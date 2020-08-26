Как социальный контракт способствует повышению благосостояния населения

В Алтайском крае малоимущим семьям и одиноко проживающим малоимущим с 2013 года предоставляют материальную помощь на основе социального контракта.

Этот вид адресной помощи предусматривает не только материальную поддержку для развития личного хозяйства, открытия своего дела, но и для повышения квалификации, переобучения и поиска новой работы. Одним словом, государство дает удочку, а не рыбу, помогая таким образом с получением постоянного дохода.

Систему социального контракта развивают в Алтайском крае по региональной программе снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 2030 года. Всего на эти цели выделено чуть больше 246 млн: из федерального бюджета – 244 млн, из краевого – 2,4 млн руб. На 1 августа 2020 года в регионе заключено 1890 социальных контрактов. В текущем году планируется заключить более 2500 соцконтрактов.

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на пресс-конференции, посвященной региональной программе снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, отметила, что доля соцконтракта из общего числа получателей соцподдержки – 16,7%. В нынешнем году доля преодолевших трудную жизненную ситуацию и увеличивших свой доход составляет не менее 10%, а к 2030 году должна достичь 50%.

По определению социальный контракт – это договор, который заключается между малоимущей семьей и органами социальной защиты населения. По данному соглашению стороны обязаны выполнить ряд требований и обязательств. Если материальная помощь предоставляется на открытие бизнеса, то результатом должна быть организация ИП. В селах края большой спрос на открытие личного подсобного хозяйства. Учитывая специфику экономики региона, Министерство соцзащиты Алтайского края планирует расширить перечень мероприятий по социальным контрактам. И Минтруд видит в этом определенную эффективность.

Еще одним важным моментом реализации программы снижения бедности является повышение финансовой грамотности.

— Мы видим не всегда правильное использование централизованных социальных выплат, в том числе на детей, – говорит Наталья Оськина. – Не секрет, что в Алтайском крае довольно высокая закредитованность населения, в том числе по микрозаймам. И есть те, кто тратит социальные выплаты на обеспечение кредитов. Нужно избегать ситуаций, когда семьи загоняют себя в тяжелые обязательства, берут займы в микрофинансовых организациях, увеличивая глубину бедности семей.

Поэтому социальным контрактом оговорен ряд условий использования матпомощи – на приобретение товаров первой необходимости, покупку станка, аренду жилья или автомобиля, к примеру, для осуществления грузоперевозок. Всего того, что позволит в перспективе увеличить доход.

При заключении социального контракта органы соцзащиты отталкиваются от реестра малообеспеченных семей, который содержит информацию о гражданах, нуждающихся в помощи государства. Подобные реестры создаются во многих регионах страны в рамках программ борьбы с бедностью. В региональный реестр включены 98 346 граждан, которые вместе с членами своей семьи имеют доход ниже прожиточного минимума. Они получили официальный статус малоимущей семьи.

— Мы и раньше помогали таким семьям, но разовые выплаты не особо влияют на общий доход семьи, ситуация не меняется, – уверена министр. – Все пособия и меры поддержи должны быть дополнением к основному источнику дохода. Если женщина не может выйти на работу, потому что ребенку не дали место в детском саду, то мы будем решать вопросы по его устройству в дошкольное учреждение и трудоустройству мамы. Это индивидуальная работа с каждой семьей. Но преодоление бедности все же зависит от желания самого человека изменить ситуацию. За заключением социальных контрактов обычно обращаются активные семьи, которые не боятся трудностей и перемен.

В Алтайском крае почти 1900 социальных контрактов. Из них 780 – трудоустройство, 545 – обучение, 141 – развитие предпринимательской деятельности, 26 контрактов – развитие личного подсобного хозяйства, 424 контракта – иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.