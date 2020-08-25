Какие задачи выполняет один из центров предупреждения ракетных нападений

12 августа отмечался День Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. В Алтайском крае к ним имеют отношение три воинских части, одна из которых находится на территории Барнаульского округа, в пос. Конюхи. За последние пять лет в воинской части 84686 не было зафиксировано ни одного случая проявления неуставных отношений. Об опыте воспитания солдат читателям «ВБ» рассказал заместитель командира части подполковник Павел Москвитин.

Круглосуточная готовность

Чтобы выяснить, почему в воинской части 84686 особое внимание уделяется воспитанию личного состава, пришлось разобраться с тем, какие задачи выполняет один из центров предупреждения ракетных нападений. Семь лет часть находится в постоянной боевой готовности по обнаружению баллистических ракет.

— По большому счету мы – космический щит России, – рассказал Павел Москвитин. – Информацию об обнаружении ракет передаем в главное управление, где принимают соответствующее решение. Наша часть закрывает Южное и Восточное космические направления. Бесконтрольного пространства между десятками подобных центров, расположенных по всей территории России, нет – они создают сплошное радиолокационное поле над страной. Боевой расчет видит каждую ракету, запущенную в определенном сегменте.

— В нашу задачу входит определить ракетоноситель, район старта и падения. Самое современное оборудование позволяет дать точную оценку цели и доложить вышестоящему командованию. Интенсивность дежурств большая, боевые расчеты заступают на дежурство по 12 часов, сами понимаете, какое напряжение, когда нужно отслеживать на огромном мониторе малейшее изменение обстановки. Поэтому так важно, чтобы военнослужащие доверяли друг другу, понимали ответственность несения службы на стратегическом объекте, осознавали необходимость строгой дисциплины и того, почему мы гордимся службой в Космических войсках.

Менее пяти минут отводится боевому расчету на оценку обстановки в случае тревоги. За это время каждый из трех номеров расчета выполняет не менее десяти действий.

Звонок маме

Психологический отбор начинается с того момента, как новобранец переступает за ворота воинской части. Командиры расспрашивают об увлечениях, предпочтениях, чертах характера, выясняют стрессоустойчивость солдата и только после этого определяют его в подразделения воинской части: роту охраны, узел связи, пожарную команду и др. У каждого солдата имеется кнопочный телефон, по которому он может звонить домой без ограничения лимита.

— С родителями срочников командование части организовало устойчивое взаимодействие, командиры сами звонят родителям не реже одного раза в месяц и узнают настроение бойца, спрашивают о том, нет ли жалоб, – говорит Павел Москвитин. – Номер моего телефона знают все родители военнослужащих, есть у них номера телефона доверия и военной прокуратуры. Два раза в год в нашей части проводится месячник сплочения воинских коллективов и профилактики неуставных взаимоотношений между военнослужащими. От того, какая обстановка складывается внутри коллектива, зависит не только выполнение боевой задачи по охране космического пространства страны, но и покой солдатских матерей, сплочение многонациональных воинских коллективов. Разные национальности и вероисповедание, образование и условия жизни не должны влиять на несение боевого дежурства.

В работе с военнослужащими, проходящими службу по призыву и по контракту, используются разные методики. В первую очередь это тренинги с психологом, знакомство с ответственностью за неуставные отношения, правами в части обеспечения всеми видами довольствия. В помещениях части и казарме установлены видеокамеры с целью контроля за личным составом. Дважды в день проводятся обязательные медицинские осмотры на предмет отсутствия у бойцов телесных повреждений, такие осмотры проводятся и внепланово.

— Возникновению неуставных отношений немало способствует отсутствие контроля за соблюдением элементов распорядка дня солдат срочной службы, чего мы стараемся не допускать, – пояснил Павел Москвитин. – Если у бойца беседа с командиром, то она обязательно проводится, если время для тренировок, они отрабатываются, время досуга также расписано по минутам: кто-то занимается спортом, кто-то играет на гитаре, кто-то рисует, фотографирует, поет. На каждого солдата заведено личное дело, где отмечаются все поощрения и замечания за период службы. За два-три месяца до увольнения в запас солдат собирают в Доме офицеров, и командир озвучивает эти данные. С учетом того, что многим срочникам нужны хорошие характеристики для дальнейшего поступления в военные училища или на контрактную службу, они стараются за оставшееся время исправить свое поведение.

Подарок солдату

Воинская часть 84686 взяла своего рода шефство над двумя учебными заведениями Барнаула – школой № 94 и 127-м лицеем. Старшеклассников приглашают на дни открытых дверей, в ходе которых проводятся экскурсии в части, ребята, в свою очередь, готовят для солдат срочной службы подарки и акцию «Посылка солдату».

— Военнослужащим по призыву очень нравятся такие посылки от ребят, – с улыбкой говорит Павел Москвитин. – Там можно найти совершенно неожиданные вещи, например теплые вязаные носки или письмо школьника защитнику Родины. Подобное сотрудничество показывает одним, что служить в армии не страшно, вторым, что их служба вызывает уважение. Даже в условиях пандемии коронавируса мы ни на один день не прекратили воспитательную работу с личным составом с учетом требований Роспотребнадзора. Мы и присягу стараемся проводить в знаковых местах Барнаула: на Мемориале Славы либо на Нулевом километре. Бойцы видят, что быть защитником Родины в наше время – это не менее почетно, чем 75 лет назад.

Каждый шестой военнослужащий по призыву последних лет остается служить в части по контракту.