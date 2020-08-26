Дезинфекционный туннель, пустые трибуны, футбол в клеточку – чем запомнилось первое большое спортивное событие в Барнауле после пятимесячного перерыва

В воскресенье, 23 августа, барнаульское «Динамо» в третьем туре первенства ПФЛ (зона «Урал-Приволжье) разошлось миром с пермской «Звездой» – 1:1. Для бело-голубых это был первый домашний матч нового сезона, а для Барнаула – первые соревнования после более чем пятимесячной паузы, вызванной коронавирусом.

Встреча лидеров

15 марта в Барнауле прошли последние соревнования – Всероссийский турнир по джиу-джитсу и лыжный марафон «Черёмное – Барнаул». Вскоре после этого спорт поставили на коронавирусную паузу. Да, в День физкультурника кое-какой всплеск случился, но это были все же не соревнования, а открытые тренировки. Барнаульскому «Динамо» выпало первым дать старт новой спортивной жизни в регионе, заодно проверив, какой он, этот посткоронавирусный спорт.

Нынешний сезон бело-голубые проводят в новой для себя зоне – «Урал-Приволжье». Вообще, если следовать протоколу, именуется она не так, а «группа 4». Как называть болельщикам, думаю, личное дело каждого. Моему сердцу и слуху мил больше первый вариант, сразу дающий представление о географии турнира. А «группа 4» – это уже что-то замятинское или медицинское, но никак не футбольное.

Турнир «Динамо» начало для себя неожиданно успешно, одержав две победы, для одной из которых даже не пришлось выходить на поле. Команда после двух пересадок и пары ночевок в поезде приехала в Новотроицк, где узнала, что игра с местной «Ностой» не состоится – среди соперников разгулялся COVID-19. Тогда барнаульцы сразу же рванули в Оренбург, где во втором туре вдоволь порезвились в матче с «Оренбургом-2», разнеся дублеров недавнего участника РПЛ, а ныне одного из лидеров ФНЛ со счетом 4:0. На «Востоке»-то мы таких успехов давно не знали, а тут новый чемпионат, да еще считающийся сильнейшим во всей ПФЛ. Правда, через несколько дней «Динамо» в кубковом матче уступило «Новосибирску» 0:1, но это уже другой турнир. А в уральской «группе 4» «Динамо» к первому домашнему матчу подошло в верхней части турнирной таблицы. Как и соперник, пермская «Звезда». Вот так неожиданно матч, ставший открытием сезона в Барнауле, стал встречей двух лидеров.

Александр Суровцев: «Благодарю ребят за то, что выстояли. Может, не все получалось, но по самоотдаче нареканий нет».

Дружная поддержка

Как его проводить, со зрителями или без, решали долго. И вроде коронавирус в регионе чуть сбавляет обороты, и послаблений уже много, и матч на свежем воздухе, и во многих городах на футбольные стадионы уже пускают болельщиков. Словом, многие факторы были за, однако контролирующие органы сказали нет. О том, что матч пройдет без зрителей, проинформировали заранее. Однако некоторые настойчивые болельщики все же подошли к стадиону. И совершенно зря, охрана была неумолима.

Вообще, в этот воскресный вечер мало что говорило о том, что в Барнауле футбольный матч. У центральных ворот стадиона вообще тишина, небольшое скопление людей было только у служебного входа.

В итоге на матч пустили только представителей СМИ – человек 15 в общей сложности, это я и журналистов, и операторов, и фотографов, и ответственных за онлайн-трансляцию считаю. Еще с десяток людей мелькали в VIP-ложе, судя по всему, работники стадиона и АКС «Динамо». Болельщица была одна – девушка, победитель клубного конкурса. Ей в виде исключения разрешили присутствовать на матче, выдав спецпропуск.

Фанатам же пришлось смотреть матч из-за стадионной ограды. Группа ярых болельщиков нашла лазейку между офисными зданиями на улице Гоголя, развесила на заборе свои баннеры и горячо поддерживала команду. Кстати, к барнаульской группировке примкнул и пермский фанат. 44-летний сантехник Александр – преданный поклонник «Звезды», не пропускает ни один выезд. И даже коронавирусные запреты Барнаула его не остановили. Наши болельщики и уральский фанат болели по соседству, но вполне мирно. И вообще эксцессов зафиксировано не было. Разве что в середине второго тайма наши фаны решили оседлать кирпичные столбы забора, но оперативно были спущены на землю сотрудниками полиции.

Маски и перчатки

На входе на стадион уже привычные термометрия и обработка рук. Дальше, как в «Джентльменах удачи», туда не ходи, сюда ходи. Проходы перед трибунами за скамейками запасных обтянуты лентами – чистая зона, так что остается сразу подниматься на трибуну по ближайшей лестнице, а там уже лавировать между рядами кресел.

Команды разминаются одновременно, но выходят при этом с разных сторон. Наши – с угла поля со стороны административного здания, соперники – из под трибуны. И перед зданием, и перед входом под трибуну стоят обеззараживающие туннели, через которые проходят футболисты. В Барнауле эти защитные гаджеты сделали, кстати, своими руками, лишних денег в клубе нет.

Марш Блантера и гимн России перед игрой звучат, как и прежде, а вот традиционных рукопожатий игроков нет. С одной стороны, все правильно, с другой – после игры некоторые футболисты все равно обменялись рукопожатиями. Играют они, слава богу, без масок, а вот тренеры на скамейке и резервный судья Роман Труханович на своей рабочей позиции – и в масках, и в резиновых перчатках.

Пушка Щербакова

«Звезда» поначалу смотрелась активнее. И вдруг хозяева забили. Находившийся в штрафной Владимир Завьялов в касание отдал мяч набегавшему Евгению Щербакову, и тот как жахнул – не хуже недавнего гола армейца Влашича в ворота ЦСКА – 1:0.

После перерыва «Звезда» стала играть заметно интереснее, сравняв счет после розыгрыша углового. Первый удар Богдан Карюкин отразил, а с добиванием уже и он справиться не мог.

В концовке соперники обменялись острыми моментами, и динамовцы даже попали в штангу, но в итоге – 1:1.

Следующий матч первенства ПФЛ (группа 4) «Динамо» проведет сегодня, 26 августа. Соперник – ФК «Тюмень». Начало в 17.00, встреча также пройдет без зрителей.