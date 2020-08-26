В Алтайском крае стартовала противогриппозная прививочная кампания

В регион уже пришло более 700 тысяч доз. Сейчас вакцину распределяют по медучреждениям региона.

На центральном складе «Аптек Алтая» яблоку упасть негде. В холодильной комнате стройными рядами выстроились коробки с вакциной «Совигрипп». Здесь без теплой кофты делать нечего – препараты требуют особой температуры хранения, которая составляет плюс 2 градуса Цельсия. Хозяйка комнаты – сборщик Татьяна Захарченко – формирует партии вакцины и выдает их приехавшим на склад представителям медорганизаций города и края. Отгрузка идет активно: одна за другой к крыльцу склада подъезжают машины, и вакцина направляется по городам и весям.

— Первая партия вакцины для иммунизации взрослого населения поступила в регион в минувший четверг. Мы получили более 500 тысяч доз и привили уже порядка 1200 человек. Это люди, которые в первую очередь относятся к группам риска, в подавляющем большинстве – медицинские работники. В начале этой недели в регион пришла детская вакцина, которую мы также распределяем и готовим к отправке в медицинские организации, – сообщает главный внештатный эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

Пришедшая в регион вакцина для врачей не в новинку.

— Эта вакцина трехкомпонентная – «Совигрипп». Она сегодня имеет традиционные штаммы: два подтипа вируса А (Н1N1 и Н3N2) и третий компонент — вирус типа В. Мы ее знаем. Никогда на эту вакцину у пациентов не было нежелательной реакции. Мы готовы с ней работать и рекомендуем жителям региона проходить иммунизацию, – говорит эксперт.

Все медицинские организации в регионе готовы к прививочной кампании. В этом году в регионе особенно заинтересованы в быстром ее проведении.

— Сегодня актуален вопрос, связанный с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. В этом году мы увидели, что болеют люди разных возрастов. Вероятно, осенью появится вакцина против COVID-19. Поэтому необходимо быстро провести плановую иммунизацию. И если в дальнейшем поступит новая вакцина, нужно, чтобы прививки не наслаивались друг на друга, – пояснила эпидемиолог.

Обязательно прививают от гриппа детей и взрослых, находящихся в группе риска. За счет средств федерального бюджета, в частности, будут привиты медики, педагоги, сотрудники транспортных организаций, закрытых учреждений. В первую очередь помощь получат также мальчишки и девчонки из детских домов, домов ребенка. Для населения, не относящегося к группам риска по заболеваемости ОРВИ и гриппом, укол – платный.

Поставить прививку можно, предварительно записавшись на прием к участковому терапевту или педиатру своей поликлиники.

— Участковый терапевт или педиатр осмотрит пациента и напишет допуск на прививку, – констатирует Ирина Владимировна.

Вторую часть партии должны привезти в ближайшие три-четыре недели.

Более 555 тысяч взрослой и 168 тысяч доз детской вакцины против гриппа поступило в Алтайский край. Это соответственно составляет 65% и 43% от планового объема препарата.