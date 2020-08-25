В Алтайской краевой детской библиотеке им. Н.К. Крупской стартовал интересный проект, в рамках которого юных читателей знакомят с произведениями известных русских писателей и поэтов

Правда, осуществляется он в режиме онлайн на сайте библиотеки.

Речь идет о цикле видеопрограмм «Наедине с писателем», которые будут распределены по временам года — то есть, если в августе стартовали летние чтения, то в сентябре пройдут осенние и так далее.

На сайте библиотеки уже выложена первая программа, посвященная 150-летию со дня рождения Ивана Бунина. В качестве ведущего выступил сотрудник библиотеки, член Союза писателей России Валерий Тихонов, который представил читателям книги из фондов библиотеки. В пятиминутном ролике Валерий Евгеньевич рассказал о содержании двух изданий. Одно из них – книга «Росинка» издательства «Малыш» в серии «Библиотека детского сада». В ней собраны стихотворения о природе классиков русской поэзии – Александра Блока, Ивана Никитина, Алексея Толстого, Ивана Бунина, оформленные художником-графиком Владимиром Дугиным. Еще одна книга – сборник избранных бунинских стихов «Свет незакатный», вышедший в издательстве «Детская литература».

— Что интересно, автор предисловия к этому сборнику, Николай Банников, наш земляк, бийчанин, – пояснил Валерий Тихонов. – Свой литературный путь он начал на Алтае, а в 1941 году поступил в Московский государственный университет на исторический факультет. Потом началась война, по окончании которой Николай Васильевич поступил на высшие дипломатические курсы и три года работал в МИДе. Затем он перешел в издательство «Художественная литература», на протяжении многих лет был заместителем редактора, а потом и редактором газеты «Литературная Россия».

Кроме того, Николай Банников – известный переводчик романов Ирвинга Стоуна «Муки и радости» (о Микеланджело Буонарроти) и «Жажда жизни» (о Винсенте Ван Гоге), некоторых произведений Джека Лондона, составитель и редактор сборников стихов многих известных советских поэтов.

Кстати, в последующих видеороликах Валерий Евгеньевич продолжит представлять книги Ивана Бунина, вышедшие в свет в разных издательствах, и рассказывать об интересных взаимосвязях творческого наследия литератора с Алтайским краем.

Видеоролики проекта «Наедине с писателем» можно увидеть на сайте Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской в разделе «Новости».