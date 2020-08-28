БК «Барнаул» завершил первую часть предсезонной подготовки и уже сегодня приступил ко второй

Баскетболисты БК «Барнаул» сегодня приступят ко второму этапу подготовки к сезону. Она будет посвящена отработке тактических и технических действий, игрового взаимодействия. Состав команды и тренерский штаб укомплектованы, впереди – контрольные матчи.

Процесс идет

БК «Барнаул» начал предсезонную подготовку 3 августа. На тот момент еще не до конца был ясен состав, главный тренер Евгений Горев не определился со своими помощниками, но откладывать уже было некуда, и так без тренировок и матчей сидели с середины марта.

— Мы сразу провели тестирование физических кондиций, – рассказал Евгений Горев. – Игроки были в разных состояниях, все определили возраст и дисциплина. Но трагедии из этого не делали, понимали, что время для корректировки есть.

Тренировки «Барнаул» проводил в СК «Победа» и на территории спорткомплекса «Лабиринт», а в заключительный день сборов руководство клуба решило приехать в парк-отель «Чайка». Здесь, в лесу, баскетболисты сначала занимались на тренажерах, а затем поиграли в свое удовольствие в футбол.

— Процесс идет, все хорошо, – рассказывает один из лидеров «Барнаула» Дмитрий Злобин. – Приезжие осваиваются, молодежь втягивается в работу. Атмосфера в раздевалке хорошая. Уже хочется играть, хотя бы в контрольных матчах. Проведем встречи с БК «Новосибирск», там поймем, в каком мы состоянии.

Как говорит Злобин, к тому, что на футболках написано «БК «Барнаул», игроки уже привыкли, хотя в разговорах нет-нет да и промелькнет старое название клуба.

На отдых после первого сбора тренерский штаб дал игрокам пару дней, и уже сегодня начался второй этап подготовки.

Кто остался и кто пришел

Новичков в команде много. Руководство, как и обещало, постепенно назвало имена всех новобранцев, рассказывая о них в соцсетях. Из старой гвардии, выступавшей за «АлтайБаскет», в конечном итоге остались уже упомянутый Злобин, а также Василий Рыженко, Константин Оченев, Артём Пилипенко, Григорий Комиссаренко да воспитанник СШОР «АлтайБаскет» Никита Степанов. Новички – это воспитанники самарского баскетбола Алексей Чиликин и Артём Чеваренков (первый в прошлом сезоне играл в «Самаре», второй – в «Иркуте»), выступавший в «Уфимце» Игорь Ермаков да опытнейший Андрей Кузёмкин, в послужном списке которого с десяток команд. Кузёмкин, пожалуй, из всех новобранцев самый титулованный, брал серебряные медали Суперлиги с «Югрой», а с «Сибирьтелеком-Локомотивом» – серебряные и бронзовые. Андрею принадлежит рекорд Суперлиги-1 по количеству очков, набранных в матче, который не побит и по сей день. В 2011 году, играя за родной «Сибирьтелеком-Локомотив», в матче против «Металлурга-Университета» он набрал 50 очков.

— Ничего необычного в нынешней предсезонке нет, в команду влился быстро. Уже привык, не первый раз меняю команду, – рассказал Андрей Кузёмкин.

Прошлый сезон Кузёмкин провел в «Арсенале». Говорит, что когда позвали в «Барнаул», долго не размышлял. Ключевую роль сыграла география – Барнаул рядом с его родным Новосибирском, что с учетом нынешней эпидобстановки очень актуально.

— Все клубы предлагали примерно одинаковые условия. А тут до Новосибирска всего три часа езды, проще семью перевезти, – рассуждает Андрей. – Много времени на раздумья не было, сейчас свободных игроков много, не согласишься ты, пригласят другого.

В Барнауле Кузёмкин играл лишь раз, когда выступал за «Югру».

— Помню ту атмосферу. Это был матч плей-офф, зал был битком, – делится впечатлениями баскетболист.

А еще вернулись в команду защитник Иван Игнатьев и центровой Вячеслав Ворончихин, несколько лет назад они выступали за «АлтайБаскет». Игнатьев так вообще наш воспитанник.

— Возвращаюсь в Барнаул с удовольствием, – признается Ворончихин. – Предложение поступило от Евгения Горева почти сразу, как его назначили главным тренером. Надо было утрясти кое-какие юридические моменты, но быстро пришли к общему знаменателю.

От теории к практике

Определился и помощник Евгения Горева – им стал Евгений Сорокин. Интересно, что с Горевым он уже работал, но тогда они были в разных ролях. В сезоне 2016-2017 Сорокин было помощником главного тренера «АлтайБаскета» Михаила Терехова, а Горев в то время еще был игроком. Сорокин после этого успел поработать в тренерском штабе наставника подмосковной «Руны-Баскет» Йована Поповича, побывать на стажировке в США в летней лиге НБА.

— С Евгением Горевым мы решили, что постараемся максимально применить весь этот опыт, насколько позволят ресурсы, – строит планы Сорокин.

Переложить теорию в практику тренерский штаб БК «Барнаул» попробует уже на следующей неделе – на начало сентября запланированы контрольные матчи с «Новосибирском», сначала в Барнауле, потом у соседей-соперников. Сколько всего контрольных матчей проведут наши баскетболисты, сейчас сказать сложно.

— Сколько ни играй, все равно мало. Сейчас еще не все команды готовы куда-то ехать из-за эпидобстановки. Хотелось бы матчей шесть провести до старта Кубка России, а сам турнир тоже рассматриваем как этап подготовки к чемпионату страны, – говорит Евгений Горев.