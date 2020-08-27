Оранжевое настроение: настало время сбора облепихи

Алтайскую сочную и витаминную ягоду за ее прекрасный вкус, хороший урожай и огромное количество полезных веществ, называют алтайским золотом и сибирским ананасом. Автор и соавтор многих сортов облепихи – доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник НИИСС им. Лисавенко Елизавета Ивановна Пантелеева.

Главный научный сотрудник НИИСС им. Лисавенко Елизавета Пантелеева – основной исполнитель программы по селекции и сортоизучению облепихи. Ею созданы первые в мире неколючие, крупноплодные, сладкоплодные сорта, разработана методика селекции этой культуры, технология ее возделывания и размножения. Автор 42 сортов этой уникальной по урожайности, устойчивому плодоношению и высокому содержанию биологически активных веществ. На 35 сортов получены свидетельства, 13 – защищены патентами.

— Все без исключения современные сорта облепихи, которыми мы можем гордиться, выведены главным научным сотрудником НИИСС им. Лисавенко Елизаветой Ивановной Пантелеевой, – отмечает руководитель селекционного центра института Анна Колесникова. – Много лет Елизавета Ивановна работала рука об руку с выдающимися учеными Михаилом Лисавенко и Идой Калининой и участвовала в создании первых облепиховых сортов.

Старейший селекционер института садоводства и сейчас в строю, работает над новыми проектами и привычно шутит:

— Работаю здесь столько, сколько люди не живут – уже 61 год. И всегда во главе угла для меня наша алтайская облепиха. Полезней и вкуснее ягоды не найти!

В последние годы в институте выведены новинки, которые постепенно заменяют своих предшественников, превосходя их по биохимическому составу и хозяйственно-ценным качествам.

— «Анастасия» – новый сорт, который мы передали буквально в прошлом году. Мне кажется, что он займет достойное место в общем ряду наших вкусных изобретений. Главная проблема облепихи – ее сбор. Наш новый сорт очень хорош в этом вопросе, – рассказывает Елизавета Ивановна.

Также любимы садоводами и другие селекционные находки, выведенные НИИСС Лисавенко.

— «Этна» – новый сорт, куст среднерослый, плоды ярко окрашены, что, соответственно, делает необычайно красивыми продукты переработки. «Августина» и «Эссель» – крупноплодные, рано созревают, легко собираются, с задержанным ростом. Сорт «Клавдия» идеален для заморозки, ягоды очень плотные, не раздавливаются при сборе, на длинной плодоножке. Еще есть крупноплодный с плотной мякотью сорт «Афина» – он очень урожайный. Пожалуй, самые сладкие на вкус сорта «Жемчужница», «Алтайская», «Эссель». Из них не только можно делать вкусный сок, но и лакомиться в свежем виде и замораживать, – констатирует увлеченный селекционер.

В облепиховых новинках от НИИСС им. Лисавенко уже совершенно нет колючек, грозди открытые, ягодки – крупные и сладкие. А витаминов – хоть пруд пруди.

Сладкая парочка

Облепиха – двудомная культура. Женские растения плодоносят, мужские дают пыльцу.

Это ветроопыляемая культура: пыльцу переносят не насекомые, а ветер. Расстояние, на которое ветер переносит пыльцу, приблизительно сто метров, но надеяться на то, что у соседей через два дома растет облепиха-мужчина, нельзя, придется сажать у себя.

Мужское растение облепихи всегда сажают с наветренной стороны от женских.

Цветковые почки мужских растений нередко подмерзают, но в НИИ садоводства Сибири выделили два сорта, которые морозостойки: «Алей» и «Гном». Это мужские растения совсем без колючек, с крупными почками и высокой пыльцевой продуктивностью. «Алей» – сорт сильнорослый, и в садах на трех-четырех сотках его лучше не сажать. Для маленьких садов подойдет сорт «Гном». У него такие же крупные почки, но приросты короче и само это – со сдержанным ростом. Покупая саженцы, будьте внимательны: у «Алея» и «Гнома» нет колючек, поэтому если на саженце с колючками написано «Гном», это подделка.

Обманите муху!

Куда садить сибирский ананас?

— Многие считают, что раз облепиха в природе растет в поймах рек, то ее надо сажать в низинку и часто поливать. Это неверно. На корнях облепихи есть клубеньковые образования, так называемое сожительство корня и грибов. Чтобы эти клубеньки хорошо чувствовали себя, нужен воздух, и поливать облепиху промочив корнеобитаемый слой надо хорошо, но редко. Первый полив – в июне, когда кустарник активно растет, и второй – в августе, когда идет налив плодов. В этом году дожди прошли, поливать деревце не нужно, – констатирует Елизавета Пантелеева.

Еще одна распространенная ошибка – не стоит под солнечной культурой сильно размахивать тяпкой или лопатой.

— У облепихи очень близко расположены корни, после чего начинает обильно отрастать поросль, а дерево постепенно усыхает. Лучше всего в условиях сада провести задернение: посеять травы и их скашивать. Также можно замульчировать почву собранными с овощных культур сорняками.

Основной враг ягоды – облепиховая муха. Она зимует в верхнем слое почвы. Чтобы обмануть вредителя, в течение лета надо складывать сорную траву под растения, а поздней осенью, когда ударят морозы, траву убрать и уничтожить. Личинки мухи от холода погибнут и деревце в следующем сезоне будет спасено.

Можно посадить по соседству с облепихой сильнопахнущие растения – календулу, бархатцы – они отпугнут часть вредителей.

Рецепты от Елизаветы Пантелеевой

Облепиховый джем

Облепиху нужно нагреть, чтобы она легко протиралась. Затем массу отжать на соковыжималке или протереть через сито. После чего ягоду вновь нагреть, но не кипятить. Важно, чтобы масса при нагревании не потеряла свою окраску, тогда сохранятся аромат и витамины. Добавить сахар в расчете 200 г на 1 литр массы. После растворения сахара джем закатать под металлическую крышку.

Витаминный завтрак

На 0,5 кг размягченного сливочного масла добавить стакан облепихового джема. Хорошо перемешать. Мазать на хлеб и булочки.

Елизавета Пантелеева: «Мои сорта – это мои собственные дети. Я их всех люблю. Некоторые из них ушли в историю, но они сделали свое дело: на них мы изучили агротехнику, научились размножать, селекционировать».