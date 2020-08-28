Корифею нейрохирургии края сегодня исполняется 70 лет

Главный нейрохирург Алтайского края доктор медицинских наук Дмитрий Долженко известен не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами. Он – автор ряда изобретений, которыми успешно пользуются врачи всего мира, еще он – создатель особой школы нейрохирургии, воспитавшей не один десяток отличных докторов.

Дмитрий Андреевич с улыбкой вспоминает, как много лет назад он, еще начинающий врач, настоял на том, чтобы на специализированной выставке в немецком городе Дюссельдорфе было закуплено высокотехнологичное оборудование для проведения нейрохирургических операций. Так в Барнаул направился четвертый в стране эндоскоп, позволяющий проводить малотравматичные вмешательства на головном и спинном мозге. С тех пор с легкой руки ученого в Алтайском крае интенсивно развивается малотравматичная эндоскопическая нейрохирургия.

Много лет назад Дмитрий Долженко случайно выбрал медицину. Без особого энтузиазма пошел по стопам матери, которая была врачом. Все изменил волшебный момент, когда Дмитрий, тогда еще студент 4-го курса мединститута, побывал на нейрохирургической операции.

— Мне посчастливилось наблюдать за работой корифеев Василия Павловича Казакова и Семёна Фёдоровича Япрынцева. Шла операция. Я увидел открытый мозг человека. До этого трудно было представить, что можно на такой тончайшей субстанции работать, убирать опухоль. Меня охватили одновременно волнение и восторг. В этот самый момент я принял решение стать нейрохирургом. И больше никем.

Указом Президента Российской Федерации от 24 апреля 2020 года № 286 Дмитрий Долженко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Думать о кадрах

Про себя Дмитрий Долженко всегда говорит: «У меня одна профессиональная прописка – Краевая клиническая больница». С 1986 года он неизменно трудится здесь. Спустя три года после прихода он возглавил нейрохирургическое отделение и был назначен главным нейрохирургом Алтайского края.

Первое, о чем задумался молодой завотделением, был кадровый вопрос. Его одним из главных Дмитрий Андреевич считает и сегодня, спустя десятилетия.

— Кругом говорят, мол, кадров не хватает, специалистов нет. А куда они делись? Что сделано для того, чтобы они появились? Вопросы эти, конечно же, риторические. Кадры из ниоткуда не берутся, их надо готовить.

Чтобы создать собственную школу нейрохирургов, Дмитрий Долженко решился на серьезный шаг. Без отрыва от практической работы, без отпусков, написал докторскую диссертацию по нейрохирургии, собрав в ней свой опыт в этом направлении.

Защита состоялась в ноябре 2003 года в Санкт-Петербурге. Ближе ее защитить не было возможности, так как нейрохирурги Новосибирска в то время не применяли еще малотравматичные операции на мозге через небольшие проколы, а значит, не могли оценить передовые методики барнаульского врача.

Вернувшись в родной город с ученой степенью, Дмитрий Долженко в сотрудничестве с Новокузнецким институтом усовершенствования врачей создал кафедру вуза на базе нейрохирургического отделения краевой больницы. Теперь в своем отделении Дмитрий Долженко преподает нейрохирургию специалистам не только Алтайского края, но и других регионов.

Во многом благодаря Долженко, дефицита нейрохирургов в регионе нет.

— Мои ученики – это, по сути, моя семья. 15 докторов, каждым из которых я горжусь, – рассказывает ученый.

О каждом из специалистов отделения Дмитрий Андреевич готов говорить очень много.

— Андрей Чупин – опытнейший нейрохирург, очень ответственный и тактичный с пациентами. В будущем надеюсь увидеть его своим преемником. Антон Шевченко детский нейрохирург и замечательно проводит все возможные хирургические вмешательства у ребятишек. Молодой доктор Николай Пергаев всегда предельно собран, что особенно важно во время операций. Никогда не видел его в состоянии нервозности.

Полезное творчество

Дмитрий Долженко – автор изобретений, взятых на вооружение нейрохирургами всего мира. На его счету пять патентов, которые внедрены в практическое здравоохранение. К примеру, нейрохирургический скальпель, который в соавторстве с коллегами изобрел ученый, очень востребован в медицине. Как сказано в аннотации к патенту, применение скальпеля позволяет улучшить качество лечения нейрохирургических больных, сократить время их пребывания в больнице в полтора раза и значительно улучшить послеоперационные результаты больных.

Все это подтверждает слова коллег о том, что Дмитрий Андреевич к лечению своих пациентов подходит творчески, решая вопрос самого легкого для больного выхода из болезни.

На счету нейрохирурга более 150 научных работ, на его исследования в области нейрохирургии ссылаются ученые всего мира.

Сегодня в нейрохирургическом отделении, которое возглавляет ученый, проводится весь спектр операций на головном и спинном мозге.

— Мы не уступаем ни одной городской или региональной больнице страны, – отмечает Дмитрий Долженко. – Дальнейшее продвижение зависит исключительно от нашего оснащения.

В будущем мечтает врач о новой эре лечения пациентов – операциях под электрофизиологическим мониторингом, которые позволяют удалять опухоли на головном мозге пациента с сохранением его жизненно важных центров.

Дмитрий Долженко – врач-нейрохирург высшей категории, главный нейрохирург Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, заслуженный врач РФ, член Ассоциации нейрохирургов, доктор медицинских наук, профессор.