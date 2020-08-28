2 сентября сотрудники патрульно-постовой службы отмечают профессиональный праздник

В преддверии этой даты мы отправились на вечернее дежурство вместе с экипажем ППС, чтобы своими глазами увидеть, какова она служба «на земле».

Сходил за сигаретами

Служебная машина неспешно кружится по темнеющим улицам микрорайона. За окном проплывает жизнь вечернего города. По аллее на ул. Георгия Исакова гуляют парочки, мамы с колясками, по велодорожке проносятся велосипедисты. На тихих улочках частного сектора вовсю резвится детвора под присмотром мам. Но сотрудников ППС интересуют не они. Их взгляды внимательно вглядываются в лица прохожих, выискивая что-то подозрительное.

А вот как раз и такой персонаж. В темном уголке у дома на ул. Северо-Западной наметанный глаз полицейских замечает сильно шатающегося мужчину помятой наружности. «Добрый вечер, что вы здесь делаете в таком состоянии?» – интересуется заместитель командира взвода роты № 4 отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Барнаулу Александр Субботин.

Мужчина с трудом ворочает языком. Из его невнятных объяснений становится понятно, что он местный, живет неподалеку, на ул. Г. Исакова, нигде не работает. А на улицу вышел, чтобы попросить у кого-нибудь сигареты. Сотрудники решают задержать любителя зеленого змия за появление в общественном месте в нетрезвом виде (по ст. 20.21 КоАП РФ). Спотыкающегося прохожего усаживают в задний отсек служебного автомобиля. Ночь ему придется провести в отделе полиции, чтобы протрезветь. А утром он предстанет перед судом. Затяжная получилась прогулка за сигаретами.

Семейная ссора

Тем временем сотрудникам сообщают по рации о семейном скандале. По статистике, именно бытовые преступления – пьяные ссоры, драки в квартирах – составляют львиную долю всех выездов. По прибытии двое полицейских заходят в подъезд и тут же слышат доносящийся сверху шум.

На лестничной площадке стоит сердитого вида парень, похоже нетрезвый, и что есть силы долбит ногой в дверь, сопровождая сие действо отборной бранью. «Жена домой не пускает», – возмущается незнакомец. Видимо, увидев сотрудников в глазок, жена, наконец, открывает дверь. Девушка объясняет, что муж не работает, выпивает, скандалит. Когда в очередной раз пришел пьяный, она решила не пускать его в дом.

Парень проходит в квартиру со словами «там мои вещи» и начинает беспорядочно сталкивать одежду и разную мелочовку в сумку. Разгорается новая словесная перепалка между супругами. Мужчина настолько взбешен, что, даже несмотря на присутствие полиции, вдруг делает резкий рывок и пытается ударить женщину. Но сотрудники настороже. Они вовремя встают между супругами и оттесняют мужа в сторону. А потом следят, чтобы он держался от нее на расстоянии. Позже жена пишет на него заявление.

Двор вам не бар

А экипажу снова приходит вызов. Некоторое время назад на телефон 02 позвонили жильцы и сообщили о пьяной компании, которая устроила во дворе шумную вечеринку со спиртным.

Когда патрульный автомобиль въезжает во двор, там уже ожидает первый экипаж, который и вызвал подкрепление. Сотрудники подходят к восьмерке парней, пьяный гогот которых раздается из кустов у ограды детского садика.

В ответ на требование сотрудников идти по домам парни начинают возмущаться. Тем не менее когда подходит второй наряд полиции, тон парней меняется на более спокойный. Как-никак люди бывалые, знают, чем могут закончиться препирательства. «Ребята, расходитесь лучше по домам, иначе придется доставить вас в отдел, оформить за нарушение общественного порядка», – максимально спокойно разъясняют сотрудники. Нехотя парни начинают расходиться.

— Как правило, мы стараемся не применять силу без крайней необходимости, а больше объясняем, пытаемся сгладить конфликт, донести до человека, что своим поведением он делает только хуже для себя, ни к чему хорошему это не приведет и может обернуться как оформлением за административное правонарушение, так и уголовной ответственностью, – говорит Александр Субботин.

От шапок до велосипедов

Пока не поступил новый вызовов, мы беседуем о службе в разные годы с Александром Субботиным, который около 20 лет работает в ППСП.

— Сейчас обстановка заметно изменилась в лучшую сторону, – говорит Александр. – По уличной преступности, хищениям сумок, борсеток стало гораздо спокойнее. Норковые шапки больше не отбирают у прохожих как когда-то. На кражи мобильников тоже мода прошла, потому что современные технологии позволяют их легко отследить. Словом, наводим порядок постепенно. Сейчас вот кражи велосипедов на первый план выходят, потому что что их в подъездах хранят без присмотра. Утром хозяева проснулись, а велосипеда нет. И времени с момента кражи прошло несколько часов. Вообще жаль, что к нам люди не сразу обращаются, иначе многих похитителей можно было задержать по горячим следам.

Вот как раз на аллее показался очередной велосипедист. Взмахом руки ему дают знак остановиться. Перевернув велосипед, переписывают его номер на раме и запрашивают информацию в базе данных. В угоне не числится. Заодно «пробивают» фамилию и адрес велосипедиста. Теперь, если произойдет кража и велосипед объявят в розыск, можно будет посмотреть, кто на нем передвигался.

Периодически попадаются патрульно-постовой службе и закладчики. Нередко их удается поймать благодаря звонкам местных жителей, которых не радует, что кто-то бродит по кустам рядом с их домами и ищет наркотики.

— Зачастую молодежь и даже девушки оказываются причастными к этому, – рассказывает Александр Субботин. – А за это предусмотрены очень большие сроки. У них жизнь только началась, а они лет на 15 отправятся в колонию. Но это наша работа. Нельзя же просто так позволять травить людей.

Александр Субботин: «Угроза жизни и здоровью во время патрулирования существует всегда. Если человек нетрезвый и агрессивно настроен, а ты его пытаешься доставить в отдел, потому что по-другому успокоить не получается, то реакции с его стороны можно ожидать какой угодно. Поэтому мы всегда должны быть готовы реагировать быстро и друг друга прикрывать».