Защитники детства призывают не терпеть – говорить о своих проблемах близким людям, педагогам, представителям правоохранительных органов

Детский травматизм бывает не только физическим, но и психологическим. Часто подростки терпят унижение, игнорирование, пренебрежение со стороны как сверстников, так и законных представителей. Защитники детства призывают не терпеть – говорить о своих проблемах близким людям, педагогам, представителям правоохранительных органов, сообщать на интернет-площадке, которая заработала около года назад.

Корпоративный вопрос

В преддверии нового учебного года специалисты настраивают родителей на более чуткую волну – ребенок, попадая в коллектив ровесников, может столкнуться с рядом проблем, которые для родителей окажутся неочевидными. В частности, не внове случаи буллинга (травли), как явного, так и скрытого, косвенного.

— Кроме психологического насилия в виде оскорблений, унижения, отвержения из группы, могут портить имидж, распускать слухи, – поясняет уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева. – От этого испытывают стресс не только те, на кого направлена травля, но и остальной коллектив: «А вдруг со мной так же будут поступать?». Сейчас в нашем регионе с этим явлением начали работать. Но нельзя сказать, что за прошедший год мы что-то кардинально изменили. В европейских странах о проблеме говорят с 1970-х годов, поэтому их показатели существенно отличаются от наших. Тем не менее работу ведем и в первую очередь занимаемся поиском рычагов выявления такого вида насилия.

Безусловно, родителям необходимо быть наиболее внимательными к детям, но и со школ ответственность не снимается. Ольга Казанцева уверена, что учреждения должны не замалчивать проблему, а оперативно на нее реагировать. По ее мнению, ликвидация случаев насилия – вопрос корпоративный.

Психологический прессинг могут выдержать не все. Чтобы дети не обращались к необратимым методам решения проблемы, в крае ведется большая профилактическая работа – отслеживается обстановка в потенциально проблемных семьях. Именно от этого во многом зависит психологическое здоровье ребенка. Чем оно крепче, тем устойчивее он окажется к ситуациям в школе.

— Если родитель видит, что с ребенком что-то не так, не нужно стесняться обращения за психологической или психиатрической помощью, это может в корне изменить ситуацию, – уверена Ольга Казанцева. – Почему-то мы считаем, что депрессии бывают только у взрослых. Нет. И дети с этим сталкиваются.

Из первых уст

Чтобы узнавать о детских проблемах не через посредников, в крае занялись созданием детского общественного совета. В связи с ограничительными мероприятиями набор долго не запускали, и вот с 18 августа начали принимать заявки от инициативных ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Его сформируют к октябрю.

— Он нужен, чтобы слышать голос ребенка, учитывать его мнение в решении вопросов, касающихся непосредственно детства, – отмечает омбудсмен. – В числе его ключевых задач – правовое просвещение детей. Полученные знания подростки смогут потом транслировать на базе многих школ. Совет будет работать при поддержке профильных факультетов АлтГПУ.

Кроме того, заявить о своих проблемах можно, обратившись к Ольге Казанцевой на ее странице в Instagram. Как показывает практика, чаще всего к этому ресурсу прибегают дети из центров помощи, организаций для детей-сирот и профорганизаций.

— Двое несовершеннолетних сообщили о совершении преступлений другими лицами. Факты были переданы по ведомственной принадлежности, проверены, в одном из случаев применена мера пресечения – человека заключили под стражу, – рассказывает Ольга Казанцева. – Был случай, когда девочка, обучающаяся в профессиональной образовательной организации, заявила об уклонении родителей от выполнения своих обязанностей. Они ее попросту перестали содержать – возникли сложности с питанием, одеждой. Все оказалось в действительности так, решением суда девочку передали на воспитание бабушке.

Такие случаи – доказательство: любую проблему можно решить, если о ней заявить.

Заявку на включение в общественный детский совет можно отправить в директ Ольги Казанцевой в Instagram (@ombudsmen_ deti22). Сюда же ребенок или подросток может обратиться с любой личной проблемой.