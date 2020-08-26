Подарки Затону: накануне 150-летия в поселке близки к завершению работ по капитальному ремонту дорог

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожные службы МБУ «Автодорстрой» ведут капитальный ремонт дорог на улицах Затона. Стоимость работ составит более 23 млн руб. Новый асфальт на улицах станет подарком к юбилею поселка. В этом году жители Затона будут праздновать 150-летие своего непотопляемого поселка.

Такого наплыва дорожной техники Затон не видел давно. С начала июня здесь капитально ремонтируются дороги сразу на нескольких улицах: Лоцманской, Озёрной и в переулках Почтовом и Водников общей протяженностью 2,1 км. Нынешний ремонт стал логическим продолжением работ по повышению транспортной доступности для жителей поселка. В прошлом году затонцы получили обновленную, соответствующую всем нормативным требованиям дорогу. 2,7 км превосходной трассы соединили микрорайон с Барнаулом. Но хороший ровный асфальтобетон дороги заканчивался на въезде в поселок, а на улицах автомобилистам по-прежнему приходилось объезжать выбоины и неровности. И вот сейчас улицы Затона одеваются в новый асфальт. Заново построено более 400 кв. м тротуаров, на локальных участках там, где этого требует проект, установлены бортовые камни, восстановлены остановочные площадки с заниженными бордюрами для удобства маломобильных и пожилых людей. Вместо громоздких остановочных павильонов – неэстетичных, больше похожих на самодельные железные гаражи на остановочных площадках установлены новые. Легкие и изящные, которые стали даже украшением улиц. Сейчас на участке ремонта продолжается укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части.

По словам главного эксперта ДЭУ городского округа МБУ «Автодорстрой» Алексея Маринова работы в Затоне выполнены более чем на 70 процентов. На очереди ремонт автомобильных парковок и дорожных примыканий и съездов. Для повышения дорожной безопасности в поселке предусмотрено устройство искусственной дорожной неровности, так называемого лежачего полицейского.

— Ежедневно в работах занято почти два десятка рабочих и специалистов: машинистов, асфальтоукладчиков, водителей самосвалов и столько же техники в зависимости от вида работ. Работы приостанавливаем только изза погоды, но в целом идем в графике, – констатирует специалист.

Участок ремонта в поселке Затон – это один из семи объектов, где городская дорожная служба выступает подрядчиком по реализации национального проекта в Барнауле. На сегодня уже завершен капитальный ремонт дорожного полотна на ул. Опытная Станция в пос. Лебяжьем, на ул. Молодёжной в пос. Бельмесёво, в пер. Ядринцева, на завершающей стадии ремонт пер. Циолковского. Приостановлены работы на участке ул. Водопроводной в связи с ремонтом коммунальных сетей. В ближайшее время ремонт здесь будет продолжен. Также будет капитально отремонтирован участок ул. Линейной от ул. Водопроводной до здания № 154 на ул. Водопроводной.

69 млн руб. освоит МБУ «Автодорстрой» в 2020 году на ремонте улично-дорожной сети Барнаула. 37 млн руб. в рамках городского софинансирования по приоритетному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 32 млн руб. по программе муниципального контракта.