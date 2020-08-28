Надави на яблоко: что сделать из излишков урожая

Барнаульцы активно занялись переработкой овощей и фруктов, выращенных на приусадебных и дачных участках. Одна из полезных заготовок – сок. Его можно приготовить на домашней соковыжималке, второй способ – обратиться к профессиональным сокодавам, оказывающим услуги населению по приготовлению напитка в промышленных масштабах.

Стройные очереди из легковых машин выдают в эти августовские дни местоположение самых актуальных сегодня компаний по отжиму сока. Базируются эти востребованные точки там, где больше всего исходного сырья — на территориях садоводств и частного сектора. Есть такие в «Просторе», «Прогрессе», Научном Городке и Казённой Заимке.

В такие места увлеченные садоводы приезжают с целыми мешками яблок и груш, рядами 20-литровых ведер с вишней, облепихой.

— Можно к нам приходить только с твердыми плодами. К примеру, груша бывает мягкой, переспевшей. Сока с нее будет немного, а она быстро сито на соковыжималке забьет своей мякотью. Весь процесс придется останавливать, очищать. Столько времени потеряем впустую, – терпеливо объясняет очередному человеку с мешком предприниматель из Научного Городка.

Продукт дня сегодня, конечно же, яблочный сок.

— Приезжаю давить яблоки уже во второй раз, – рассказывает жительница Барнаула Марина Ненадова. – В первый раз столько суетилась – яблочки все мыла и сушила. Черные бочки у них ножом обрезала. В чистый мешок укладывала. День на эти приготовления убила. Потом посмотрела, кто и что везет, поняла, что зря столько хлопотала. Люди вообще с земли плоды собирают и не переживают. Теперь вон привезла яблочки, собранные с дерева. На этот раз и ножик в руки не брала – все равно косточки в сите останутся, а от бактерий тепловая обработка сока дома на кухне поможет.

За флягу – респект

Сколько литров сока получается, к примеру, из 10-литрового ведра яблок?

— Летние сорта яблок дают меньше сока, а осенние – больше. Все индивидуально. В среднем можно рассчитывать на три-четыре литра, — отмечает сокопроизводитель.

Промышленное производство мелочей не любит. В смысле тары под получаемый продукт.

— Кто с пятилитровкой придет, тому спасибо не скажу – с ними только прыгать да сок проливать, – комментирует отжимальщик сока Сергей. – К нам с флягами надо приходить. О! Вы с большой тарой? За это – респект!

Хотя, надо сказать, и пятилитровые канистры в ход идут активно:

— Пусть ворчат, зато пятилитровки и перевозить удобно в машине, и дома использовать, – не согласна с энергичным спичем поставщика услуги Марина. И добавляет: – Клиент всегда прав, давайте берите мою канистру!

У многих прикуплены 10-литровые пластиковые канистры с закручивающейся крышкой. Мужчина вынимает из багажника красной «Нивы» чудо-флягу из пластика и с гордостью рассказывает позади стоящему парню с двумя «десятками»:

— Такая тара очень удобна – на 40 литров. Хоть воду налить, хоть мед, хоть сок, как сейчас. Только смотреть надо, когда покупаешь, чтобы написано было: «Для пищевых продуктов». Всего в 600 рублей мне обошлась.

Стоимость услуг по отжиму измеряется количеством готового продукта. Самая популярная цена – 17 рублей за литр. Но нужно быть готовым к тому, что придется некоторое время постоять в очереди.

— Поехала в пятницу вечером, полагала, что народу не будет, а оказалось, что все так же думали. Пункт по отжиму работает до восьми вечера, а я смогла только в полдевятого свои два мешка отжать, – сообщает Наталья. Переработчики рекомендуют приходить к моменту открытия. Для большинства точек это 9 часов. Так меньше шансов повстречаться с очередью.

Варим и дома

Кстати, немало садоводов решается на приобретение собственных прессов для отжима. Благо, подобных предложений на рынке немало, а их стоимость колеблется в пределах 4-10 тысяч рублей.

Особенно ценно, когда устройство позволяет получить сок с мякотью. По мнению мастера по ремонту бытовой техники Ильи Филиппова, одна из таких вещиц, которая «сносу не знает» – это белорусская соковыжималка «Журавинка».

— При соблюдении правил приготовления, соки можно готовить и в домашних условиях, – убеждена старший научный сотрудник НИИСС Лисавенко Наталья Шелковская.

Для приготовления сока используют только зрелые фрукты, ягоды, потому что именно они характеризуются правильным соотношением сахаров и кислот.

Процесс приготовления домашних соков включает следующие операции: плоды тщательно моют, дробят с помощью мясорубки, шинковки или вальцевой дробилки. Извлечение сока осуществляют с помощью соковыжималки или специального приспособления к мясорубке, или прессованием с помощью ручного винтового пресса.

Консервируют яблочные соки обычно в двух-трехлитровых банках методом горячего розлива. Свежеотжатый сок фильтруют в эмалированную кастрюлю, нагревают до кипения и через две-три минуты разливают в стерильные банки, укупоривают прокипяченными жестяными лаковыми крышками и переворачивают вверх дном для дополнительной стерилизации верхней части банки и проверки качества закатки. Выдерживают в таком состоянии до охлаждения.

Сок отличного и хорошего качества получается из алтайских сортов яблок-полукультурок: «алтайское багряное», «алтайское десертное», «алтайское румяное», «горноалтайское», «доктор Куновский», «жар-птица», «жебровское», «заветное», «комаровское», «осенняя радость Алтая», «соловьевское», «сюрприз», «феникс алтайский», «юнга».

Денис Фуголь, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог: «Соки употреблять нужно в меру и с большой осторожностью. Полезнее съесть свежий фрукт, чем пить сделанный из него сок. В свежевыжатых соках содержание сахара выше, чем во фруктах, из которых они приготовлены, также в соке содержится большое количество органических кислот, которые будут раздражать оболочку желудочно-кишечного тракта».