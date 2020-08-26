Эта суббота в Алтайском крае объявлена экскурсионной

Ровно в полдень в Барнауле, Белокурихе и Рубцовске гиды проведут местных жителей и гостей муниципалитетов по 18 объектам.

Экскурсионный флешмоб – событие в городе, как и во всем крае, новое. Однако оно не могло исключить из своего списка объекты, которые традиционно показывают туристам. Оно и понятно – это гордость краевой столицы, ее живая история. Так, в библиотеке-филиале № 1 (ул. Молодёжная, 68) проведут слайд-лекцию «Деревянное кружево Барнаула» и отправятся в пешеходную экскурсию, посвященную особняку купца Зубова. Сегодня памятник архитектуры расположен на проспекте Красноармейском, 28 (до недавнего времени в нем размещался театр кукол «Сказка»), но возводился он совсем в другом месте около полутора веков назад. Его закладывали на пересечении ул. Большой Олонской и Сенной площади, а в 1980 году при строительстве дороги решили не сносить, а перенести. За это время особняк накопил в своих стенах множество секретов и любопытных историй – экскурсоводу будет о чем рассказать.

Среди привычных экскурсионных маршрутов – прогулка по ул. Ползунова, которая изначально именовалась Петропавловской, с традиционными историями о Петропавловском соборе, «Горной аптеке» и аптекарском огороде, гимназии и канцелярии горного округа. А также улицам Льва Толстого и Большой Тобольской, где у каждого здания своя судьба. Последняя экскурсия приурочена сразу к двум круглым датам – 290-летию Барнаула и 110-летию переименования улицы имени автора самого известного русского романа-эпопеи.

Параллельно с историческими экскурсиями предлагают посетить гастрономические. Например, побывать в Музее шоколадного мастерства и самостоятельно убедиться, что съедобные скульптуры столь же реалистичны, как мраморные или бронзовые. Кстати, есть их совершенно не хочется – жалко трудов мастера. Или посетить «Дом меда», где, между прочим, разрешат продегустировать брендовый продукт нашего региона, посвятят в тонкости работы пасечников, в частности, покажут иную продукцию пчеловодства, пантопродукты, травы, коренья и ягоды, продемонстрируют технологию прямого холодного отжима масла из разных семечек и орехов в дубовом прессе.

Кажется, организаторы задумали охватить всевозможные направления. В том числе и образовательное – представители факультетов и институтов АлтГТУ в режиме онлайн презентуют программы вуза и перспективы будущих выпускников, а на очной встрече проверят знания в викторине по истории инженерного дела и познакомят со своими площадками и корпусами (первокурсники, не пропустите!).

Среди самых необычных экскурсий – прогулки по Алтайскому краевому детскому экологическому центру и Барнаульскому станкостроительному заводу. На первой площадке проведут по оранжереям, где растут бананы, лимоны, бугенвиллии и монстеры. На второй – покажут продукцию, которую завод производит сейчас, и музейные экспонаты, ставшие свидетельствами истории предприятия, начавшейся в годы войны.

Также в экскурсионном списке числится гостиница «Центральная» со своими тайнами и художественный салон-галерея «Турина гора» с секретами росписи по фаянсу и изготовления уникальных декоративных изделий.

Чтобы принять участие в экскурсии, необходимо предварительно обратиться в Туристский центр Алтайского края через социальные сети, по телефону 20-61-01 или через электронную почту info@visitaltai.info.