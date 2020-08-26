Тренажерный зал открылся в ТОС Власихинского микрорайона

Глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев открыл тренажерный зал в помещении ТОС Власихинского микрорайона.

Общественники приобрели кардиотренажеры на средства гранта администрации города среди некоммерческих организаций, который ТОС выиграл весной. В помещении сделали косметический ремонт, установили гребной тренажер, беговую дорожку и велотренажер, за счет собственных средств приобрели еще несколько снарядов.

Зал хоть и не большой, но уютный, и в связи со смягчением ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, сюда постепенно начали приходить жители микрорайона. Занятия проходят в условиях соблюдения норм санитарной безопасности.

— Пока большого спроса на спортивный уголок нет, – рассказал председатель ТОС Власихинского микрорайона Александр Тимошенко. – Видимо, люди еще боятся посещать спортзалы, а может быть, заняты огородом.

Вместе с тем председатель уверен, что с наступлением холодов новые тренажеры будут использоваться на 100 процентов. К тому же на занятия планируют приглашать врачей из ближайшей поликлиники для бесед на тему здорового образа жизни и консультаций.

Расписание работы зала удобно для жителей – в рабочие дни с 17.00 до 20.00, в выходные с 16.00 до 19.00.