностей.

Для мальчиков – синие, для девочек – розовые. После увлекательной викторины и веселой зарядки на свежем воздухе ребятам под аплодисменты взрослых вручили рюкзаки и сладкие сюрпризы. Макар на праздник пришел вместе с младшим братиком и бабушкой. Взяв в руки тяжелый ранец, поспешил его открыть, чтобы рассмотреть содержимое.

— Краски, пластилин, альбом, карандаши, даже линейка есть, – перечисляет без пяти минут первоклассник. – Пока не знаю, хочу ли я в школу и как буду учиться, но готовился основательно. Я до ста научился считать, могу сложить некоторые цифры, умею читать.

— Весь предыдущий год Макар ходил в Комплексный центр социального обслуживания на подготовку к школе, – рассказывает бабушка, Людмила Чигряй. – Здесь работают хорошие специалисты, он не только научился считать, но и стал более уверенным в себе. В школу внука собирали всей семьей, одна бабушка спортивный костюм купила, вторая – форму. Еще верхняя одежда, обувь.

Все, что нужно для учебы

Варя Баженова поступила в школу № 60, она тоже будущий первоклассник.

— Сборы в школу практически завершили, – говорит мама Елена. – Она второй ребенок в семье, знаю уже, что точно пригодится на занятиях, а что будет лишним. И все же собрать первоклассника весьма накладно, ее нужно с иголочки одеть, всю-всю канцелярию купить, а тут полный набор, не нужно ни тратиться, ни суетиться. Конечно же, волнуемся, и я, и она. Все-таки программа сейчас у детей другая, не та, что была у нас в детстве. Будем помогать ей во всем, она девочка умная, хочется, чтобы учиться нравилось, в классе нашла друзей, а оценки – не главное.

До конца этой недели все ранцы будут розданы маленьким хозяевам на дому. Всего же за летний период более 2000 барнаульских школьников получили различную поддержку в подготовке к учебному году. В рамках акции «Соберем детей в школу» активную помощь оказывали крупные предприятия, отдельные организации, частные предприниматели, депутаты, не остались в стороне и простые горожане, которые приносили вещи в филиалы социального центра.

Как рассказывают соцработники, помощь обычно требуется семьям, в которых доход на каждого члена семьи не превышает границ прожиточного минимума; семьям, где родители – инвалиды и по состоянию здоровья не могут подготовить детей к 1 сентября; многодетным или находящимся в социально опасном положении. Впервые благотворительная акция была проведена в 2009 году, с тех пор неравнодушные горожане обеспечили школьными вещами десятки тысяч детей.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2024 годы» в этом году приобретено 200 ранцев и наборов канцелярских принадлежностей на сумму порядка 500 тыс. руб.